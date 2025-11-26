Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti EURES.
dnes 26. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 3:45
Sponzorovaný obsah

Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie

Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
Zdroj: Archív Barbory S.
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Čo poradila mladým Slovákom, ktorí chcú pracovať v zahraničí?

„Mám pocit, že u nás (na Slovensku) je dosť ťažké sa zamestnať, akoby sa od mladého človeka strašne veľa vyžadovalo. Je pre mňa jednoduchšie nájsť si prácu v zahraničí, kde si aj zarobím viac,“ zamýšľa sa mladá Slovenka Barbora.

Po tom, čo ukončila United School v Bardejove so špecializáciou na digitálnu mediálnu grafiku, pracovala štyri roky ako grafická dizajnérka a zároveň ako barmanka v Bardejove. Keďže vždy chcela cestovať, prijala pracovnú ponuku vo Švajčiarsku, kde pracovala ako chyžná v 5-hviezdičkovom hoteli.

Túžba po spoznávaní nových krajín ju však neopustila, a tak sa rozhodla posunúť ďalej. Dvere k ďalším pracovným príležitostiam jej otvoril portál EURES, ktorý pomáha ľuďom pri hľadaní práce v krajinách Európskej únie. V priebehu niekoľkých týždňov už mala kúpené letenky do Grécka, kde ju čakala práca chyžnej.

Ako hodnotí túto pracovnú skúsenosť a prečo sa rozhodla pre prácu v zahraničí? Aké rozdiely vníma medzi Gréckom a Švajčiarskom a na čo si musela zvyknúť? Aj na to nám odpovedala Barbora.

Hlavnou podmienkou bolo teplé počasie

Barbora dlhodobo žila v Bardejove, kde pôsobila ako grafická dizajnérka a barmanka. Postupne si však uvedomila, že jej chýba nielen cestovanie, ale aj slnečné počasie. „Chcela som cestovať a chcela som ísť niekam, kde je pekne a teplo a tak som do vyhľadávača zadala práca v Grécku a dostala som sa k EURES stránke, kde ponúkali prácu na letnú sezónu,“ priblížila svoju skúsenosť mladá Slovenka.

Keď Barbora zbadala pracovnú ponuku do slnečného Grécka, neváhala a rozhodla sa zareagovať na inzerát. Všetko bolo veľmi rýchle a jednoduché. „Musela som poslať životopis a podmienkou bolo vedieť sa dohovoriť v anglickom jazyku,“ priblížila nám Barbora podmienky pre získanie práce a dodala, že výhodou boli predchádzajúce pracovné skúsenosti získané vo Švajčiarsku.

Archív Barbory S.
Zdroj: Archív Barbory S.

Barbora hodnotí celý proces veľmi pozitívne. Jediné, o čo sa po získaní práce musela postarať, bola doprava do mesta Solúň. „Musela som si zaplatiť letenky, ale tie nie sú veľmi drahé, čo bolo fajn. Samozrejme som musela mať so sebou aj nejaké peniaze na bežné fungovanie,“ povedala nám.

Aj teba láka práca v zahraničí? Navštív portál EURES  a vyber si jednu z mnohých pracovných ponúk. Okrem zaujímavých sezónnych ponúk tu nájdeš aj množstvo tipov a rád, na čo sa zamerať pri hľadaní práce v zahraničí. Využiť môžeš aj vzor životopisu či ukážkový motivačný list, ktorý môže zvýšiť tvoje šance na získanie daného miesta.
objav zahraničné pracovné ponuky

Grécko vs. Švajčiarsko

V Grécku Barbora strávila dokopy 3 mesiace. Spoločne s ňou v hoteli pracovali kolegovia z rôznych kútov sveta, v tíme mala aj troch krajanov. „Pracovalo so mnou veľa cudzincov, ale zo Slovenska sme v Grécku boli štyria a boli sme skvelá partia. Človek ale časom nerozlišuje, kto je odkiaľ, ale skôr akú má povahu a ja som mala šťastie na skvelých kolegov,“ zaspomínala si.

Keďže predtým si Barbora vyskúšala prácu na rovnakej pozícii vo Švajčiarsku, bola schopná tieto dve lokality porovnať. „Plat som mala vo Švajčiarsku síce vyšší, ale mentalita ľudí mi viac vyhovovala v Grécku. Prostredie, v ktorom som pracovala, bolo iné, no pracovná kultúra bola podobná," zamyslela sa Barbora, ktorá na Grécku pozitívne ohodnotila aj možnosť každý deň po práci navštíviť miestnu pláž.  

Hotel, v ktorom Barbora pracovala.
Hotel, v ktorom Barbora pracovala. Zdroj: Archív Barbory S.

Na nové prostredie som si zvykla rýchlo

„Najväčšou výzvou bolo zvyknúť si na nové prostredie, bývanie aj prácu, ale netrvalo mi to dlho a po pár týždňoch som tam bola ako doma,“ priblížila nám Barbora. Ako dodala, rozhodujúce bolo nájsť nielen dostupné potraviny, ale aj kaviareň. 

„Človeku trochu trvá, kým sa v novom prostredí zorientuje a zistí, kde nájde napríklad potraviny, alebo kde robia dobrú kávu,“ dodala. 

Práca ďaleko od domova (a komfortnej zóny) Barbore poskytla nielen dobrú výplatu, ale aj množstvo cenných životných skúseností. „Vďaka tejto skúsenosti som sa naučila aj také praktické veci ako si napríklad zaobstarať letenku, ako sa zbaliť na dlhšiu dobu, ako sa orientovať v cudzom prostredí a fungovať v cudzom jazyku,“ priblížila nám Barbora, ktorá dnes už opäť spoznáva ďalšiu krajinu.

Archív Barbory S.
Zdroj: Archív Barbory S.

Po príchode domov dlho neobsedela a akonáhle to bolo možné, začala sa obhliadať po novej práci pri mori. „U nás doma je dosť komplikované sa zamestnať. Mám pocit, ako keby sa u nás od mladého človeka strašne veľa vyžadovalo. Nejako sa mi darí skôr sa zamestnať aj si viac zarobiť v zahraničí ako doma. Akoby si ma to volalo,“ zamyslela sa a dodala, že tentokrát vyhral Cyprus.

„Práve pracujem na Cypre ako čašníčka a som rada že som sa takto posunula. Je to zas úplne iné, neporovnávam nič, každé miesto je špecifické. Každopádne, ak človek chce takýto život, musí byť otvorený a akceptovať to,“ uviedla.

Vďaka EURES to bolo naozaj jednoduché

Ak aj teba láka vyskúšať si prácu za hranicami Slovenska, Barbora ti rozhodne odporúča využiť služby EURES. Na jednom mieste získaš nielen pestré pracovné ponuky, ale aj cenné rady a dôležitú podporu skúsených poradcov.

„EURES mi veľmi vyhovoval a hlavne prácu som našla veľmi rýchlo. EURES poradcovia sa naozaj vyznajú a vedia aj poradiť. So zamestnávateľmi pracujú dlhodobo, a tak ich aj lepšie poznajú. Takže pre mňa to bolo aj bezpečnejšie. Na svojej stránke podávajú všetky detailné informácie ohľadom pracovného miesta,“ popísala nám Barbora svoju pozitívnu skúsenosť.

Archív Barbory S.
Zdroj: Archív Barbory S.

Mladá Slovenka dodáva, že ak niekto túži po takomto zážitku, rozhodne by mal ísť do toho. Obavy sú úplne prirodzené, no výsledok stojí za to.

„Najlepšie je cestovať a spoznávať svet, keď je človek mladý a ešte nemá rodinu, deti. Je kopec vecí, ktoré sa v zahraničí človek môže naučiť a zároveň môže spoznať aj veľa priateľov,“ uzavrela Barbora.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Aj ty si môžeš nájsť prácu v zahraničí prostredníctvom portálu EURES, ktorý spája uchádzačov a zamestnávateľov z celej Európy. Objav širokú ponuku pracovných ponúk a vyber si tú, ktorá k tebe najlepšie sedí. 
nájdi si prácu na eures
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
PRÁCA ROZHOVORY SLOVÁCI ZAHRANIČIE
Odporúčame
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 21 minútami
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ e
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
včera o 07:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii? e
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Tak takúto fotku v telefóne nečakal. Je TikToker Denis a Miška match made in heaven? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Tak takúto fotku v telefóne nečakal. Je TikToker Denis a Miška match made in heaven? (MENUČKO)
pred 3 dňami
Storky
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Lifestyle news
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri pred 49 minútami
Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň pred hodinou
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní včera o 16:52
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let včera o 15:36
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii včera o 14:13
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev včera o 12:48
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok včera o 12:06
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky včera o 11:39
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii včera o 10:52
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách včera o 10:04
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Počasie Správy počasie Polícia SR
Viac
Švédsko chce nakúpiť strely s doletom až 2 000 kilometrov. Krajina tvrdí, že musí odpovedať na rastúce kapacity Ruska
pred 27 minútami
Na Slovensku platia viaceré výstrahy. Najvážnejšia situácia je vo Zvolene (+ mapy)
pred hodinou
V Kozárovciach pri Leviciach zhorel rodinný dom. Počas nočného požiaru zahynuli žena a tri deti
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
Zahraničné
pred 3 hodinami
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 21 minútami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
včera o 10:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky
včera o 11:39
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
včera o 16:30
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
pred 3 dňami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Osobnosti Všetko
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
Zahraničné
včera o 10:04
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
včera o 10:04
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok
včera o 12:06
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
20. 11. 2025 9:32
Viac z Hudba Všetko
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
Mediálna spolupráca
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
včera o 13:00
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii
včera o 10:52
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
21. 11. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
Zaujímavosti
pred 20 minútami
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 20 minútami
Rozpoznávať obsah vytvorený AI je čoraz ťažšie a ťažšie.
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
pred hodinou
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
včera o 18:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
včera o 10:00
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
včera o 10:04
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 2 dňami
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 3 dňami
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia