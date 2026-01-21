Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna

Známy bývalý futbalista zdôraznil, že deti sa učia z vlastných chýb.
David Beckham sa prvýkrát verejne vyjadril po sérii kritických príspevkov svojho najstaršieho syna Brooklyna Peltza Beckhama. V rozhovore pre Sky News prezradil, že je správne nechať svoje deti robiť chyby, pretože sa týmto spôsobom učia.
„Deti robia chyby. Deti môžu robiť chyby. Tak sa učia. To sa snažím naučiť svoje deti. Ale viete, niekedy ich musíte nechať, aby tie chyby robili,“ uzavrel David. Na otázky ohľadom obvinení Brooklyna, vrátane sporu o svadobný tanec a šaty pre Brooklynovu manželku Nicolu, Beckham nereagoval. Zástupcovia Davida a Victorie Beckham neposkytli žiadne vyjadrenie, píše Huffpost.
Brooklyn včera na svojom Instagrame pridal sériu príspevkov, v ktorých tvrdil, že ešte pred svadbou sa jeho rodičia snažili narušiť ich vzťah. Dokonca spomenul konkrétnu situáciu, keď jeho mama Victoria údajne na poslednú chvíľu zrušila výrobu svadobných šiat. Neskôr vraj narušila aj ich prvý manželský tanec.