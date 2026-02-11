Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. februára 2026 o 14:00
Čas čítania 3:03

Zhoršená pleť, padanie vlasov a suchá pokožka: Ako na skincare a vlasy počas tehotenstva?

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Počas tehotenstva sa tvoje telo mení, tieto tipy ti pomôžu zvládnuť to.

Roky, kedy sme zo všetkých strán počúvali, že tehotenstvo je najkrajším obdobím v živote ženy, a keď si ho neužíva, niečo nie je v poriadku, sú našťastie preč. Pravdou totiž je, že tehotenstvo môže byť krásne, no aj poriadne náročné.

Počas niekoľkých mesiacov sa v tvojom tele spustí  kolotoč zmien a výkyvov a je úplne v poriadku, ak sa zo všetkých zmien cítiš byť zmätená, vystresovaná, unavená či nešťastná.

Za väčšinou týchto zmien stoja hormóny – najmä estrogén, progesterón a prolaktín, ktorých hladiny počas tehotenstva výrazne kolíšu. Tieto hormonálne výkyvy neovplyvňujú iba tvoju náladu a energiu, ale aj stav pokožky, vlasov či nechtov. Zrazu si môžeš všimnúť, že pleť je suchšia, citlivejšia alebo naopak mastnejšia, vlasy rednú, viac padajú, prípadne strácajú lesk.

Dobrou správou je, že väčšinu týchto zmien vieš aspoň čiastočne zmierniť vhodnou starostlivosťou, stravou a životným štýlom – a to spôsobmi, ktoré sú bezpečné aj počas tehotenstva.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Bezpečná skincare počas tehotenstva

Zatiaľ čo niektoré ženy počas tehotenstva zažívajú instantný glow, iné trápi mastná pleť so sklonom k akné. Za všetkým stoja najmä hormonálne zmeny, ktoré zvyšujú produkciu kožného mazu a vytvárajú ideálne podmienky pre vznik zápalu. Akné sa často zhoršuje v prvom trimestri, no u mnohých žien sa jeho intenzita v priebehu tehotenstva postupne zmierni.

Základom starostlivosti je jemné čistenie pleti dvakrát denne a používanie nekomedogénnych produktov bez obsahu olejov. Nezabúdaj, že aj mastná pleť potrebuje hydratáciu, ideálne v podobe ľahkého krému alebo gélu. 

@institute_dermatologists #Acne in #Pregnancy we asked Prof Caitriona Ryan! #acneawarnessmonth #derm #dermatologist #dermdoctor #dermclinic #dermtok #acneinpregnancy #pregnancyjourney #pregnancytiktok #pregnancyskincare ♬ original sound - Institute of Dermatologists

Čo sa týka samotnej liečby akné, tá je počas tehotenstva náročnejšia, keďže v tomto období sa používanie mnohých účinných látok dôrazne neodporúča. Zakázané sú retinoidy (teda deriváty vitamínu A) či kyselina salicylová vo vyšších koncentráciách (nad 2 %). 

Za relatívne bezpečné zložky v tehotenstve sa považuje napríklad kyselina azelaová, niacínamid alebo kyselina glykolová. Avšak aj v prípade týchto aktívnych látok sa však radšej vyhýbaj vysokým koncentráciám a pred použitím sa poraď s lekárom.

👀 Produkty, ktoré ti môžu pomôcť:

📍 Rozjasňujúca emulzia JUST Azelaic Acid 10%: 6,50 €

📍 Avène Cicalfate+ Repairing Protective Cream: od 5,12 €

📍 Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner: od 9,30 €

👉 Pred použitím kozmetiky s účinnými látkami sa vždy poraď s dermatológom – každá pleť má iné potreby, vlastnosti a môže na aktívne zložky reagovať odlišne.

Nepodceňuj hydratáciu, nároky sú vysoké

Veľmi častým problémom počas tehotenstva býva aj suchá, napätá alebo svrbiaca koža. Hormonálne zmeny totiž môžu znižovať schopnosť kože udržiavať vodu, a ak sa k tomu pridá nedostatočný pitný režim alebo časté sprchovanie horúcou vodou, koža rýchlo stráca svoju pružnosť.

Mnohé budúce mamičky trápia aj strie. Hoci nie je preukázané, že by časté krémovanie dokázalo v tomto prípade poraziť genetiku, určite nie je na škodu. Zameraj sa najmä na oblasti, ktoré sa počas tehotenstva najviac napínajú – brucho, prsia, boky, stehná či zadok.

To platí nielen o pleti, ale aj o pokožke nášho tela. Základom je pravidelný pitný režim – vhodné sú aj vybrané čaje, a premasťovanie pokožky, ideálne niekoľkokrát denne. Vhodné sú oleje, telové maslá alebo krémy s obsahom bambuckého masla, kakaového masla, vitamínu E či mandľového oleja. Dôležitý je aj dostatočný pitný režim, ktorý pomáha pokožke udržiavať pružnosť.

👀 Produkty, ktoré ti môžu pomôcť:

📍 Bioderma Atoderm Intensive Baume: od 12,16 € s kódom LOVE

📍 Telové maslo Weleda Mama: 14,24 € s kódom LOVE

📍 Bylinkový čaj pre tehotné ženy:  2,52 € s kódom LOVE

So slabými vlasmi ti pomôže správna strava

Počas tehotenstva si môžeš všimnúť aj zmeny v kvalite tvojich vlasov. Môžu sa stať lámavejšími, jemnejšími, alebo začnú vypadávať vo väčšom množstve. Často ide o kombináciu hormonálnych zmien a mierneho nedostatku živín

Ak je žena vyčerpaná, v strese, zle spí alebo bojuje s nevoľnosťami, ktoré obmedzujú príjem potravy, telo si prirodzene začne „šetriť“ zdroje pre vývoj bábätka. Vlasy, pokožka a nechty sa tak môžu ocitnúť na vedľajšej koľaji.

@malihaihenacho Hair loss during pregnancy explained 🤰#pregnancy #hair #fyp #malihaihenacho #ultabeautyforward ♬ GASLIGHT - INJI
Okrem toho sa vypadávanie vlasov môže objaviť aj ako sprievodný jav problémov so štítnou žľazou, čo však musia potvrdiť krvné testy. 

Počas tehotenstva je teda veľmi dôležité dbať na vyváženú stravu a pravidelný príjem vitamínov a minerálov. Tehotným ženám sa odporúča užívať kyselina listová, železo, vitamín D, kalcium a tiež vitamín C.

👀 Produkty, ktoré ti môžu pomôcť:
📍 MedPharma Kyselina listová: 4,48 € s kódom LOVE
📍 Venira Železo + vitamín C: 5,68 € s kódom LOVE
📍 GymBeam Vitamin D3 2000 IU: 2,97 € s kódom LOVE
📍 MedPharma Vápnik + horčík + zinok: 5,44 € s kódom LOVE

