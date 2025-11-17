Dráma Otec od Terezy Nvotovej pokračuje v úspešnom ťažení po zahraničných festivaloch.
Po nominácii na Oscara a postupe na shortlist Európskych filmových cien teraz snímka získala najvýznamnejšie ocenenie na Medzinárodnom filmovom festivale v Štokholme, informujú Noviny.sk.
Slovenský film Otec triumfoval na 36. ročníku štokholmského festivalu a odniesol si hlavnú cenu za najlepší film. Na prestížnom ceremoniáli v kine Rigoletto ocenili aj scenár, ktorý Tereza Nvotová vytvorila spolu s Dušanom Budzakom, pričom porota ich prácu označila za nekompromisnú, precíznu a emocionálne drvivú.
Medzinárodná porota vo svojom zdôvodnení vyzdvihla najmä výkon hlavného hrdinu, ktorého si zahral herec Milan Ondrík. Podľa nich predvádza „nezabudnuteľný realizmus a surovú zraniteľnosť“, ktorá udáva tón celému filmu. Kamera, pracujúca s dlhými a intenzívnymi zábermi, podľa porotcov pôsobí ako tichý svedok a núti diváka premýšľať o tom, či je v takto vyhrotenom príbehu vôbec možné morálne alebo právne rozhrešenie.
Úspech Otca zároveň prichádza v období, keď si film začína výrazne všímať aj zahraničná kritika. Renomovaný magazín Variety nedávno publikoval obsiahlu recenziu, ktorá oceňuje Nvotovej režijnú istotu, tematickú vyhranenosť a prácu s hercami, čím ešte viac posilnil medzinárodný profil filmu.
Otec sa už teraz radí medzi najvýraznejšie slovenské tituly posledných rokov.