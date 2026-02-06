Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. februára 2026 o 9:05
Sofia Angušová

Reality šou Ruža pre nevestu sa vracia. Vieme, kedy si pozrieš prvú časť

Reality šou Ruža pre nevestu sa vracia. Vieme, kedy si pozrieš prvú časť
Zdroj: TV Markíza
Obľúbená reality šou sa už o pár týždňov vráti na obrazovky.

Ruža pre nevestu vstupuje do štvrtej série, ktorá prinesie nové tváre, originálne dejové twisty a romantiku v exotickom prostredí Srí Lanky. Premiéra štartuje 4. marca na Voyo a 6. marca na TV Markíza.

Štvrtá séria reality šou Ruža pre nevestu ponúkne divákom 24 epizód. Namiesto jednej dvojhodinovej časti týždenne budú nové diely rozdelené do dvoch samostatných epizód. Na Voyo budú dostupné vždy v stredu a vo štvrtok, na Markíze sa budú vysielať od piatka, 6. marca o 20:30.

ruza ženích ruža pre nevestu ruža pre nevestu 4 ruža pre nevestu 4
Zobraziť galériu
(4)

Nová sezóna kladie dôraz na silné osobnosti, autentické emócie a nečakané zvraty, ktoré prekvapia nielen divákov, ale aj samotného ženícha. O jeho priazeň zabojuje pestrá skupina žien vrátane účastníčok zo zahraničia, čo prinesie nové napätie aj dynamiku vzťahov.

Úlohy ženícha sa ujíma 28-ročný Adrian Chabada, úspešný podnikateľ pôsobiaci v Dubaji. Moderátorskou stálicou zostáva Krištof Králik, ktorý divákov šou sprevádza už po štvrtý raz. Dej sa opäť odohráva v exotickej Srí Lanke, tentoraz však v novej vile a na doteraz nevidených romantických lokalitách. Tvorcovia zároveň pripravili originálne twisty, ktoré neboli použité v žiadnej inej svetovej verzii formátu The Bachelor.

The Bachelor je jednou z najobľúbenejších a najdlhšie vysielaných zoznamovacích šou na svete. Tvorcom formátu je americký producent a scenárista Mike Fleiss, medzinárodne ho distribuuje spoločnosť Warner Bros. International Television Production. Lokálne adaptácie vznikli v takmer 40 krajinách po celom svete.

Anketa:
Budeš sledovať?
Určite!
Nie, nebaví ma to.
Určite!
81 %
Nie, nebaví ma to.
19 %
REALITY SHOW REALITY SHOW REALITY SHOWS RUŽA PRE NEVESTU
Lifestyle news
