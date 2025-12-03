V Tescu talent rozvíja každý! Viac ako 500 zamestnancov tvoria zdravotne znevýhodnení

Každý rok si 3. decembra pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením a dôležitosť toho, aby každý mohol dostať rovnakú šancu.
Tesco na Slovensku túto myšlienku neustále napĺňa konkrétnymi krokmi. Podľa správy o diverzite a inklúzii za rok 2025 reťazec aktuálne zamestnáva 7771 ľudí, pričom 6,6 % z nich je zdravotne znevýhodnených. Každoročne sa Tesco usiluje o to, aby bolo ešte inkluzívnejšie a prístupnejšie miesto na prácu aj nakupovanie.
„Podpora zdravotne znevýhodnených ľudí je pre nás v Tescu mimoriadne dôležitá – či už ide o našich kolegov a kolegyne, ich rodinných príslušníkov, našich zákazníkov alebo všetkých, ktorí to majú v živote náročnejšie. Sme veľmi hrdí, že v Tescu našli svoje uplatnenie kolegyne a kolegovia s fyzickými znevýhodneniami, ale aj s Downovým syndrómom či rôznymi typmi neurodiverzity. Pre nás všetkých sú každodennou obrovskou inšpiráciou a pripomenutím, že právo na naplnený život má každý bez rozdielu,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.
Podľa údajov aktuálnej Výročnej správy o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie v Tescu na Slovensku pracuje viac ako 500 ľudí so zdravotným znevýhodnením. Reťazec dosiahol v tomto roku pokrok v medzinárodnej schéme Certifikovaný zamestnávateľ ľudí so zdravotným znevýhodnením (Disability Confident Employer).
Doteraz sa spoločnosť zameriavala najmä na oblasť náboru, v najbližšom období sa bude usilovať o zlepšovanie skúsenosti ľudí so zdravotným znevýhodnením priamo na pracovisku. Hlavnou oblasťou, na ktorú sa reťazec plánuje zameriavať v najbližšej budúcnosti, je neurodiverzita. Označuje prirodzenú rozmanitosť fungovania ľudského mozgu a patria sem napríklad autizmus, ADHD či dyslexia. Cieľom je podporovať inkluzívne prostredie, kde sa tieto rozdiely vnímajú ako prirodzená súčasť rozmanitej spoločnosti.
„Keďže neurodiverzita je v spoločnosti čoraz rozšírenejšia, považujeme za kľúčové zvyšovať o nej povedomie. Organizujeme semináre, informujeme prostredníctvom krátkych videí a príručiek, aby sme šírili osvetu medzi našimi kolegyňami a kolegami a líniovými manažérmi a manažérkami. Súčasťou našej podpory je aj Pokojná hodinka – čas, keď v našich obchodoch stíšime hlásenia, rádio, zvuky pokladní a stlmíme svetlo, aby sme uľahčili nakupovanie aj našim neurodiverzným zákazníkom a zákazníčkam,“ vysvetľuje Miroslava Rychtárechová.
Podpora zdravotne znevýhodnených aj v predajniach
Tesco podporuje ľudí so zdravotným znevýhodnením aj medzi svojimi zákazníkmi a zákazníčkami. Vo svojich hypermarketoch a supermarketoch v apríli 2025 zaviedlo Pokojnú hodinku. Každý pondelok je na hodinu v čase obeda stíšená hudba, zvuky pokladníc aj stlmené svetlo. Touto aktivitou chce Tesco vyjsť v ústrety ľuďom s poruchou autistického spektra, ale aj zákazníkom a kolegom so zvýšenou citlivosťou na svetlo a zvuk. Tesco sa stalo inkluzívnejším miestom na nakupovanie aj pre ľudí so sluchovým znevýhodnením. Počas pracovných dní je od 8.00 do 16.00 hod. k dispozícii aj služba Online tlmočník pre nepočujúcich, ktorú zákazníci nájdu v hypermarketoch Tesco pri informačných pultoch.
Výnimočnosť prináša obohatenie pre všetkých
Tesco patrí medzi najväčších súkromných zamestnávateľov ľudí s Downovým syndrómom – za posledných rok medzi zamestnancami privítali 5 ďalších výnimočných kolegov a kolegyne a dosiahli tak celkový počet 15. Patrí medzi nich aj Roman Vendžúr, ktorý pracuje ako pomocný pracovník v supermarkete Nitra Prior. „Roman si prácu v Tescu úprimne užíva. Je hrdý na to, že môže byť nápomocný, zároveň si privyrobí na veci, ktoré ho tešia. Je pedantný a rád udržiava poriadok. Kolektív v supermarkete Nitra Prior si ho rýchlo obľúbil a bez problémov zapadol medzi kolegyne a kolegov,“ tvrdia o Romanovi Vendžúrovi jeho kolegovia.
V rámci externej pomoci Tesco dlhodobo podporuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku a prispieva na organizáciu aktivít, ktoré zlepšujú kvalitu života mladých ľudí s týmto ochorením. V roku 2025 spoločnosť Nadácia Tesco poskytla organizácii finančnú podporu vo výške 10 000 EUR a pravidelne prispieva aj drobným darcovstvom.
Podporu od Nadácie Tesco vo výške 10 000 EUR dostala aj organizácia SPOSA Bratislava, ktorá za poskytnutý dar mohla zrealizovať tábory pre ľudí na autistickom spektre. Nadácia Tesco tiež darovala sumu 2 000 EUR občianskemu združeniu ENTstudio, čím pomohla podporiť projekt Od zvukov k reči cez sluch: Počujem – hovorím – komunikujem zameraný na vydanie knihy pre rodičov detí s poruchou sluchu kompenzovanou načúvacím aparátom alebo kochleárnym implantátom.
Podpora aj pre rodiny v náročnej situácii
Okrem zamestnávania zdravotne znevýhodnených Tesco aktívne podporuje aj tých kolegov a kolegyne, ktorí vychovávajú deti so zdravotným znevýhodnením. Každoročne im poskytuje finančnú pomoc, ktorá je pre tieto rodiny vzhľadom na mimoriadne výdavky spojené s každodennou starostlivosťou neoceniteľná.
„V tomto roku sme podporili 45 kolegov a kolegýň a ich 47 detí celkovou sumou 16 200 EUR. Zároveň priebežne reagujeme aj na žiadosti o pomoc pre znevýhodnených príbuzných, či už ide o autizmus, oneskorený vývin u detí alebo iné náročné životné situácie. Dôležitú súčasť podpory tvorí aj náš charitatívny projekt Tesco Anjel,“ hovorí Miroslava Rychtárechová.
Spolupráca s partnermi aj so školami
Tesco je dlhodobým partnerom projektu Profesia Lab, ktorého cieľom je zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou spolupráce sú exkurzie v obchodoch Tesco na celom Slovensku, na ktorých sa v uplynulom roku zúčastnilo 26 uchádzačov. Z nich 16 nastúpilo na platenú stáž a štyria už pracujú v Tescu na pozícii pomocného pracovníka v prevádzke. Nadácia Tesco zároveň poskytla podporu 10 000 EUR organizácii Kogneo na vytvorenie príručky Nevyužité talenty. Príručka opisuje metodiku Profesia Labu a otvára nové možnosti do ďalších krajín v téme zamestnávania mladých ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením.
V spolupráci so strednými školami a odbornými učilišťami vytvára Tesco podmienky na prax a neskôr aj zamestnávanie zdravotne znevýhodnených študentov. Spoločnosť aktívne spolupracuje so Spojenou školou Pavla Sabadoša v Prešove a v roku 2025 zorganizovala exkurziu pre žiakov školy a ich rodičov, aby mali možnosť spoznať pracovné prostredie a príležitosti v Tescu. Do odbornej praxe je aktuálne zapojených 8 žiakov – 1 na invalidnom vozíku, 2 so sluchovým znevýhodnením a 5 s mentálnym znevýhodnením.
Aktivity Tesca na podporu inklúzie oceňujú aj odborníci. Za rok 2023 Tesco získalo ocenenie Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, ktoré sú znevýhodnené na trhu práce.