Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 27. novembra 2025 o 12:18
Čas čítania 2:01
Sponzorovaný obsah

Krajšie Vianoce pre tisíce ľudí v núdzi: Tesco potravinová zbierka priniesla pomoc viac ako 200-tisíc eur

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Aj malý dar môže priniesť veľkú radosť a krajšie Vianoce.

Slováci v najväčšej potravinovej zbierke opäť raz ukázali solidaritu s ľuďmi v núdzi. Počas troch dní od 20. do 22. novembra 2025 sa podarilo vyzbierať pomoc v celkovej hodnote viac ako 172-tisíc eur, ktorú Tesco navýši o vyše 34-tisíc eur. Tesco potravinová zbierka, ktorú reťazec na Slovensku organizuje už trinásty rok, pokračuje až do konca roka prostredníctvom služby Tesco online nákupy.

„Naša potravinová zbierka je pre nás každý rok silným pripomenutím, ako dokáže aj malé gesto meniť životy k lepšiemu. Zákazníci Tesca sa rozhodli pomáhať aj v časoch, keď mnohí možno sami zápasia s ekonomickou neistotou. Vďaka ich dobrosrdečnosti a ochote pomáhať sa podarilo vyzbierať viac ako 70 ton potravín a drogérie. Tisícky ľudí v ťažkej životnej situácii tak strávia pokojnejšie a dôstojnejšie Vianoce,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku, a pokračuje: „Vyzbieraná pomoc v našich predajniach v tomto roku dosiahla za tri dni skvelých 172-tisíc eur a my ďakujeme všetkým, ktorí doteraz prispeli. Vyzbieranú sumu aj v tomto roku navýšime o ďalších 20 %, ktoré ako finančný príspevok poskytneme našim charitatívnym partnerom. Aktuálne ide o príspevok v hodnote vyše 34-tisíc eur, vzhľadom na to, že zbierka prostredníctvom Tesco online nákupov ešte prebieha, do konca roka sa suma tejto finančnej pomoci ďalej navýši.“

tesco
Zdroj: Tesco

Najštedrejší boli v meste Trnava

Tesco potravinová zbierka sa uskutočnila vo všetkých 181 predajniach Tesco na Slovensku od 20. do 22. novembra 2025. Zákazníci najčastejšie prispeli ľuďom v ťažkých životných situáciách kúpou trvanlivých potravín ako cestoviny, ryža, strukoviny, konzervy, mlieko, olej, múka, cukor, nechýbalo ani jedlo pre deti a produkty osobnej hygieny.

Odporúčané
Tesco už 13 rokov spája Slovensko na pomoc ľuďom v núdzi. Najväčšia potravinová zbierka štartuje 20. novembra Tesco už 13 rokov spája Slovensko na pomoc ľuďom v núdzi. Najväčšia potravinová zbierka štartuje 20. novembra 19. novembra 2025 o 15:33

Obľúbenou možnosťou pomoci boli aj kupóny v hodnote 2 EUR, ktoré zákazníci dostali pri vstupe do predajne. Prostredníctvom čiarového kódu z kupónu tak Slováci prispeli k zbierke finančnou sumou takmer 35-tisíc eur. Najštedrejší boli zákazníci v hypermarkete Tesco v Trnave.

Prispieť je možné do konca roka

Možnosť prispieť k Tesco potravinovej zbierke je dostupná až do 31. 12. 2025 z pohodlia domova prostredníctvom služby Tesco online nákupy. Zákazníci môžu vložiť do svojho online nákupného košíka ľubovoľný počet potravinových balíčkov v hodnote 3, 5 alebo 7 EUR. Tesco ich pripraví vo svojom distribučnom centre a odovzdá charitatívnym partnerom. Tento rok Tesco spolupracuje s partnermi Potravinová banka Slovenska, Slovenská katolícka charita, Liberi Semper, Evanjelická diakonia a Vagus.

„Veľké poďakovanie patrí nielen našim zákazníkom a partnerom, ale aj obetavým kolegyniam, kolegom a stovkám dobrovoľníkov, bez ktorých by spoločná pomoc ľuďom v núdzi nebola možná. Celkový objem pomoci za 13 rokov našej potravinovej zbierky sa tento rok podarilo navýšiť na 1 270 ton potravín a drogérie, čo predstavuje hodnotu viac ako 2,2 milióna eur. Sme radi, že aj tento rok spoločne prispejeme k tomu, aby mali všetci ľudia na Slovensku pekné a dôstojné Vianoce, bez ohľadu na ich životnú situáciu,“ dodáva Katarína Pšenáková.

Tesco pomáha celý rok

Tesco potravinová zbierka nie je jedinou formou pomoci, ktorú Tesco poskytuje ľuďom v náročnej životnej situácii. Tesco dlhodobo pomáha aj prostredníctvom grantového programu Správne začiatky, každodenným darovaním nepredaných potravín ľuďom v núdzi či produktovou podporou v komunitách, v ktorých pôsobí.

Viac informácií je k dispozícii na webstránke Tesca na Slovensku.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TESCO
Odporúčame
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
22. 11. 2025 17:00
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
dnes o 07:10
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
včera o 07:00
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní e
refresher+
Odporúčané
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
včera o 17:00
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
včera o 09:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 2 dňami
Storky
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Lifestyle news
Na svah či do horskej chaty už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je zimnou spoluprácou roka pred 43 minútami
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka. Ide o pokračovanie deväť rokov starého hitu pred hodinou
Tash Sultana prinesie na Slovensko kúsok džungle. Grape začal s predstavovaním prvých headlinerov pred 3 hodinami
Moderné psy majú viac vlčej DNA, než by si čakal. Tieto plemená majú k vlkom najbližšie, nájdeš tam svojho? dnes o 09:52
Netflix nezvládol nápor fanúšikov Stranger Things. Stránka padla hneď po spustení finálnej série dnes o 09:06
VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv včera o 16:24
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc včera o 15:31
Cassie si založila OnlyFans. Uniknuté zábery z novej série Euphorie sľubujú dej plný zvratov včera o 14:38
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli včera o 12:24
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita? včera o 11:36
Spravodajstvo
Európska únia Financie Rusko Vláda Roberta Fica
Viac
FOTO: Živé larvy či plesnivé steny. Inšpektori zistili v obchodoch stovky porušení pri predaji potravín
pred 45 minútami
Aktuálne: Explózia v Martine. Pred domom podnikateľa mala vybuchnúť bomba
pred hodinou
Pozor na nebezpečné vianočné ozdoby. Obchodná inšpekcia vyraďuje výrobky
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
8. 11. 2025 19:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
5. 11. 2025 17:10
Viac z Kultúra Všetko
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
Architektúra
včera o 11:00
Odporúčané
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
včera o 11:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
19. 11. 2025 17:00
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
19. 11. 2025 14:00
Viac z Osobnosti Všetko
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
Zahraničné
pred 2 dňami
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
pred 2 dňami
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
20. 11. 2025 9:32
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 3 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Netflix nezvládol nápor fanúšikov Stranger Things. Stránka padla hneď po spustení finálnej série
Seriály
dnes o 09:06
Netflix nezvládol nápor fanúšikov Stranger Things. Stránka padla hneď po spustení finálnej série
dnes o 09:06
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
pred 3 dňami
VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv
včera o 16:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Móda
pred 3 minútami
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
pred 3 minútami
Vyriešili sme tvoju každoročnú dilemu.
Na svah či do horskej chaty už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je zimnou spoluprácou roka
Na svah či do horskej chaty už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je zimnou spoluprácou roka
pred 42 minútami
Pomoc v hodine dvanástej: Druhý ročník Srdce Ciest odhalil nové príbehy odvážnych ľudí
PR správa
Pomoc v hodine dvanástej: Druhý ročník Srdce Ciest odhalil nové príbehy odvážnych ľudí
pred 52 minútami
Hľadáme Medior Media Sales profíka, ktorý spojí značky s publikom
Hľadáme Medior Media Sales profíka, ktorý spojí značky s publikom
pred 55 minútami
Stereotyp nehrozí a môžeš kariérne rásť. Slovák Štefan prezradil, ako vyzerá práca v stavebníctve
PR správa
Stereotyp nehrozí a môžeš kariérne rásť. Slovák Štefan prezradil, ako vyzerá práca v stavebníctve
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc
včera o 15:31
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 2 dňami
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
pred 2 dňami
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
včera o 07:00
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli
včera o 12:24
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 3 dňami
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
23. 11. 2025 10:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 3 dňami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia