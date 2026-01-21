Hlavné témy
dnes 21. januára 2026 o 14:18
Čas čítania 0:33
Sofia Angušová

Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna

Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
Zdroj: Getty Images
Známy bývalý futbalista zdôraznil, že deti sa učia z vlastných chýb.

David Beckham sa prvýkrát verejne vyjadril po sérii kritických príspevkov svojho najstaršieho syna Brooklyna Peltza Beckhama. V rozhovore pre Sky News prezradil, že je správne nechať svoje deti robiť chyby, pretože sa týmto spôsobom učia.

„Deti robia chyby. Deti môžu robiť chyby. Tak sa učia. To sa snažím naučiť svoje deti. Ale viete, niekedy ich musíte nechať, aby tie chyby robili,“ uzavrel David. Na otázky ohľadom obvinení Brooklyna, vrátane sporu o svadobný tanec a šaty pre Brooklynovu manželku Nicolu, Beckham nereagoval. Zástupcovia Davida a Victorie Beckham neposkytli žiadne vyjadrenie, píše Huffpost.

