Kanye West má v São Paule vystúpiť 29. novembra, no brazílske úrady mu poslali jasné varovanie.
Kanye „Ye“ West môže na konci novembra v Brazílii skončiť v putách. Ako informuje portál Euronews, prokuratúra v São Paule nariadila jeho okamžité zatknutie, ak počas koncertu čo i len naznačí podporu nacizmu alebo zahrá svoju kontroverznú pieseň Heil Hitler, teraz už známu pod názvom Hallelujah.
Brazílske úrady varujú, ak spevák na pódiu zopakuje akékoľvek pro-nacistické výroky či činy, polícia ho môže zatknúť priamo počas koncertu. Rozhodnutie tamojšej prokuratúry citeľne sprísňuje postoj mesta voči jeho dlhodobej antisemitickej rétorike.
Starosta São Paula Ricardo Nunes sa vyjadril jednoznačne: „Nikto, kto propaguje nacizmus, nebude hrať na verejnom priestranstve mesta.“ Dodal, že mesto urobí všetko pre to, aby zabránilo akejkoľvek aktivite spájajúcej sa s podporou extrémizmu. Pod hrozbou zatknutia sú dokonca aj dvaja promotéri koncertu, Guilherme Cavalcante a Jean Fabrício Ramos.
West má dlhú históriu antisemitických vyjadrení. Tento rok verejne písal výroky ako „Milujem Hitlera“ či „Som nacista“, predával tričká so svastikou a po zverejnení fotografie KKK bol odstavený z platforiem Instagram aj X, vyradený agentúrou a dokonca mu bol zakázaný vstup do Austrálie.
Napriek tomu sa Ye v posledných mesiacoch pokúša o nápravu. Nedávno sa stretol s newyorským rabínom Yoshiyahu Yosefom Pintom, ktorému povedal, že jeho antisemitické prejavy boli dôsledkom neliečeného bipolárneho záchvatu. Rabín ho označil za „dobrého človeka, ktorý sa učí z chýb“, hoci aj jeho samotného sprevádzajú kontroverzie vrátane odsúdenia za korupciu.
Či sa Kanyeho vonkajšia snaha začať odznova pretaví do reálnej zmeny, nie je jasné. Isté však je, že v Brazílii si nemôže dovoliť jediný krok vedľa.