dnes 17. novembra 2025 o 13:18
Čas čítania 1:00
Zdenka Hvolková

Kanye West má koncom novembra vystúpiť v Brazílii. Úrady ho varujú pred zatykačom v prípade pro-nacistických vyjadrení

Kanye West má koncom novembra vystúpiť v Brazílii. Úrady ho varujú pred zatykačom v prípade pro-nacistických vyjadrení
Zdroj: Flickr/Celebs Journey/volně k užití
Kanye West má v São Paule vystúpiť 29. novembra, no brazílske úrady mu poslali jasné varovanie.

Kanye „Ye“ West môže na konci novembra v Brazílii skončiť v putách. Ako informuje portál Euronews, prokuratúra v São Paule nariadila jeho okamžité zatknutie, ak počas koncertu čo i len naznačí podporu nacizmu alebo zahrá svoju kontroverznú pieseň Heil Hitler, teraz už známu pod názvom Hallelujah.

Brazílske úrady varujú, ak spevák na pódiu zopakuje akékoľvek pro-nacistické výroky či činy, polícia ho môže zatknúť priamo počas koncertu. Rozhodnutie tamojšej prokuratúry citeľne sprísňuje postoj mesta voči jeho dlhodobej antisemitickej rétorike.

Kanye West.
Kanye West. Zdroj: Youtube/Kanye West
Starosta São Paula Ricardo Nunes sa vyjadril jednoznačne: „Nikto, kto propaguje nacizmus, nebude hrať na verejnom priestranstve mesta.“ Dodal, že mesto urobí všetko pre to, aby zabránilo akejkoľvek aktivite spájajúcej sa s podporou extrémizmu. Pod hrozbou zatknutia sú dokonca aj dvaja promotéri koncertu, Guilherme Cavalcante a Jean Fabrício Ramos.

West má dlhú históriu antisemitických vyjadrení. Tento rok verejne písal výroky ako „Milujem Hitlera“ či „Som nacista“, predával tričká so svastikou a po zverejnení fotografie KKK bol odstavený z platforiem Instagram aj X, vyradený agentúrou a dokonca mu bol zakázaný vstup do Austrálie.

kanye
Zdroj: TASR/AP/Michael Wyke
Napriek tomu sa Ye v posledných mesiacoch pokúša o nápravu. Nedávno sa stretol s newyorským rabínom Yoshiyahu Yosefom Pintom, ktorému povedal, že jeho antisemitické prejavy boli dôsledkom neliečeného bipolárneho záchvatu. Rabín ho označil za „dobrého človeka, ktorý sa učí z chýb“, hoci aj jeho samotného sprevádzajú kontroverzie vrátane odsúdenia za korupciu.

Či sa Kanyeho vonkajšia snaha začať odznova pretaví do reálnej zmeny, nie je jasné. Isté však je, že v Brazílii si nemôže dovoliť jediný krok vedľa.

BRAZÍLIA HUDBA KANYE WEST NACIZMUS
