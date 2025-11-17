Pokračovanie megahitu Wicked prichádza tento týždeň do slovenských kín a fanúšikovia sa opäť vrátia do čarovného sveta Oz.
Pokračovanie Wicked prichádza už tento týždeň 20. novembra do slovenských kín. Hviezdne obsadenie na čele s Arianou Grande a Cynthiou Erivo si získalo fanúšikov po celom svete. Prinášame ti stručný prehľad druhej časti legendárneho broadwayského muzikálu v jeho filmovej podobe.
Dej filmu sa odohráva v krajine Oz a sústreďuje sa na okamih, keď sa priateľstvo Elphaby a Glindy rozpadá v dôsledku udalostí, ktoré ich prinútia postaviť sa na opačné strany. Elphaba prijíma svoju temnú identitu Zlej čarodejnice zo Západu a Glinda sa stáva Dobrou čarodejnicou zo Severu.
Ich priateľstvo je vystavené skúške, keď sa snažia zorientovať vo svojich nových, výrazne odlišných úlohách a Elphaba pokračuje v boji za práva zvierat.
Ako pripomína Variety, prvý film Wicked zarobil v kinách po celom svete až stovky miliónov dolárov, čím sa zaradil medzi najúspešnejšie broadwayské adaptácie všetkých čias. Získal tiež 10 nominácií na Oscara.
Okrem ústrednej dvojice sa diváci môžu tešiť aj na ďalšie výrazné hviezdy: Jonathana Baileyho, Michelle Yeoha, Jeffa Goldbluma a mnohých ďalších, ktorí sa spolu postarajú o jeden z filmových zážitkov roka.