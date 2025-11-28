Green Friday prináša možnosť podporiť slovenskú prírodu tým, že si „kúpiš“ strom v bezzásahovom lese.
Green Friday ponúka úplne iný pohľad na nakupovanie. Kým pri Black Friday sledujeme, čo si ešte môžeme pribaliť do košíka, tento koncept pozýva urobiť presný opak – namiesto ďalšieho kúsku oblečenia si „kúpiť“ kúsok lesa a reálne pomôcť slovenskej prírode.
Za 50 eur môžeš podporiť rozšírenie bezzásahovej zóny Vlčia na Čergove – miesta, kde les rastie prirodzene a bez ťažby. Na výber máš tri druhy stromov: javor, jedľu a buk. Každý z nich dokáže desiatky rokov viazať CO₂, vytvárať tieň, poskytovať priestor pre ďalšie druhy a pomáhať zadržiavať vodu v krajine.
Ak chceš byť súčasťou Green Friday, stačí si vybrať svoj strom na stránke kupsisvojstrom.sk. Super je, že na rozdiel od množstva nákupov, ktoré spravíme počas Black Friday, tento „nákup“ bude mať skutočný a dlhodobý efekt.
Za iniciatívou stojí Lesoochranárske zoskupenie VLK na čele so známym aktivistom Jurajom Lukáčom. Celá akcia trvá do vypredania zásob — a tie sa snáď nikdy úplne neminú.