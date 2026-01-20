Z Bratislavy priamo na Francúzsku riviéru: Wizz Air pridáva novú leteckú linku

Letecká spoločnosť Wizz Air pridá do svojej ponuky z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ďalšiu novú destináciu.
Cestovanie z Bratislavy sa opäť rozširuje. Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air oznámila novú priamu linku, ktorá spojí slovenskú metropolu s francúzskym Nice. Letisko na Azúrovom pobreží bude dostupné bez prestupu už od jari.
Od 31. marca 2026 začne prevádzkovať priame lety do Nice, jedného z najznámejších miest na francúzskej riviére. Spojenie bude fungovať trikrát do týždňa: v utorok, štvrtok a sobotu, píše bts.aero.
Cestujúci si budú môcť letenky zakúpiť už od 29,99 eura, a to prostredníctvom webu a aplikácie Wizz Air, ako aj cez web letiska či sprostredkovateľov.
Vďaka tejto novinke získa Bratislava priame letecké spojenie s ďalšou krajinou. Wizz Air v súčasnosti ponúka z bratislavského letiska už 31 pravidelných liniek a patrí medzi najvýraznejších dopravcov pôsobiacich na Slovensku.