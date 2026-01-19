Príťažlivý a úspešný Adrián Chabada sa vydá na cestu za hľadaním pravej lásky.
Obľúbená zoznamovacia reality šou Ruža pre nevestu sa vracia s novou sériou a prvým veľkým odhalením. Ženíchom štvrtého ročníka sa stal Adrián Chabada (28) – úspešný špecialista na reality a investičné príležitosti, ktorý pôsobí v jednom z najkonkurenčnejších prostredí sveta, v Dubaji.
Adrián pochádza zo Sliača, no jeho štúdium a kariéra ho zaviedli do USA, Londýna a napokon do Dubaja, kde už tretí rok pôsobí v najväčšej realitnej spoločnosti. Okrem realít sa venuje aj investovaniu do akcií a ďalších podnikateľských projektov. K financiám a číslam mal blízko už od mladého veku a svoju kariéru si vybudoval postupne – presadiť sa v silne konkurenčnom prostredí Dubaja považuje za jeden zo svojich najväčších úspechov.
Popri biznise má za sebou aj skúsenosť s modelingom – počas štúdia spolupracoval so svetovými značkami ako Versace, Dolce & Gabbana či Nike. Modeling vnímal najmä ako príležitosť cestovať a zbierať nové skúsenosti. Vo voľnom čase športuje, cestuje a rád trávi čas s blízkymi.
„Keďže žijem a pracujem v Dubaji, bol som milo prekvapený, že si táto ponuka našla práve mňa. Hneď ma zaujala, no potreboval som si ju dôkladne premyslieť. Veľmi dôležitá bola pre mňa spätná väzba od mojich blízkych, ktorí ma v rozhodnutí podporili. Som v období, keď cítim, že nastal správny čas otvoriť sa láske a zdieľať budúcnosť s tou správnou ženou. Veľmi sa na toto dobrodružstvo teším a verím, že na konci šou budem odchádzať spolu so ženou, ktorú budem môcť nazývať svojou partnerkou,“ hovorí Adrián Chabada.
Exotika, silné charaktery a nečakané zvraty
Štvrtá séria Ruže pre nevestu sa opäť odohráva v atraktívnom prostredí Srí Lanky, ktoré dodáva formátu jedinečnú atmosféru. O Adriánovo srdce zabojuje pestro namiešaná skupina súťažiacich dievčat, pričom ani tentoraz nebudú chýbať výrazné osobnosti, silné emócie a intrigy, romantické momenty ani napätie, ktoré preverí vzťahy aj charaktery účinkujúcich.
Nová séria Ruže pre nevestu odštartuje už o niekoľko týždňov na Voyo a následne na obrazovkách TV Markíza.