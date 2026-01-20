Takmer 400-tisíc eur čaká už dva roky na svojho majiteľa. Hoci výherca uhádol všetky čísla, o peniaze sa doteraz neprihlásil a ak to neurobí čoskoro, o výhru príde.
Vyhrať v lotérii sa podarí málokomu, no v tomto prípade zostáva jackpot bez majiteľa. Takmer 400-tisíc eur leží už roky bez povšimnutia a čas na jeho vyzdvihnutie sa rýchlo kráti, informuje web TN.cz.
Nemecká lotériová spoločnosť rieši nezvyčajnú situáciu. Výhra v hodnote takmer 400-tisíc eur má svojho majiteľa už od roku 2023, no dotyčný sa doteraz neprihlásil. Podľa dostupných informácií ide o hráča z berlínskej štvrte Zehlendorf, ktorý správne uhádol všetkých šesť čísel.
Ako upozorňujú nemecké médiá, výhercovi už ostáva len niekoľko mesiacov, aby si peniaze prevzal. Ak sa do konca roka neozve, nárok na výhru zanikne a suma sa vráti späť do lotériového systému, píše portál Bild.
Nie je to pritom jediný podobný prípad. Bez majiteľa zostáva aj ďalšia výhra. Tentoraz vo výške približne 300-tisíc eur. V tomto prípade má však držiteľ tiketu viac času, a to až do roku 2028. Prečo si niektorí ľudia svoje výhry nikdy nevyzdvihnú, zostáva otázkou. Uvidíme, či si výhercovia napokon prídu po svoje výhry.