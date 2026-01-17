Hlavné témy
dnes 17. januára 2026 o 13:43
Katarína Jánošíková

Petra Vlhová sa vracia na lyže, od lekárov dostala odporúčanie. Získa miestenku na olympijské hry?

Petra Vlhová sa vracia na lyže, od lekárov dostala odporúčanie. Získa miestenku na olympijské hry?
Zdroj: TASR/AP/Marco Trovati
Petra Vlhová prekonala ťažké zranenie a hlási návrat do plného tréningového procesu.

Petra Vlhová po páde na Svetovom pohári v domácej Jasnej dlho netušila, aká budúcnosť ju na lyžiach čaká. Svoj zdravotný stav a plány ohľadom olympijských hier v Miláne a Cortine napokon objasnila fanúšikom v príspevku na sociálnej sieti.

Slovenská lyžiarka vo videu oznámila, že lekári jej povolili plnú lyžiarsku záťaž. Petra chce zabojovať o účasť na zimných olympijských hrách, no finálne rozhodnutie o obhajobe zlatého slalomu urobí až 48 hodín pred štartom disciplíny. Ženský slalom organizátori naplánovali na 18. februára.

Po náročnej rekonštrukcii kolena a následnej operácii sa Petra vrátila na svah v októbri. Prípravu vedie jej nový hlavný tréner Matej Gemza. Vlhová plánuje intenzívne trénovať a pozorne sledovať reakcie svojho kolena. Jej aktuálne pocity určia, či sa napokon postaví na štart.

Boj o olympijské miestenky

Zväz slovenského lyžovania (ZSL) už túto nedeľu, 18. januára, rozhodne o pridelení štyroch miesteniek (tri pre ženy a jednu pre muža) pre Taliansko. Hoci Vlhová v Pekingu 2022 ovládla slalom, zväz zatiaľ nepotvrdil, či jednu z miesteniek získa práve ona. Šampiónka však verí, že si miesto v slovenskom tíme pod piatimi kruhmi vybojuje.

Ešte pred olympiádou môže Petra absolvovať preteky v českom Špindlerovom Mlýne, ktoré odštartujú 25. januára.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Vlhova (@petravlhova13)

