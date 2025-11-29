Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti McDonald's.
dnes 29. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 4:40
Sponzorovaný obsah

McDonald's investoval do slovenskej ekonomiky 678 miliónov €. Počas 30 rokov pomohol nemocniciam a zvýšil zamestnanosť

Len za rok 2024 zaplatil 6,19 miliónov € na daniach a poplatkoch.

McDonald’s si pripomína 30 rokov pôsobenia na Slovensku od otvorenia prvej reštaurácie v Banskej Bystrici. Za tri desaťročia investoval do slovenskej ekonomiky viac ako 678 miliónov eur. Ako líder reštauračného sektora vstupuje do novej fázy dynamického rastu, pričom naďalej formuje trh a pozitívne ovplyvňuje komunity po celej krajine.

Od otvorenia prvej reštaurácie v Banskej Bystrici 13. októbra 1995 vybudoval McDonald’s sieť 50 reštaurácií po celom Slovensku. Za tri desaťročia poskytol pracovné príležitosti približne 67 000 ľuďom, čím im umožnil získať cenné skúsenosti, rozvíjať zručnosti a budovať kariéru v stabilnom prostredí.

Dnes zamestnáva približne 4 100 ľudí, ktorí sa starajú o kvalitný a pozitívny zážitok zákazníkov pri každej návšteve. Neustále zlepšovanie zákazníckej skúsenosti zostáva základom dlhodobého úspechu značky.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

„Za 30 rokov nášho pôsobenia na Slovensku sme investovali viac ako 96 miliónov eur do modernizácie našich reštaurácií, vďaka čomu môžeme neustále zlepšovať efektivitu prípravy jedál, kvalitu služieb, a zároveň prinášať inovácie do slovenského gastro sektora,“ hovorí Managing Director pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu, Yuliya Badritdinova,

McDonald’s patrí medzi významných prispievateľov do slovenskej ekonomiky. Za tri desaťročia vygeneroval viac ako 678 miliónov eur v investíciách, mzdách, daniach a podpore lokálnych dodávateľov. Spolupráca s 13 franšízovými partnermi, ktorí aktuálne prevádzkujú 45 reštaurácií, tvorí stabilný základ pre rast a rozvoj regiónov po celom Slovensku.

Práca, ktorá sa prispôsobí životu

McDonald’s je známy svojím inkluzívnym prístupom k zamestnávaniu, pričom ponúka flexibilné pracovné príležitosti ľuďom v každej životnej fáze – mladým pracovníkom, študentom, rodičom aj seniorom.

V rokoch 2018 až 2024 bol McDonald’s päťkrát ocenený titulom Najzamestnávateľ v kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia, čo potvrdzuje jeho dlhodobý záväzok k férovým pracovným podmienkam, rozvoju zamestnancov a výnimočnej firemnej kultúre.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

Príležitosti menia prvé pracovné skúsenosti na celoživotné podnikateľské úspechy

Každá reštaurácia McDonald’s na Slovensku rozpráva príbeh o príležitosti. Pre mnohých sa študentská brigáda za pultom stala začiatkom celoživotnej kariéry alebo dokonca vlastného podnikania. Za tridsiatimi rokmi úspechu McDonald’s na Slovensku stoja jednotlivci, ktorých kariéry rástli spolu so značkou.

Anton Novotný, ktorý pomáhal otvárať prvý slovenský McDonald’s v roku 1995, dnes s hrdosťou vedie osem reštaurácií. Richard Boháč, ktorý začínal ako študent pri grile, pôsobí v manažmente už 28 rokov a dnes prevádzkuje dve vlastné reštaurácie McDonald’s. Ich príbehy sú len dvoma z mnohých úspešných kariérnych ciest v rámci McDonald’s Slovensko, ktoré stelesňujú tri desaťročia rastu.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

„Veríme v rovnaké príležitosti pre každého. Začínal som ako člen obsluhy a dnes s hrdosťou prevádzkujem osem reštaurácií, vrátane tej na Námestí SNP, ktorá je druhou najstaršou reštauráciou McDonald’s na Slovensku,“ hovorí franšízový partner Anton Novotný.

„V našom biznise je nevyhnutné, aby naši ľudia strávili v systéme McDonald’s dostatok rokov, aby mu skutočne porozumeli a dokázali byť efektívni aj na najvyšších pozíciách. Všetci sme začínali od nuly a naši budúci manažéri, naše budúce pravé ruky, teraz prechádzajú rovnakou cestou. Jednoducho to chce čas, vytrvalosť a trpezlivosť, pretože skúsenosti sa nedajú preniesť z iného odvetvia,“ dodáva franšízový partner McDonald’s Slovensko, Richard Boháč.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

Medzi novou generáciou franšízových partnerov sú aj úspešné ženy. Jednou z nich je Lucia Matulová, ktorá sa do systému McDonald’s zapojila počas pandémie. Svoju reštauráciu v bratislavskom Bory Mall prevzala v roku 2020, uprostred neistej doby, no bez obáv.

„Verila som, že McDonald’s je silný a stabilný partner,“ hovorí Lucia, ktorá dnes úspešne vedie svoj tím už v štyroch reštauráciách. Všetci traja franšízanti sú zároveň aktívnymi členmi rád neziskovej organizácie RMHC.

Podpora komunít nad rámec gastronómie

McDonald’s už dlhodobo dokazuje, že jeho vplyv siaha za hranice gastronómie. Ako aktívna súčasť slovenských komunít podporuje rodiny, deti a lokálne iniciatívy. Viac než 25 rokov organizuje McDonald’s Cup, najväčší futbalový turnaj pre základné školy na Slovensku, do ktorého sa zapojilo už 250 000 detí. Do projektu, ktorý podporuje tímového ducha, fair play a radosť z pohybu, investoval doposiaľ 4,5 milióna eur.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

Ako zakladajúci partner Ronald McDonald House Charities (RMHC) podporuje McDonald’s slovenské zdravotníctvo od roku 2003. Prostredníctvom neziskovej organizácie prispel viac než 1,1 milióna eur na 26 projektov v 11 nemocniciach – od modernizácie detských oddelení až po vytváranie zázemia pre rodičov hospitalizovaných detí. V blízkej budúcnosti plánuje RMHC Slovensko otvoriť prvý Ronald McDonald House v Banskej Bystrici, ktorý poskytne ubytovanie a podporu rodinám detí podstupujúcich liečbu.

RMHC riaditeľka Eva Konečná.
RMHC riaditeľka Eva Konečná. Zdroj: McDonald's

Lokálny charakter značky sa prejavuje aj v podpore komunít naprieč regiónmi, ktorú vedú zapojení franšízoví partneri. Pri príležitosti 30. výročia McDonald’s na Slovensku spustila spoločnosť grantový program v hodnote 30 000 eur, v rámci ktorého podporila 10 neziskových projektov v 8 slovenských regiónoch, s cieľom priniesť pozitívnu zmenu tam, kde žijú jej zákazníci a zamestnanci.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

Kvalita, kvôli ktorej sa zákazníci vracajú

Podľa prieskumu KANTAR z roku 2024 je 55 % Slovákov pravidelnými zákazníkmi McDonald’s. Za posledný rok obslúžili reštaurácie McDonald’s viac než 21 miliónov hostí, o dva milióny viac než rok predtým. Zákazníci oceňujú konzistentnú kvalitu a autentickú chuť produktov.

„Kvalita a konzistencia sú základnými piliermi našej značky,“ hovorí Jaroslav Sedláček, Chief Restaurant Officer pre McDonald’s CZSK. „Vďaka konceptu Best Burger garantujeme zákazníkom ešte väčšiu čerstvosť potravín. Naše moderne vybavené kuchyne sú navrhnuté tak, aby dodávali vysoko kvalitné jedlá pripravené s maximálnou starostlivosťou," dodáva.

Takmer 80 % reštaurácií McDonald’s na Slovensku prešlo modernizáciou, čo sa prejavilo výrazne vyššou spokojnosťou zákazníkov.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

Za tri desaťročia pôsobenia McDonald’s na Slovensku si zákazníci pochutnali na viac ako 183 miliónoch porcií hranolčekov, 118 miliónoch cheeseburgerov, 44 miliónoch zmrzlín a 38 miliónoch Big Macov. Tieto čísla potvrdzujú silu klasických produktov, ktoré si Slováci obľúbili. Výnimočný úspech zaznamenala aj lokálna kampaň Sýrovka, ktorá sa vďaka veľkému záujmu pravidelne vracia do ponuky pred Vianocami vo vylepšených verziách.

Inovácie pre zákazníkov aj planétu

McDonald’s neustále zvyšuje komfort zákazníkov vďaka technológiám. Duálne samoobslužné kiosky na objednávanie, McDrive, McDelivery a aplikácia My Order umožňujú rýchle, personalizované a flexibilné objednávanie – v reštaurácii, na cestách aj doma.

Udržateľnosť je kľúčová. Vďaka výmene plastových pohárov, viečok, slamiek a príborov za ekologické alternatívy McDonald’s ročne ušetrí viac než 70 ton plastu, čo zodpovedá 14 miliónom jednorazových lyžičiek.

S rozširovaním siete reštaurácií McDonald’s investuje do energeticky efektívnych budov so smart systémami, ktoré automaticky regulujú osvetlenie, kúrenie a chladenie. Triediace stanice odpadu zároveň motivujú zákazníkov k aktívnej účasti na udržateľnosti.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

Plány do budúcnosti 

„V priebehu nasledujúcich troch rokov plánujeme otvoriť niekoľko nových reštaurácií, čím vytvoríme množstvo nových pracovných miest a zároveň zrealizujeme významné dodatočné investície,“ hovorí Yuliya Badritdinova.

„Táto expanzia je súčasťou našej globálnej stratégie a predstavuje najambicióznejší rast od roku 2000. Tridsať rokov na Slovensku znamená začiatok novej kapitoly. V ďalších krokoch sa chceme stať ešte dostupnejšími a užitočnejšími pre komunity po celej krajine,“ uzatvára.

30 rokov rastu a prínosu

Sieť a franšíza

  • 30 rokov na slovenskom trhu (od roku 1995)
  • 50 reštaurácií, z toho 45 franšízových
  • 13 franšízových partnerov

Ekonomický prínos

  • 678 miliónov eur investovaných do lokálnej ekonomiky (1995–2025)
  • 164 miliónov eur prínos len za rok 2024
  • 6,19 milióna eur zaplatených na daniach a poplatkoch v roku 2024 (McDonald’s + franšízanti)

Zamestnanosť 

  • 67 000 zamestnancov (1995–2025)
  • 4 100 zamestnancov v roku 2025

Zákaznícka skúsenosť

  • 21 miliónov zákazníkov v roku 2024
  • 55 % Slovákov sú pravidelnými zákazníkmi McDonald’s

Spoločenská zodpovednosť

  • 4,5 milióna eur investovaných do projektu McDonald’s Cup (od roku 1998)
  • Zakladajúci partner Ronald McDonald House Charities Slovensko s investíciou 1,1 milióna do detských oddelení v nemocniciach (od roku 2003)
GASTRO MCDONALD’S SLOVENSKO
