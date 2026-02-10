Hlavné témy
dnes 10. februára 2026 o 15:02
Čas čítania 0:52
Sofia Angušová

Lyžiarka Lindsey Vonn prvýkrát prehovorila po nešťastnom páde: „Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom“

Lyžiarka Lindsey Vonn prvýkrát prehovorila po nešťastnom páde: „Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom“
Zdroj: Ig /@lindseyvonn
Americká lyžiarka Lindsey Vonn sa vyjadrila k pádu v zjazde na ZOH 2026.

Americká lyžiarka Lindsey Vonn prehovorila o svojom vážnom páde v zjazde na zimných olympijských hrách 2026. Lindsey utrpela zlomeninu holennej kosti.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

„Zranenie je momentálne stabilné, no na jeho úplné zotavenie budem potrebovať viacero operácií. Aj keď sa včerajšok neskončil podľa mojich predstáv a priniesol veľkú fyzickú bolesť, nemám žiadne výčitky. Stáť v štartovacej bráne bol neopísateľný pocit, na ktorý nikdy nezabudnem. Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom,“ píše lyžiarka.

Snívame. Milujeme. Skáčeme. A niekedy padáme. Niekedy máme zlomené srdce. Niekedy nedosiahneme sny, o ktorých vieme, že by sme mohli mať. Ale to je aj krása života: môžeme to skúsiť. Skúsila som to. Snívala som. Skákala som. Dúfam, že ak si z mojej cesty odnesiete niečo, tak je to odvaha odvážne riskovať. Život je príliš krátky na to, aby sme neriskovali. Lebo jediné zlyhanie v živote je to, že sa o nič nepokúsime, napísala Lindsey.

Športovkyňa zároveň prezradila, že si uvedomuje, že pretekanie je riziko a vie, že to je nebezpečný šport. Lindsey spadla po niekoľkých sekundách jazdy a po nehode ju vrtuľník transportoval do nemocnice v Cortine d’Ampezzo. Následne bola prevezená do Trevisa, kde sa zotavuje na jednotke intenzívnej starostlivosti, píše Športnet.

