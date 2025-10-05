Silná dráma, inšpirovaná skutočnými udalosťami, rozpráva príbeh otca, ktorý sa musí vyrovnať s tragickou chybou a stratou.
Film Otec od slovenskej režisérky Terezy Nvotovej získal cenu Zlaté oko ako najlepší film na 21. ročníku filmového festivalu v Zürichu, informoval v sobotu spravodajský web The Hollywood Reporter.
Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Rozpráva silný príbeh muža, ktorého život sa zmení na tragédiu po jednej osudovej chybe, počas horúceho letného dňa zabudne svoju dvojročnú dcérku v zaparkovanom aute. Dieťa neprežije a otec sa musí vyrovnať s neznesiteľnou stratou a vinou, ktorá navždy poznačí jeho rodinu.
Snímka mala svetovú premiéru v auguste 2025 na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, kde súťažila v sekcii Orizzonti a získala silné ohlasy od kritikov aj divákov. Film je slovenským kandidátom na Oscara v kategórii Najlepší zahraničný celovečerný film na 98. ročníku udeľovania cien americkej filmovej akadémie.
Na filmovom festivale v Zürichu, ktorého porote predsedal americký režisér a producent Reinaldo Marcus Green, porotcovia vyzdvihli hlboký emocionálny rozmer filmu. V oficiálnom vyhlásení uviedli, že ide o príbeh obyčajnej rodiny, ktorá sa ocitne v mimoriadnej situácii. „Hlavná postava nie je zloduch ani hrdina, ale človek, ktorý fatálne zlyhal,“ napísala porota.
Film podľa nich ukazuje, ako môže jedna chyba zničiť všetko, čo milujeme, no zároveň je príbehom o súcite, nádeji a odolnosti ľudskej duše. Porota ocenila najmä remeselnú kvalitu spracovania a silnú ľudskosť, ktorá z filmu vyžaruje.
Slávnostné odovzdávanie cien bolo vyvrcholením 21. ročníka festivalu v Zürichu, kde sa predstavilo množstvo hviezd, medzi nimi Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Wagner Moura, Russell Crowe a Colin Farrell.