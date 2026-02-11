Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. februára 2026 o 15:52
Čas čítania 0:41
Hana Divišová

Spevák zo svadby Beckhamovcov sa vyjadril k rodinnej kauze: „Sotva to zodpovedá pravde“

Spevák zo svadby Beckhamovcov sa vyjadril k rodinnej kauze: „Sotva to zodpovedá pravde“
Zdroj: Getty, Instagram/@marcanthony
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Marc Anthony, ktorý vystupoval na svadbe Brooklyna Beckhama a Nicoly Peltz, sa prvýkrát verejne vyjadril k rodinnej dráme.

Zdalo sa, že dráma okolo rodiny Beckhamovcov už utíchla. Najnovšie však prichádza ďalší „update“ – k situácii sa vyjadril aj priamy účastník svadby Nicoly Peltz a Brooklyna Beckhama, hudobník Marc Anthony. Práve jeho meno sa spomína v súvislosti s nepríjemným momentom z ich svadby.

Marc Anthony teraz naznačil, že príbeh, ktorý sa verejne šíri, nemusí byť úplne presný. „Je mimoriadne nešťastné, ako sa to vyvíja, ale sotva to zodpovedá pravde,“ uviedol v rozhovore pre The Hollywood Reporter. Zároveň sa však odmietol púšťať do detailov, keďže ide o súkromnú rodinnú záležitosť.

beckhamovci
Zdroj: Instagram/@marcanthony

Podľa slov Brooklyna mal Marc Anthony počas večera na pódiu vyzvať ako „najkrajšiu ženu v miestnosti“ Victoriu Beckham, nie Nicolu. Tento moment mal údajne predchádzať situácii, ktorú Brooklyn neskôr označil za sabotáž ich prvého tanca.

Odporúčané
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna 21. januára 2026 o 14:18

Spevák zdôraznil, že k Beckhamovcom má dlhoročný blízky vzťah. „Nemám čo povedať k tomu, čo sa deje s rodinou. Je to úžasná rodina. Poznám ich ešte z čias predtým, ako sa deti narodili. Som krstným otcom Cruza a mám k nim naozaj blízko,“ dodal.

Odporúčané
Demi Lovato presúva začiatok turné a ruší koncerty. Mala na nich vystúpiť aj slovenská speváčka Adéla Demi Lovato presúva začiatok turné a ruší koncerty. Mala na nich vystúpiť aj slovenská speváčka Adéla 11. februára 2026 o 14:16
Odporúčané
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop 11. februára 2026 o 12:58
Odporúčané
Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená? Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená? 11. februára 2026 o 11:24
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI OSOBNOSTI
Odporúčame
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 3 dňami
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
včera o 17:00
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
pred 2 dňami
1
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
refresher+
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
dnes o 07:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
včera o 07:00
Storky
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Lifestyle news
Spevák zo svadby Beckhamovcov sa vyjadril k rodinnej kauze: „Sotva to zodpovedá pravde“
pred 3 hodinami
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
dnes o 15:08
Demi Lovato presúva začiatok turné a ruší koncerty. Mala na nich vystúpiť aj slovenská speváčka Adéla
dnes o 14:16
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop
dnes o 12:58
Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená?
dnes o 11:24
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
dnes o 10:32
Dráma na letisku skončila vybitými zubami. Cestujúci napadol zamestnanca Ryanairu kvôli veľkosti kufra
dnes o 09:47
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
dnes o 08:44
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
včera o 15:40
Lyžiarka Lindsey Vonn prvýkrát prehovorila po nešťastnom páde: „Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom“
včera o 15:02
Spravodajstvo
Slovensko Počasie Politika Ekonomika
Viac
Štát odhalí Slovákom prognózu budúceho dôchodku. Do 15. februára si treba zvoliť, kam ti ju pošle
pred hodinou
SHMÚ varuje pred víchricou na horách. Zasiahne tieto okresy
pred hodinou
AKTUÁLNE: V bytovke v Tornali došlo k výbuchu plynu. Z miesta hlásia zranených
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Ľudia lezú dobrovoľne do ľadovej vody a hovoria o eufórii. Lekár vysvetľuje, kde končia benefity otužovania a začína riziko
Ľudia lezú dobrovoľne do ľadovej vody a hovoria o eufórii. Lekár vysvetľuje, kde končia benefity otužovania a začína riziko
pred 3 hodinami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
pred 2 dňami
1
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
pred 2 dňami
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
pred 2 dňami
VIDEO: Vyšiel trailer na nový príbeh zo sveta Star Wars. Mandalorian a Grogu opäť putujú galaxiou po páde Impéria
VIDEO: Vyšiel trailer na nový príbeh zo sveta Star Wars. Mandalorian a Grogu opäť putujú galaxiou po páde Impéria
pred 2 dňami
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
pred 2 dňami
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
27. 1. 2026 11:00
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
1. 2. 2026 15:50
1
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
20. 8. 2025 11:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
dnes o 08:44
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
včera o 11:00
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
3. 2. 2026 10:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Telekom Electronic Beats roztancuje Jasnú. O poriadnu šou sa postarajú mená ako SKREAM, Gleb, riria, FVLCRVM či C:RCLE (LINE-UP)
Hudba
pred 3 hodinami
PR správa
Telekom Electronic Beats roztancuje Jasnú. O poriadnu šou sa postarajú mená ako SKREAM, Gleb, riria, FVLCRVM či C:RCLE (LINE-UP)
pred 3 hodinami
Lyžiarske stredisko ožije tým najlepším z elektronickej hudby. 🔥
Ľudia lezú dobrovoľne do ľadovej vody a hovoria o eufórii. Lekár vysvetľuje, kde končia benefity otužovania a začína riziko
Ľudia lezú dobrovoľne do ľadovej vody a hovoria o eufórii. Lekár vysvetľuje, kde končia benefity otužovania a začína riziko
pred 3 hodinami
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
dnes o 15:08
Zhoršená pleť, padanie vlasov a suchá pokožka: Ako na skincare a vlasy počas tehotenstva?
Zhoršená pleť, padanie vlasov a suchá pokožka: Ako na skincare a vlasy počas tehotenstva?
dnes o 14:00
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
21. 1. 2026 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
včera o 09:42
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
včera o 11:00
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
dnes o 10:32
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 3 dňami
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
včera o 17:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 3 dňami
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
včera o 09:42
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 3 dňami
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia