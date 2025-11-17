Tesco pri príležitosti 17. novembra predstavuje príbehy ľudí, ktorí si kedysi nemohli slobodne vyberať

Ani 36 rokov od Nežnej revolúcie sloboda nie je samozrejmosť.
17. novembra si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu a všetkých ľudí, ktorí sa neváhali postaviť za hodnoty slobody, tolerancie, solidarity a pluralizmu. A kým staršie generácie si ešte živo pamätajú podpultový predaj, rady na banány, nákupy v Tuzexe, tovar na prídel či nedostatkový tovar, mladá generácia vyrastá v prostredí, kde je slobodný prístup k informáciám či tovarom samozrejmosťou.
Aj preto Tesco, známe širokými možnosťami výberu, predstavuje autentické príbehy ľudí, ktorí si kedysi nemohli slobodne vyberať tak, aby si vždy zachovali svoju dôstojnosť, individualitu či podporu svojho zdravia.
Tesco sa pri príležitosti 17. novembra rozhodlo vo svojich predajniach dať priestor výpovediam ľudí, ktorí kedysi nemali slobodu výberu tak, ako ju poznáme dnes. Už od 14. novembra 2025 môžu zákazníci v hypermarketoch a supermarketoch Tesco po celom Slovensku spoznať príbehy o tom, ako sa nakupovalo pred rokom 1989. Tesco mení aj hlásenia na predajniach na autentické príbehy ako napríklad:
Som Juraj a zistil som, že môj vnuk už nepozná „podpultový tovar“. Ja si ho spred roku 89 pamätám až príliš dobre. Moja suseda každý deň vtipkovala so sídliskovým mäsiarom, pretože dúfala, že jej odloží podpultové bravčové. Smiešna bola akurát tak ona. My, ktorí sme sa takto ponižovať nechceli, sme proste podpultové bravčové nemali. Dnes si slobodne kúpim mäso, aké chcem. Bez vtipov. To je dôležité. Lebo tu nejde o mäso, ale o ľudskú dôstojnosť a slobodu výberu. Dúfam, že to môj vnuk pochopí.
Medzi bežné praktiky patril napríklad podpultový predaj, kde sa tovar často „schovával“ pre známych alebo „lepších“ zákazníkov. Ľudia stáli v dlhých radoch aj niekoľko hodín, aby si mohli kúpiť základné potraviny, a aj toaletný papier často býval nedostatkový tovar alebo bol na prídel. Všetky emotívne výpovede ľudí so spomienkami na bývalý režim sú dostupné na stránke slobodavyberu.sk. Zákazníci majú zároveň možnosť podeliť sa o svoj vlastný príbeh, tak ako to urobili aj kolegyne a kolegovia z Tesca.
„Pred Nežnou revolúciou bola voľba individuality, zdravia či dôstojnosti často limitovaná. Nemohli sme naplno rozhodovať o tom, čo budeme nosiť, ale ani ktorým smerom sa bude uberať náš život. Práve preto je dôležité vážiť si a chrániť slobodu výberu,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku. „Demokracia nám priniesla možnosť voľby – nielen v obchode, ale aj v práci, vzdelaní, cestovaní či súkromnom aj verejnom živote. Práve preto je sloboda výberu dôležitá: dáva nám dôstojnosť, zodpovednosť a priestor byť sami sebou. A hoci ju dnes často považujeme za samozrejmosť, je to hodnota, ktorú si musíme aktívne chrániť.“
Aj podľa väčšiny Slovákov a Sloveniek sme po roku 1989 jednoznačne získali väčšiu slobodu výberu. Potvrdzuje to online prieskum, ktorý si Tesco nechalo vypracovať pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu agentúrou NMS na reprezentatívnej vzorke Slovenska 1 002 respondentov. Väčšina Slovákov a Sloveniek si myslí, že po roku 1989 sa nakupovanie zlepšilo.
Najviac oceňujú široký výber tovaru, nakupovanie v zľavách aj možnosť nakupovať online. Až 9 z 10 opýtaných súhlasí, že si dnes môžu vybrať produkty podľa svojho presvedčenia a potrieb, či už ide o vegetariánske, bezlepkové alebo bio, a zároveň je ľahšie zohnať zahraničné výrobky. Podľa 81 % bol výber tovaru v obchodoch pred rokom 1989 výrazne obmedzený, ľudia sa však viac spoliehali na domáce výrobky a vlastnú produkciu potravín. Takmer polovica za najväčší problém nakupovania za bývalého režimu označila fronty na čakanie a prázdne regály.
Tesco kampaňou „Vážme si slobodu výberu“ nadviazalo na úspešnú kampaň „Sloboda nie je samozrejmosť“, ktorej symbolom sa stali mandarínky. Symbolicky poukázala na to, ako veľa sa toho v živote Slovákov zmenilo od 17. novembra 1989, ale hlavne na to, že slobodu či slobodu výberu si treba vážiť, pretože ani dnes nie je samozrejmosťou.