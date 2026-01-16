Piata a zároveň finálová séria obľúbeného seriálu Stranger Things patrí rozhodne medzi najočakávanejšie projekty minulého roka. Ak ťa zaujíma, koľko si herci a herečky za svoje výkony podľa odhadov odniesli, pozri si náš článok.
O výplatách hercov a herečiek zo Stranger Things informovali zahraničné médiá, napríklad StyleCaster, LADbible a L'Officiel. Nejde priamo o oficiálne informácie zo streamovacej platformy, ale skôr o približné odhady. Podľa webu The Direct sa hviezdam Stranger Things podarilo pred poslednou sériou uzavrieť nové zmluvy, ktoré im zaistili naozaj slušné navýšenie platu oproti predchádzajúcim sériám.
4. Charlie Heaton
Herec, ktorý v seriáli stvárnil Willovho brata Jonathana, patrí podľa zahraničných médií do tzv. „kategórie C“. Z hlavných postáv si tak zarobil najmenej. Aj tak si ale pripísal slušnú sumu. Počas poslednej série si mal odniesť až 750 tisíc dolárov (zhruba 645 000 eur) za epizódu.
4. Joe Keery
Do rovnakej kategórie patrí aj predstaviteľ Steva Harringtona, ktorý si za piatu sériu zarobil rovnakú sumu (750 tisíc dolárov za epizódu). To by znamenalo, že si za všetky posledné epizódy odniesol zhruba šesť miliónov dolárov.
4. Natalia Dyer
Aj Nancy si prišla na nižšiu sumu než niektorí jej kolegovia a kolegyne. Rovnako ako Keery a Heaton spadá do „triedy C“ a za jeden diel si podľa odhadov zarobila 750 tisíc dolárov (teda približne 645 000 eur).