Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 19. novembra 2025 o 15:33
Čas čítania 2:02
Sponzorovaný obsah

Tesco už 13 rokov spája Slovensko na pomoc ľuďom v núdzi. Najväčšia potravinová zbierka štartuje 20. novembra

Balíček múky alebo šampón môže zmeniť Vianoce tisícom ľudí v núdzi.

Už trinásty rok spoločnosť Tesco organizuje pred koncom roka najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku. Zákazníci Tesca môžu prispieť priamo v obchodoch kúpou trvanlivých potravín, drogérie alebo zakúpením kupónu v hodnote 2 eur či potravinových balíčkov cez Tesco online nákupy. Hodnotu vyzbieraných darov navýši Tesco o 20 % a sumu daruje svojim charitatívnym partnerom. Zbierka sa uskutoční vo všetkých 181 predajniach Tesco od štvrtka 20.11. do soboty 22.11. 2025 a na Tesco online nákupoch až do konca roka.

„Je pre nás každoročne veľkým povzbudením sledovať, ako potravinová zbierka v Tescu spája celé Slovensko. Spolu s našimi zákazníkmi, obetavými kolegami a kolegyňami aj dobrovoľníkmi z charít, pomáhame priniesť krajšie Vianoce ľuďom v náročných životných situáciách – matkám samoživiteľkám, mnohopočetným rodinám, ľuďom na pokraji chudoby alebo núdznym dôchodcom. Vďaka zbierke im každý môže pomôcť veľmi jednoducho – stačí do košíka vložiť niečo navyše, naskenovať kupón alebo v ponuke Tesco online nákupov zakúpiť malý balíček pomoci,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

SITA / Tesco
Zdroj: SITA / Tesco

Prispieť k zbierke je jednoduché

Tesco potravinová zbierka sa uskutoční vo všetkých 181 predajniach Tesco na Slovensku od 20. do 22. novembra 2025. Zákazníci môžu počas svojho bežného nákupu pridať do košíka trvanlivé potraviny alebo drogériu a odovzdať ich dobrovoľníkom na zberné miesto. Ľuďom v núdzi najviac pomôžu cestoviny, ryža, strukoviny, konzervy, mlieko, olej, múka, cukor, jedlo pre deti a produkty osobnej hygieny.

Obľúbenou a pohodlnou možnosťou pomoci je využitie kupónu v hodnote 2 eur, ktorý zákazníci dostanú pri vstupe do predajne od dobrovoľníkov alebo ho nájdu na pokladni. O naskenovanie čiarového kódu z kupónu môžu požiadať pokladníka, alebo ho naskenovať sami pri samoobslužnej pokladni, a to aj viacnásobne. Táto forma pomoci bude dostupná vo všetkých predajniach vrátane Tesco Expresov.

Možnosť prispieť k Tesco potravinovej zbierke je dostupná aj z pohodlia domova prostredníctvom služby Tesco online nákupy, a to až do 31. decembra 2025. Zákazníci môžu vložiť do svojho online nákupného košíka ľubovoľný počet potravinových balíčkov v hodnote 3, 5 alebo 7 eur. Tesco ich pripraví vo svojom distribučnom centre a odovzdá charitatívnym partnerom. 

SITA / Tesco
Zdroj: SITA / Tesco

Slováci doteraz vyzbierali pomoc za 2 milióny EUR

Pri organizácii zbierky Tesco spolupracuje s viacerými charitatívnymi partnermi: Potravinová banka Slovenska, Slovenská katolícka charita, Liberi Semper, Evanjelická diakonia a Vagus. Organizáciám Tesco daruje všetky vyzbierané produkty, za financie z kupónov poskytne potraviny a drogériu podľa ich požiadaviek. Tesco navyše daruje charitatívnym partnerom financie vo výške 20 % vyzbieranej hodnoty.

„Sme veľmi hrdí, že od roku 2013, odkedy zbierku na Slovensku organizujeme, sme spolu so zákazníkmi z celého Slovenska vyzbierali až 1 200 ton potravín a drogérie pre ľudí v núdzi. Doteraz poskytnutá pomoc tak dosiahla celkovú hodnotu 2 milióny eur. Veríme, že aj tento rok sa nám podarí spoločne prispieť k tomu, aby mali všetci ľudia na Slovensku pekné a dôstojné Vianoce bez ohľadu na ich životnú situáciu,“ dodáva Katarína Pšenáková.

Tesco pomáha celý rok

Tesco potravinová zbierka nie je jedinou formou pomoci, ktorú Tesco poskytuje ľuďom v náročnej životnej situácii. Tesco dlhodobo pomáha aj prostredníctvom grantového programu, každodenným darovaním nepredaných potravín zo všetkých predajní charitatívnym organizáciám či produktovou podporou v komunitách po celom Slovensku. Viac informácií je k dispozícii na webstránke Tesca.

TESCO
