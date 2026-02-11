Spevák zo svadby Beckhamovcov sa vyjadril k rodinnej kauze: „Sotva to zodpovedá pravde“

Marc Anthony, ktorý vystupoval na svadbe Brooklyna Beckhama a Nicoly Peltz, sa prvýkrát verejne vyjadril k rodinnej dráme.
Zdalo sa, že dráma okolo rodiny Beckhamovcov už utíchla. Najnovšie však prichádza ďalší „update“ – k situácii sa vyjadril aj priamy účastník svadby Nicoly Peltz a Brooklyna Beckhama, hudobník Marc Anthony. Práve jeho meno sa spomína v súvislosti s nepríjemným momentom z ich svadby.
Marc Anthony teraz naznačil, že príbeh, ktorý sa verejne šíri, nemusí byť úplne presný. „Je mimoriadne nešťastné, ako sa to vyvíja, ale sotva to zodpovedá pravde,“ uviedol v rozhovore pre The Hollywood Reporter. Zároveň sa však odmietol púšťať do detailov, keďže ide o súkromnú rodinnú záležitosť.
Podľa slov Brooklyna mal Marc Anthony počas večera na pódiu vyzvať ako „najkrajšiu ženu v miestnosti“ Victoriu Beckham, nie Nicolu. Tento moment mal údajne predchádzať situácii, ktorú Brooklyn neskôr označil za sabotáž ich prvého tanca.
Spevák zdôraznil, že k Beckhamovcom má dlhoročný blízky vzťah. „Nemám čo povedať k tomu, čo sa deje s rodinou. Je to úžasná rodina. Poznám ich ešte z čias predtým, ako sa deti narodili. Som krstným otcom Cruza a mám k nim naozaj blízko,“ dodal.