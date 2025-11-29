Hlásenie sa policajtom zo začiatku zdalo málo pravdepodobné až smiešne.
Dnes 29. novembra doobeda obdržala mestská polícia v Plzni hlásenie, že v jednej z pobočiek Tesca behá diviak. „Priamo okolo nás prebehlo divoké prasa a tesne minulo môjho päťročného syna. Narazilo do skladu a odtiaľ utieklo do pekárne, kde ho nakoniec chytili," uviedla priama svedkyňa a poskytla dokonca aj video. Strážnici v spolupráci s policajtmi diviaka chytili a pomocou odchytových tyčí ho vyviedli von z obchodu, informuje Krimi-Plzeň.cz.
„Môžem potvrdiť, že sme prijali oznámenie na linku 156 od ostrahy nákupného centra, že vo vnútri predajne v Tescu na Rokycanskej sa pohybuje divoké prasa. Hneď nato boli na miesto vyslané naše hliadky. Zviera strážnici zaistili v priestoroch pekárne pomocou dvoch odchytových tyčí a potom ho spoločnými silami dostali von z nákupného centra. Diviaka odviedli k poliam, kde ho nezranené vypustili späť do voľnej prírody," doplnila podrobnosti hovorkyňa strážnikov.