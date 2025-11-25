Kategórie
dnes 25. novembra 2025 o 16:30
Čas čítania 0:24

KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska

KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
Zdroj: Refresher
Hana Divišová
Hana Divišová
Pripravili sme pre teba kvíz, ktorý preverí, či sa nestratíš v slovenských nárečiach.

Slovensko je malá krajina, ale keď príde reč na nárečia, znie to, akoby sme mali minimálne desať rôznych jazykov. Na Gemeri ti povedia, aby si „cofkal“, Šarišan ti podá „kaláč“ a v Nitre zas niekto zahlási, že je „rintintin“. A teraz si predstav, že sa tieto svety spoja v jednom kvíze. Áno, presne v takom, kde môžeš zistiť, či by si na potulkách Slovenskom prežil bez jazykovej mapy.

Do kvízu sme vybrali výrazy, ktoré sa dodnes bežne používajú v regiónoch, ale mimo nich dokážu človeka riadne zaskočiť. Otestuj sa a zisti, ako dobre rozumieš slovám, ktoré počuť v rôznych častiach našej krajiny.

Kvíz
KVÍZ: Vieš, čo znamenajú tieto slová z rôznych slovenských nárečí?
Čo znamená, keď vo Zvolene povedia&nbsp;„štrajtofľa“?
Zdroj: Unsplash/krakenimages
1 10
Čo znamená, keď vo Zvolene povedia „štrajtofľa“?
Peňaženka
Kuchynská zástera
Šperkovnica
Čo znamená, keď na Spiši povedia slovo „ancug“?
Zdroj: Pixabay
2 10
Čo znamená, keď na Spiši povedia slovo „ancug“?
Bunda na zimu
Oblek
Šál
Čo znamená, keď na Záhorí povedia slovo „bravence“?
Zdroj: Unsplash/Valentin Salja
3 10
Čo znamená, keď na Záhorí povedia slovo „bravence“?
Špendlíky
Malé deti
Mravce 
Čo znamená, keď na Gemeri povedia slovo „cofkat“?
Zdroj: Pexels / Monstera
4 10
Čo znamená, keď na Gemeri povedia slovo „cofkat“?
Cúvať
Fňukať
Cmúľať
Čo znamená, keď v Nitre povedia slovo „rintintin“?
Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska/volně k užití
5 10
Čo znamená, keď v Nitre povedia slovo „rintintin“?
Bez energie
Na mol
Extrémne hladný
Čo znamená, keď na Gemeri povedia slovo „opľazený“?
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio/volně k užití
6 10
Čo znamená, keď na Gemeri povedia slovo „opľazený“?
Smutný
Prekvapený
Nahnevaný
Čo znamená, keď na Šariši povedia slovo „kaláč“?
Zdroj: Unsplash/Luke Porter/volně k užití
7 10
Čo znamená, keď na Šariši povedia slovo „kaláč“?
Sekera
Koláč
Pagáč
Čo znamená, keď v Trnave povedia slovo „míra“?
Zdroj: TASR/ bruce mars
8 10
Čo znamená, keď v Trnave povedia slovo „míra“?
Porcia
Miska
Drevená varecha
Čo znamená, keď v obci Poráč na Spiši povedia slovo „ďaka“?
Zdroj: Unsplash/ Buddha Elemental 3D
9 10
Čo znamená, keď v obci Poráč na Spiši povedia slovo „ďaka“?
Deka
Nálada
Babka
Čo znamená, keď vo Zvolene povedia slovo „brav“?
Zdroj: Freepik
10 10
Čo znamená, keď vo Zvolene povedia slovo „brav“?
Bradavica
Prasa
Starý kabát
Vyhodnotiť kvíz
