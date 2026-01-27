„Táto chyba nás v Maroku takmer stála všetko,“ hovorí pár, ktorý sa preslávil účasťou v reality show Love Island.
Martin a Michelle, ktorých ľudia poznajú z poslednej série Love Islandu, si s partiou priateľov vyrazili na dovolenku do Maroka. Tá sa však zmenila na menší boj o prežitie. „Maroko milujeme – vlny, ľudí, tú energiu... ale tentoraz sme sa naučili lekciu, na ktorú do smrti nezabudneme. Stačila nám na to jedna horúca sprcha a zle odvetraný plynový bojler,“ píšu na Instagrame.
Ako vo videu spomína Martin, aj napriek všetkým krásam Maroka je dôležité uvedomiť si, že ide o africkú krajinu, kde niektoré veci fungujú inak a často menej moderne, než sme zvyknutí. A práve jedna z týchto odlišností ich v noci priotrávila.
„Už sme tu druhý týždeň a počas pobytu sme zmenili ubytovanie a presťahovali sa do Blue Beach Apartments, kde nás privítal tento strašne milý pán Abdullah. Škoda, že nás ten týpek skoro zabil. Na väčšine ubytovaní funguje ohrev vody takto: plynový bojler, ktorý vám horí priamo v miestnosti a buď ho môžete mať vo vetranej šachte, čo je tá lepšia varianta, alebo priamo v kuchyni, čo je tá varianta, ktorú sme mali my a ktorá je trochu nebezpečnejšia. Večer sme si dali horúcu sprchu, nevetrali sme a ráno sme sa obaja zobudili s najväčšou bolesťou hlavy, čo sme kedy zažili, takže pravdepodobne sme mali otravu oxidom uhoľnatým,“ opisuje Martin ich hrozivú skúsenosť.
Pár skončil v nemocnici, kde musela Michelle dostať infúzie. Našťastie všetko rozpoznali včas a odišli z miestnosti na čerstvý vzduch. Ani jeden z nich nakoniec nemá žiadne trvalé následky.
„Dávame to sem nie preto, aby sme sa sťažovali, ale aby ste túto chybu neurobili vy. Či už ste v Afrike, Ázii alebo starom byte v Európe – VETRAJTE. Radšej sa v noci triasť zimou, než sa ráno nezobudiť,“ apelujú na svojich sledovateľov.