Jožo piekol v Mexiku 10 mesiacov slovenské langoše: Klasika domácim vôbec nechutila, podplácal som nimi aj policajtov (Rozhovor)

Život na Slovensku ho príliš nebavil, tak sa zbalil a odišiel žiť do Mexika. Tam sa Jozef rozhodol, že miestnym ponúkne niečo, o čom dovtedy pravdepodobne nikdy nepočuli. Na mexickom ostrove totiž rozbehol biznis s langošmi aj šiškami.

Mexiko navštívil ešte ako tínedžer v rámci študentského pobytu. Temperament, pokoj a radosť zo života v tejto krajine ho však opantali natoľko, že sa rozhodol pre návrat.

Síce tam šiel primárne za láskou, napokon založil prevádzku, v ktorej domácim predával tradičné langoše v netradičnom prevedení. Toto je v skratke príbeh Joža Štěpánka, mladíka, ktorý v Mexiku zažil skutočne turbulentné životné obdobie.

V tomto článku si prečítaš: Prečo si vybral práve Mexiko.

Ako rozbehol biznis s langošmi.

Prečo sa vrátil domov.

Zdroj: Jozef Štěpánek (archív respondenta)

S Jožom sme sa spojili telefonicky, aj keď už niekoľko mesiacov žije opäť na Slovensku. 27-ročný rodák z Nitry v súčasnosti pracuje ako obchodný zástupca. Nás však zaujímala primárne jeho mexická životná kapitola a prevádzka Gusto.sk.

Kedy si navštívil Mexiko prvýkrát?

Dostal som sa tam ešte ako študent strednej školy prostredníctvom výmenného programu. Na prelome rokov 2014 a 2015 som tam strávil 11 mesiacov. Krajina sa mi extrémne zapáčila. Býval som v troch rôznych rodinách. Najmä v tretej to bol zážitok, mal som s nimi skvelý vzťah a boli skutočne bohatí. Mal som vlastného šoféra, chyžnú, záhradníka a podobne. Otec rodiny bol zamotaný do biznisu s ťažbou ropy.

Čo sa dialo po návrate domov?S Mexikom som ostal v intenzívnom kontakte. Písali sme si s kamarátmi, spoznal som tam aj ženu, s ktorou sme si boli veľmi blízki. Celý čas som v hlave rozmýšľal, že sa tam vrátim, pretože sa mi to tam veľmi páčilo.

Zdroj: Jozef Štěpánek (archív respondenta)

Bolo to po maturite, netlačila rodina na to, aby si šiel na vysokú školu?

Jasné, veď aj v rodine mám vysokoškolskú učiteľku na univerzite, pre mňa to bolo takpovediac obligátne. Nastúpil som na ekonomický odbor, tam sa mi to páčilo. Školu som úspešne dokončil, no ešte pred promóciou som sa zamestnal ako obchodný zástupca. Na jar 2022 som dostal správu, že otec z tej tretej rodiny zomrel. Odišiel som tak na tri týždne do Mexika na dovolenku a ešte viac som si to tam zamiloval.

Ako potom prišlo k tomu, že si odišiel natrvalo do Mexika?

Život na Slovensku ma nebavil. Práca bola super aj vďaka skvelým kolegom, no ten režim, že ráno od 6:00 na ceste z Nitry do Bratislavy, večer naspäť. Tento kolotoč mi spôsoboval v istom slova zmysle depresie. Jeden deň som tak prišiel do práce a hovorím kolegom, že odchádzam do Mexika. Začiatkom mája 2023 som vo Viedni sadol na lietadlo do Cancúnu, dostal som sa do môjho mestečka, Ciudad del Carmen, a bolo.

Čo si tam prvé dni vôbec robil?

To Mexiko bolo mierne iné, než to, ktoré som poznal ako sedemnásťročný študent. Stretol som sa tam s tou Mexičankou, o ktorej som ti hovoril v úvode. Medzitým sme sa stretli aj na Slovensku, pričom som žil v tom, že medzi nami vzplanie pomyselný oheň. Realita bola odlišná. Prišiel som k nej, nemal som ani priestor v izbe, ani poličku či vešiak na veci. Bola dosť odmeraná. Po týždni takéhoto nažívania som sa jej opýtal, že čo sa vlastne s nami deje. Po jej reakcii, že som obyčajný Slovák vo veľkom Mexiku a nič neznamenám, som sa v noci zbalil a odišiel von na ulicu.

Zdroj: Jozef Štěpánek (archív respondenta)

Neuvažoval si o návrate na Slovensko?

Ani nie, išiel som zazvoniť na dvere kamarátovi spred desiatich rokov. Najprv bol riadne zaskočený, no potom ma vzal do izby, kde však nebola posteľ. Povedal, že mi dá sieť a môžem spať v nej. V Mexiku je to inak klasika, že každý má sieť a keď príde čas siesty, roztiahnu sa siete a ľudia v nich relaxujú. Určite v nich však nikto nespí 10 mesiacov tak, ako ja. (smiech)

Ako si sa z tejto situácie dostal k predaju langošov?

Ten kamarát, ktorý ma ubytoval, vlastnil na prízemí domu cukráreň. Každý piatok mali tradíciu, že si tí pekári a cukrári spravili nejaké jedlo. Rozhodol som sa, že sa mu odvďačím a spravím im naše langoše. V kuchyni bolo všetko, čo som potreboval. Langoše viem robiť pomerne dobre, robili sme ich často aj doma s mamou. Je to easy jedlo. Tak som teda napiekol langoše s cesnakom a šunkou a domácim to veľmi chutilo. Spravili sme ešte niekoľko ochutnávok pre kamarátov a ľudí z okolia, pričom všetci z toho boli hotoví a tak sme sa rozhodli, že otvoríme stánok, kde budeme predávať nielen slané, ale aj sladké langoše.

Zdroj: Jozef Štěpánek (archív respondenta)

S miestnymi si komunikoval po španielsky?

Je pravda, že na tom ostrove, ktorý je veľký asi ako Nitra, nevedel takmer nikto po anglicky. Komunikoval som po španielsky, čo ma neraz dostalo do komickej situácie. Viem aj anglicky, no nie nejak dobre. Vlastne všetko, čo viem po anglicky, som sa naučil v Mexiku.

Ako je to v Mexiku s legislatívou a povoleniami, ak si chceš otvoriť podnik?

Ja som tam neriešil vôbec nič. Hygiena v Mexiku doslova nie je. Keď som im hovoril, že ako na Slovensku funguje registračná pokladňa, tak na mňa pozerali ako na blázna. Mal som prevádzku, no v Mexiku som bol na turistické víza. Keď prišli policajti, už som sa ľakal, že ma idú zavrieť. Dal som im langoše na môj účet a už sme boli kamaráti, absolútne neriešili, odkiaľ som a čo vlastne som.

Zdroj: Jozef Štěpánek (archív respondenta)

Ako si riešil zásobovanie?

Kúpil som si motorku. Naučil som sa na nej jazdiť tak, že som si pozrel tri videá na Youtube. Dopredu som namontoval košík a v ňom som prevážal suroviny na langoše. Samozrejme, že som sa aj riadne vysypal na zem, prípadne mi výfuk spálil nohu, ale postupom času som sa všetko naučil.