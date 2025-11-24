Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Lidl.
dnes 24. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 3:30
Sponzorovaný obsah

Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou

V e-shope aj predajni nájdeš v extra zľave potraviny, oblečenie, hračky, spotrebiče či doplnky do domácnosti.

Obľúbené zľavy sú späť – Black Week v Lidli sa oplatí aj tento rok. V online shope aj v predajni Lidl nájdeš od 24. novembra zľavy, ktoré potešia nielen tvoju domácnosť alebo obdarovaných pod stromčekom, ale aj tvoj rozpočet. Tešiť sa môžeš na viac ako 1 000 produktov v zľave až do výšky 70 %, a to v predajni aj online.

Aby sme ti ušetrili čas, prescrollovali sme sa stovkami ponúk a vybrali sme pre teba atraktívne produkty, ktoré sa oplatí hodiť do košíka už teraz.

S nákupom príliš neváhaj – zľavy prebiehajú len do 30. novembra, takže máš ideálnu príležitosť vybaviť vianočné nákupy v predstihu. Ponuku predajne nájdeš na konci článku.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Mixér na smoothie Mix'n'Go Steel

K mixéru získaš aj dve nádoby s objemom 600 ml a praktickým uzáverom – môžeš ich využiť hneď ako fľašu na pitie. Podľa výrobcu zapadnú aj do všetkých bežných držiakov nápojov v aute. Zariadenie má výkon 300 W a čepele, ktoré sú vhodné aj na drvenie ľadu.

Lidl
Zdroj: Lidl
Mixér na smoothie Mix'n'Go Steel

Naparovač odevov

Ručná parná žehlička je praktický pomocník do domácnosti, pretože s ňou vyžehlíš aj veci, ktoré s bežnou žehličkou nie – ako napríklad saténové šaty, vlnené kabáty, vankúše alebo závesy. Pri tejto naparovacej žehličke oceníš, že doba zahriatia je len do 35 sekúnd. Odnímateľná nádržka na vodu s objemom 230 ml ti umožní pohodlne vyžehliť, čo potrebuješ, bez potrebného dopĺňania.

Lidl
Zdroj: Lidl
Naparovač odevov GRUNDIG

Teplovzdušná fritéza Tefal

Určite nie sme prví, kto ti to povie – teplovzdušná fritéza je skutočný game changer vo varení. Ocenia ju hlavne jednočlenné alebo dvojčlenné domácnosti či dokonca ľudia s malými deťmi. Výrobca tiež uvádza, že v porovnaní s bežnou rúrou ušetríš asi 70 % energií. Táto fritéza je vybavená košom z nepriľnavého materiálu, ktorý je možné dať aj do umývačky riadu. Má objem až 3,5 litra, vďaka čomu dokážeš pripraviť dve až štyri porcie jedla.

Lidl
Zdroj: Lidl
Teplovzdušná fritéza Tefal

Aku ručný vysávač Parkside

Tento vysávač má univerzálne použitie na zachytávanie suchej a mokrej špiny. Napriek tomu, že je to ručný vysávač, dokážeš ho použiť aj ako bežný, a to vďaka predlžovacej rúre a podlahovej hubici v balení. Balenie obsahuje celkovo 4-dielnu súpravu hubíc na rôznorodé použitie. Výrobca odporúča 20 V (2 Ah) akumulátor – ak ho nemáš už doma, vysávač je možné zakúpiť aj s akumulátorom a nabíjačkou (momentálne za 42,99 €).

Lidl
Zdroj: Lidl
Aku ručný vysávač Parkside

Kuchynský robot Silvercrest

Vyriešili sme za teba vianočný darček pre mamu, babku alebo manželku? Tento kuchynský robot disponuje výkonným 1 000 W motorom, ktorý spracuje aj pevnejšie cestá. Príjemným bonusom je aj zabudovaná kuchynská váha a stojanový mixér s integrovanou odmerkou. Okrem nadstavcov na miesenie cesta alebo šľahanie krémov má aj nadstavec s 3 rezacími kotúčmi na strúhanie a krájanie zeleniny, ovocia alebo syra. V podstate kombinuje niekoľko kuchynských spotrebičov v jednom.

Lidl Lidl Lidl Lidl
Zobraziť galériu
(5)
Kuchynský robot Silvercrest

 

Philips automatický kávovar

Tento automatický kávovar ti pripraví espresso či cappuccino jedným stlačením. Je ideálny pre všetkých, ktorí chcú kvalitnú kávu bez zdĺhavej údržby. Pripraví až 20 000 šálok kávy vďaka keramickému mlynčeku s dlhou životnosťou. Poteší ťa jednoduchá údržba vďaka úplne vyberateľnej varnej jednotke.

lidl
Zdroj: Lidl
kávovar philips

Sušič vlasov Remington

Fén Remington má niekoľko funkcií, ktoré ti uľahčia vlasový styling. Jednou z nich je napríklad turbo funkcia na rýchle vysušenie vlasov alebo funkcia studeného vzduchu pre šetrnejšie sušenie. Celkovo má 3 nastavenia ohrevu a 2 rýchlosti.

Lidl
Zdroj: Lidl
Sušič vlasov Remington

Žehlička na vlasy Remington

Okrem fénu momentálne oceníš aj zľavu na žehličku Remington. Úzke, 110 mm hrubé stylingové platne majú keramický povrch. Žehlička má digitálny displej na zobrazenie teploty – dokáže sa nahriať do 230 °C. Má bezpečnostnú poistku, ktorá zabezpečí automatické vypnutie žehličky po 60 minútach.

lidl
Zdroj: Lidl
Žehlička na vlasy Remington

BOSCH tyčový vysávač

Vysávač kombinuje tyčový a ručný vysávač v jednom – vydrží 40 minút na jedno nabitie. Ak máš menší byt, asi oceníš, že vysávač má funkciu voľného postavenia – stojí stabilne a samostatne, čo ti ušetrí miesto pri skladovaní. Elektricky napájaná trubica dokáže dôkladne vyčistiť všetky typy podláh.

Lidl
Zdroj: Lidl
Tyčový vysávač BOSCH

Masážna pištoľ Pro 3

Bezdrôtová masážna pištoľ s výkonným 70 W motorom nahradí domáceho maséra – na jedno nabitie ide 2 až 4 hodiny a vďaka Quiet Smooth technológii je pri tom tichá. Ponúka 3 úrovne intenzity až do 3 000 vibrácií za minútu, 4 rôzne nástavce na celé telo a dostane sa aj k hlboko uloženým svalom po tréningu. V balení máš aj praktickú tašku na prenášanie.

Lidl
Zdroj: Lidl
Masážna pištoľ Pro 3

HÄUSSLING Kazetová prikrývka z peria (stredne teplá)

Táto perová prikrývka (60 % páperie, 40 % perie 1. triedy) je hrejivá, ale priedušná, takže sa pod ňou neprehrievaš a lepšie drží stabilnú teplotu počas noci. Poťah zo 100 % bavlny je príjemný na dotyk a vďaka certifikácii NOMITE® je vhodná aj pre ľudí alergických na prach. Rozmer 135 × 200 cm z nej robí ideálnu jednolôžkovú klasiku na zimu aj prechodné obdobie.

Lidl
Zdroj: Lidl
Kazetová prikrývka z peria

Ponuka predajne

Ukážku z aktuálnych zliav v predajni si môžeš pozrieť v galérii nižšie. Celú ponuku nájdeš kliknutím na modré tlačidlo pod galériou.

Lidl Lidl lidl Lidl
Zobraziť galériu
(9)
aktuálny leták
LIDL SLOVENSKO WISHLIST
