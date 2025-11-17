Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Nay.
dnes 17. novembra 2025 o 11:52
Čas čítania 1:35
Sponzorovaný obsah

BLACK FRIDAY V NAY so zľavami až 50%. Slováci využívajú nákupný sviatok na rozumné investície

BLACK FRIDAY V NAY so zľavami až 50%. Slováci využívajú nákupný sviatok na rozumné investície
Zdroj: NAY
BLACK FRIDAY už nie je len o rýchlych zľavách, ale aj o rozumných nákupoch, ktoré majú skutočný zmysel.

Spoločnosť NAY, líder trhu s elektronikou, preto opäť spustil obľúbenú akciu roka. Zákazníci tak môžu od 3. novembra využiť zľavy až 50 % a pripraviť sa na Vianoce, alebo zrealizovať plánované investície do domácnosti. 

Najväčší výpredaj roka

BLACK FRIDAY s tisíckami zľavnených produktov je reakciou NAY na meniace sa správanie spotrebiteľov, ktorí sú v roku 2025 stále citlivejší na cenu. Spoločnosť aj tento rok sleduje zvýšený záujem zákazníkov aj o energeticky úsporné a smart produkty, ktoré dlhodobo pomáhajú znižovať prevádzkové náklady domácností. Pri nákupe drahších produktov ako práčky, chladničky či televízory, volia Slováci premyslenejší prístup a mnohokrát si počkajú na zľavy.

Podľa Sabiny Boudovej, marketingovej riaditeľky NAY, sa táto stratégia ľuďom osvedčila už v minulosti: „Počas obdobia BLACK FRIDAY každoročne pozorujeme zvýšený záujem o nákupy, pričom tento trend má dlhodobo rastúcu tendenciu. Zákazníci v tomto období intenzívnejšie vyhľadávajú výhodné ponuky pre vybavenie domácnosti alebo realizujú skorý nákup vianočných darčekov.“

NAY tento rok v rámci akcie BLACK FRIDAY ponúka atraktívne zľavy až 50 %, a to naprieč celým sortimentom.
NAY tento rok v rámci akcie BLACK FRIDAY ponúka atraktívne zľavy až 50 %, a to naprieč celým sortimentom. Zdroj: NAY

Rozšírený sortiment a zľavy až 50 %

NAY tento rok v rámci akcie BLACK FRIDAY ponúka atraktívne zľavy až 50 %, a to naprieč celým sortimentom. Zákazníci si môžu vyberať zo širokej ponuky viac ako 70 000 produktov, čo je o 20 000 viac než minulý rok. V zľave bude značná časť z nich.

Najväčší záujem sa tradične očakáva o smartfóny, televízory, notebooky, tablety, nositeľnú elektroniku a kávovary.  Veľký dopyt sa vlani objavil aj pri produktoch z kategórií dom a záhrada, digestory, varné dosky či sporáky. Tie si nachádzajú cestu k zákazníkom najmä v súvislosti s modernizáciou bývania. 

Pri nákupe drahších produktov ako práčky, chladničky či televízory, volia Slováci premyslenejší prístup.
Pri nákupe drahších produktov ako práčky, chladničky či televízory, volia Slováci premyslenejší prístup. Zdroj: NAY

Dôraz na dostupnosť

NAY kladie dôraz na bezproblémové doručenie aj počas vrcholu sezóny. Na BLACK FRIDAY a vianočné obdobie sa spoločnosť pripravuje už v lete. Vďaka dostatočným zásobám bude počas novembra dostupný kompletný sortiment. Zákazníci môžu využiť doručenie tovaru domov, ale aj obľúbenú službu rezervácie a osobného odberu tovaru priamo na predajni.

„V posledných mesiacoch zaznamenávame rastúci záujem zákazníkov o službu Rezervácie do 15 minút, kedy si vybraný produkt rezervujú priamo v predajniach a majú ho do 15 minút od objednania.  Odpadáva tak riziko, že by im darček neprišiel včas,“ dopĺňa Sabina Boudová.

BLACK FRIDAY tak pre mnohých predstavuje ideálnu príležitosť nakúpiť s rozumom nielen darčeky, ale aj praktické produkty, ktoré domácnosť reálne využije. Spoločnosť aj tento rok stavia na kombinácii širokej ponuky zliav až 50% a maximálneho zákazníckeho komfortu – či už online na www.nay.sk, alebo v sieti viac ako 50 predajní po celom Slovensku. 

Viac informácií a aktuálnu ponuku nájdete na www.nay.sk.

NAY
Zdroj: NAY
NAY
