Petra Vlhová prekonala ťažké zranenie a hlási návrat do plného tréningového procesu.
Petra Vlhová po páde na Svetovom pohári v domácej Jasnej dlho netušila, aká budúcnosť ju na lyžiach čaká. Svoj zdravotný stav a plány ohľadom olympijských hier v Miláne a Cortine napokon objasnila fanúšikom v príspevku na sociálnej sieti.
Slovenská lyžiarka vo videu oznámila, že lekári jej povolili plnú lyžiarsku záťaž. Petra chce zabojovať o účasť na zimných olympijských hrách, no finálne rozhodnutie o obhajobe zlatého slalomu urobí až 48 hodín pred štartom disciplíny. Ženský slalom organizátori naplánovali na 18. februára.
Po náročnej rekonštrukcii kolena a následnej operácii sa Petra vrátila na svah v októbri. Prípravu vedie jej nový hlavný tréner Matej Gemza. Vlhová plánuje intenzívne trénovať a pozorne sledovať reakcie svojho kolena. Jej aktuálne pocity určia, či sa napokon postaví na štart.
Boj o olympijské miestenky
Zväz slovenského lyžovania (ZSL) už túto nedeľu, 18. januára, rozhodne o pridelení štyroch miesteniek (tri pre ženy a jednu pre muža) pre Taliansko. Hoci Vlhová v Pekingu 2022 ovládla slalom, zväz zatiaľ nepotvrdil, či jednu z miesteniek získa práve ona. Šampiónka však verí, že si miesto v slovenskom tíme pod piatimi kruhmi vybojuje.
Ešte pred olympiádou môže Petra absolvovať preteky v českom Špindlerovom Mlýne, ktoré odštartujú 25. januára.
