Disney pozýva divákov zažiť kúzelný príbeh v novom originálnom vianočnom krátkom filme, ktorý režíroval držiteľ Oscara Taika Waititi.
Film, ktorý je od dnešného dňa dostupný na platforme Disney+ aj online, je ústredným prvkom vianočnej kampane „Make Someone’s Holiday Magic“ a prináša do sviatočnej sezóny dávku fantázie, humoru aj dojatia.
Hlavnými postavami príbehu je malé dievčatko a jej kreslený kamarát Doodle, ktorý na Štedrý deň nečakane ožije potom, čo Santa Claus považuje jej obrázok za vianočné prianie. Film sleduje ich priateľstvo a spoločné dobrodružstvo v čase, keď je čaro Vianoc najsilnejšie. V závere krátkeho filmu zaznie posolstvo kampane: „Make Someone’s Holiday Magic“ – pripomienka, že kúzlo sviatkov sa ukrýva v zdieľaní radosti s ostatnými.
Kreslenej postavičke Doodle prepožičal svoj hlas John Goodman, dlhoročná tvár Disney a hlas obľúbených postáv Sulleyho z Monsters, s.r.o. či Pacha z Vladárova nová tvár. „Na Disneyho príbehoch mám rád, že nikdy nestrácajú srdce – sú vtipné, úprimné a pripomínajú rodinám, na čom naozaj záleží. Tento film to vystihuje dokonale,“ uviedol Goodman.
Podľa Joanny Balikian, senior viceprezidentky značky Disney, má krátky film zachytiť to, čo robí disneyovské príbehy výnimočnými. „Disney je o prepojení ľudí, o zdieľaní radosti a o fantázii, ktorá spája generácie. Best Christmas Ever tieto hodnoty krásne stelesňuje,“ uzavrela Balikian.