Česko sa môže pýšiť veľkým úspechom.
Prvýkrát v histórii prestížnej súťaže International Chocolate Awards získala česká firma zlatú medailu. Rodinná firma Steiner & Kovarik si svojím odvážnym experimentom získala porotu.
V celosvetovom finále International Chocolate Awards 2025 získala zlatú medailu za svoju bielu čokoládu so špargľou a jahodami, čo je prvé zlaté ocenenie pre českého výrobcu v histórii tejto prestížnej súťaže.
Celkovo tento rok ocenili 380 čokoládových produktov. Hlavné víťazstvá si odniesli výrobcovia z Peru, Kolumbie, Talianska a po prvýkrát v histórii aj z Českej republiky.
Inovácia a kvalita ruka v ruke
„Pre nás je to najväčšie medzinárodné ocenenie, obrovský úspech. A hlavne potvrdenie našej filozofie, že má zmysel pridávať do čokolády zdravé ingrediencie typu špargle. Experimentovať, ale nikdy neodchádzať od základnej remeselnej kvality,“ hovorí Petr Kovařík, spolumajiteľ firmy.
Ocenená biela tabuľka so špargľou, jahodami, estragónom, čiernou ríbezľou a grenadinou vznikla v spolupráci so šéfkuchárom Pavlom Sapíkom. V regionálnom kole pre Európu, Blízky východ a Afriku získala striebro a postúpila medzi svetovú elitu. Vo svetovom finále získala 92,1 bodu a titul najlepšej ochutenej čokolády roka.
„Ide len o tretiu ochutenú tabuľkovú čokoládu, ktorá sa stala celkovým víťazom. A pritom nám niektorí hovorili, nech špargľu do čokolády vôbec nemiešame,“ dodáva Silvie Steinerová, spolumajiteľka spoločnosti.
Česká čokoláda vstupuje do svetovej ligy
International Chocolate Awards je považovaná za najprestížnejšiu súťaž kvalitnej čokolády na svete. Hodnotí sa kvalita kakaových bôbov, chuťový profil, originalita a technické spracovanie. Tento rok sa na posudzovaní podieľalo 46 medzinárodných degustátorov, technológov a čokolatierov.