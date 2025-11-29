V piatej sérii Stranger Things sa objaví herec s českými koreňmi.
V poslednej sérii Stranger Things sa objaví detský herec Luke Ellison Kokotek, ktorý má české korene. V úvodnej epizóde stvárni jedenásťročnú verziu Willa Byersa v krátkom flashbacku, ktorý sa vracia k úplným začiatkom seriálu.
Na scéne pracovalo vizuálne štúdio Weta FX, ktoré spojilo herecký výkon s digitálnou úpravou, aby výsledok zodpovedal Willovi z prvej série. Rovnaký postup už tvorcovia použili aj vo štvrtej sérii, keď potrebovali ukázať mladšiu verziu Millie Bobby Brown.
Luke sa narodil v Chattanooge v Tennessee a pochádza z rodiny, ktorá mala k herectvu blízko. K hraniu sa dostal cez divadlo a pred kamerou debutoval už ako päťročný v seriáli HBO The Righteous Gemstones.