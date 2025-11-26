Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie

Čo poradila mladým Slovákom, ktorí chcú pracovať v zahraničí?
„Mám pocit, že u nás (na Slovensku) je dosť ťažké sa zamestnať, akoby sa od mladého človeka strašne veľa vyžadovalo. Je pre mňa jednoduchšie nájsť si prácu v zahraničí, kde si aj zarobím viac,“ zamýšľa sa mladá Slovenka Barbora.
Po tom, čo ukončila United School v Bardejove so špecializáciou na digitálnu mediálnu grafiku, pracovala štyri roky ako grafická dizajnérka a zároveň ako barmanka v Bardejove. Keďže vždy chcela cestovať, prijala pracovnú ponuku vo Švajčiarsku, kde pracovala ako chyžná v 5-hviezdičkovom hoteli.
Túžba po spoznávaní nových krajín ju však neopustila, a tak sa rozhodla posunúť ďalej. Dvere k ďalším pracovným príležitostiam jej otvoril portál EURES, ktorý pomáha ľuďom pri hľadaní práce v krajinách Európskej únie. V priebehu niekoľkých týždňov už mala kúpené letenky do Grécka, kde ju čakala práca chyžnej.
Ako hodnotí túto pracovnú skúsenosť a prečo sa rozhodla pre prácu v zahraničí? Aké rozdiely vníma medzi Gréckom a Švajčiarskom a na čo si musela zvyknúť? Aj na to nám odpovedala Barbora.
Hlavnou podmienkou bolo teplé počasie
Barbora dlhodobo žila v Bardejove, kde pôsobila ako grafická dizajnérka a barmanka. Postupne si však uvedomila, že jej chýba nielen cestovanie, ale aj slnečné počasie. „Chcela som cestovať a chcela som ísť niekam, kde je pekne a teplo a tak som do vyhľadávača zadala práca v Grécku a dostala som sa k EURES stránke, kde ponúkali prácu na letnú sezónu,“ priblížila svoju skúsenosť mladá Slovenka.
Keď Barbora zbadala pracovnú ponuku do slnečného Grécka, neváhala a rozhodla sa zareagovať na inzerát. Všetko bolo veľmi rýchle a jednoduché. „Musela som poslať životopis a podmienkou bolo vedieť sa dohovoriť v anglickom jazyku,“ priblížila nám Barbora podmienky pre získanie práce a dodala, že výhodou boli predchádzajúce pracovné skúsenosti získané vo Švajčiarsku.
Barbora hodnotí celý proces veľmi pozitívne. Jediné, o čo sa po získaní práce musela postarať, bola doprava do mesta Solúň. „Musela som si zaplatiť letenky, ale tie nie sú veľmi drahé, čo bolo fajn. Samozrejme som musela mať so sebou aj nejaké peniaze na bežné fungovanie,“ povedala nám.
Grécko vs. Švajčiarsko
V Grécku Barbora strávila dokopy 3 mesiace. Spoločne s ňou v hoteli pracovali kolegovia z rôznych kútov sveta, v tíme mala aj troch krajanov. „Pracovalo so mnou veľa cudzincov, ale zo Slovenska sme v Grécku boli štyria a boli sme skvelá partia. Človek ale časom nerozlišuje, kto je odkiaľ, ale skôr akú má povahu a ja som mala šťastie na skvelých kolegov,“ zaspomínala si.
Keďže predtým si Barbora vyskúšala prácu na rovnakej pozícii vo Švajčiarsku, bola schopná tieto dve lokality porovnať. „Plat som mala vo Švajčiarsku síce vyšší, ale mentalita ľudí mi viac vyhovovala v Grécku. Prostredie, v ktorom som pracovala, bolo iné, no pracovná kultúra bola podobná," zamyslela sa Barbora, ktorá na Grécku pozitívne ohodnotila aj možnosť každý deň po práci navštíviť miestnu pláž.
Na nové prostredie som si zvykla rýchlo
„Najväčšou výzvou bolo zvyknúť si na nové prostredie, bývanie aj prácu, ale netrvalo mi to dlho a po pár týždňoch som tam bola ako doma,“ priblížila nám Barbora. Ako dodala, rozhodujúce bolo nájsť nielen dostupné potraviny, ale aj kaviareň.
„Človeku trochu trvá, kým sa v novom prostredí zorientuje a zistí, kde nájde napríklad potraviny, alebo kde robia dobrú kávu,“ dodala.
Práca ďaleko od domova (a komfortnej zóny) Barbore poskytla nielen dobrú výplatu, ale aj množstvo cenných životných skúseností. „Vďaka tejto skúsenosti som sa naučila aj také praktické veci ako si napríklad zaobstarať letenku, ako sa zbaliť na dlhšiu dobu, ako sa orientovať v cudzom prostredí a fungovať v cudzom jazyku,“ priblížila nám Barbora, ktorá dnes už opäť spoznáva ďalšiu krajinu.
Po príchode domov dlho neobsedela a akonáhle to bolo možné, začala sa obhliadať po novej práci pri mori. „U nás doma je dosť komplikované sa zamestnať. Mám pocit, ako keby sa u nás od mladého človeka strašne veľa vyžadovalo. Nejako sa mi darí skôr sa zamestnať aj si viac zarobiť v zahraničí ako doma. Akoby si ma to volalo,“ zamyslela sa a dodala, že tentokrát vyhral Cyprus.
„Práve pracujem na Cypre ako čašníčka a som rada že som sa takto posunula. Je to zas úplne iné, neporovnávam nič, každé miesto je špecifické. Každopádne, ak človek chce takýto život, musí byť otvorený a akceptovať to,“ uviedla.
Vďaka EURES to bolo naozaj jednoduché
Ak aj teba láka vyskúšať si prácu za hranicami Slovenska, Barbora ti rozhodne odporúča využiť služby EURES. Na jednom mieste získaš nielen pestré pracovné ponuky, ale aj cenné rady a dôležitú podporu skúsených poradcov.
„EURES mi veľmi vyhovoval a hlavne prácu som našla veľmi rýchlo. EURES poradcovia sa naozaj vyznajú a vedia aj poradiť. So zamestnávateľmi pracujú dlhodobo, a tak ich aj lepšie poznajú. Takže pre mňa to bolo aj bezpečnejšie. Na svojej stránke podávajú všetky detailné informácie ohľadom pracovného miesta,“ popísala nám Barbora svoju pozitívnu skúsenosť.
Mladá Slovenka dodáva, že ak niekto túži po takomto zážitku, rozhodne by mal ísť do toho. Obavy sú úplne prirodzené, no výsledok stojí za to.
„Najlepšie je cestovať a spoznávať svet, keď je človek mladý a ešte nemá rodinu, deti. Je kopec vecí, ktoré sa v zahraničí človek môže naučiť a zároveň môže spoznať aj veľa priateľov,“ uzavrela Barbora.
