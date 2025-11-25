KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska

Pripravili sme pre teba kvíz, ktorý preverí, či sa nestratíš v slovenských nárečiach.
Slovensko je malá krajina, ale keď príde reč na nárečia, znie to, akoby sme mali minimálne desať rôznych jazykov. Na Gemeri ti povedia, aby si „cofkal“, Šarišan ti podá „kaláč“ a v Nitre zas niekto zahlási, že je „rintintin“. A teraz si predstav, že sa tieto svety spoja v jednom kvíze. Áno, presne v takom, kde môžeš zistiť, či by si na potulkách Slovenskom prežil bez jazykovej mapy.
Do kvízu sme vybrali výrazy, ktoré sa dodnes bežne používajú v regiónoch, ale mimo nich dokážu človeka riadne zaskočiť. Otestuj sa a zisti, ako dobre rozumieš slovám, ktoré počuť v rôznych častiach našej krajiny.
KVÍZ: Vieš, čo znamenajú tieto slová z rôznych slovenských nárečí?
1 10
Čo znamená, keď vo Zvolene povedia „štrajtofľa“?
Peňaženka
Kuchynská zástera
Šperkovnica
2 10
Čo znamená, keď na Spiši povedia slovo „ancug“?
Bunda na zimu
Oblek
Šál
3 10
Čo znamená, keď na Záhorí povedia slovo „bravence“?
Špendlíky
Malé deti
Mravce
4 10
Čo znamená, keď na Gemeri povedia slovo „cofkat“?
Cúvať
Fňukať
Cmúľať
5 10
Čo znamená, keď v Nitre povedia slovo „rintintin“?
Bez energie
Na mol
Extrémne hladný
6 10
Čo znamená, keď na Gemeri povedia slovo „opľazený“?
Smutný
Prekvapený
Nahnevaný
7 10
Čo znamená, keď na Šariši povedia slovo „kaláč“?
Sekera
Koláč
Pagáč
8 10
Čo znamená, keď v Trnave povedia slovo „míra“?
Porcia
Miska
Drevená varecha
9 10
Čo znamená, keď v obci Poráč na Spiši povedia slovo „ďaka“?
Deka
Nálada
Babka
10 10
Čo znamená, keď vo Zvolene povedia slovo „brav“?
Bradavica
Prasa
Starý kabát