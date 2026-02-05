Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. februára 2026 o 8:51
Čas čítania 1:50
Lucie Novotná/refresher.cz

Jan Strach z The Mag po roku znovu pred súdom: Podľa žaloby mal Železnému spôsobiť PTSD

Jan Strach z The Mag po roku znovu pred súdom: Podľa žaloby mal Železnému spôsobiť PTSD
Zdroj: Jan Strach / volně k užití
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po roku sa k súdu vracia kauza známeho českého režiséra a podnikateľa Jana Stracha a niekoľkých ďalších ľudí. Tí sa mali podľa obžaloby dopustiť lúpeže a vyhrážania, za čo im hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.

Prípad sa rieši od minuloročného februára a týka sa udalosti z 27. marca 2024. Obžaloba tvrdí, že ten večer majitelia média The Mag Jan Strach a Petr Žižka spolu s rapperom s francúzskymi koreňmi Lboyom (vlastným menom Lukas Milan Emilio Nárovec) a Ahmadem Al-Mahdawim vylákali von Denisa Železného alias Aciese.

Z čoho je obvinený Jan Strach?

Železného mali odviezť do Holešovíc k Libeňskému mostu, dať mu niekoľko faciek, vydierať ho a vylákať z neho prihlasovacie údaje k instagramovému účtu The Capp (@thecappcz). Ten bol paródiou The Mag a získal si značné publikum.

jan strach
Zdroj: Instagram/@janstrach

Železný tvrdí, že ho udalosť traumatizovala. Vyvinula sa u neho posttraumatická stresová porucha na tri mesiace, spôsobila mu komplikácie v škole a potreboval terapie. „Hneď na druhý deň, ako sa to stalo, som to šiel oznámiť na políciu a podať žalobu. Bol som z toho dosť traumatizovaný,“ uviedol Železný minulý rok, keď sa prípad dostal po prvýkrát k súdu.

Odporúčané
Producent BigSip pred 13K zvažoval koniec svojej kariéry. Dnes má pocit, že už na slovenskej scéne niečo dokázali (Rozhovor) Producent BigSip pred 13K zvažoval koniec svojej kariéry. Dnes má pocit, že už na slovenskej scéne niečo dokázali (Rozhovor) 1. februára 2026 o 16:00

Zároveň mu odobratie účtu The Capp spôsobilo finančnú ujmu a požaduje odškodnenie vo výške 3,5 milión českých korún (140-tisíc eur). Prípad teraz prejednáva Mestský súd v Prahe ako trestný čin lúpeže a vydierania. Počas prvého februárového týždňa vypočul všetkých obžalovaných. Taktiež prešiel fotografie, videá a iné dokumenty, ktoré slúžia ako dôkazový materiál.

Strach: Takto sa to nestalo

Obhajoba Stracha, Nárovce, Žižky a Al-Mahdawiho však tvrdí, že udalosti prebehli inak. Podľa nich to bol naopak Železný, ktorý im uškodil predajom merchu a parazitovaním na ich projekte.

Výmena pod Libeňským mostom bola podľa Stracha a spol. len stretnutie, na ktorom im Železný predal prihlasovacie údaje dobrovoľne. Strach a Žižka sa celú vec chystali riešiť súdne. Facky skutočne padli, išlo však len o symbolické gesto, nie o vyhrážanie. So Železným sa rozišli v priateľskom duchu. Žaloba je podľa nich len snaha Železného získať finančnú náhradu, poškodiť ich a ťažiť z medializácie prípadu.

Odporúčané
Bentley Supersports ide naplno: Novinka ožíva v dynamickom filme so známym športovcom Travisom Pastranom Bentley Supersports ide naplno: Novinka ožíva v dynamickom filme so známym športovcom Travisom Pastranom 4. februára 2026 o 12:04

Účet The Capp 1. apríla 2024 oznámil svoj koniec, pretože ho prevzal The Mag.

Súd rozhodne v marci

Rozsudok by mal padnúť za mesiac, až súd vypočuje poškodeného a zváži verzie udalosti oboch strán. Prípad prechádza hlavným líčením druhýkrát, pretože došlo k zmene právnej klasifikácie. Namiesto pôvodného obvinenia z vydierania sa prípad začal riešiť ako lúpež, preto sa dostal k súdu vyššej inštancie a pojednávanie sa opakuje. Za lúpež hrozí Strachovi tiež vyšší trest, a to až odňatie slobody od piatich do 12 rokov.

Strach je jeden z najžiadanejších českých režisérov videoklipov

Aktuálne 29-ročný Jan Strach sa viac ako dekádu pohybuje na hudobnej scéne a stojí za produkciou stoviek klipov pre najväčších českých a slovenských umelcov a umelkyne, vrátane Yzomandiase, Bena Cristovaa, Lucie Bílé, Rytmusa alebo Jana Bendiga.

Vlastní produkčnú spoločnosť Beze Strachu, ktorá točí televízne a internetové reklamy pre firmy ako Coca Cola alebo Škoda Auto. V roku 2023 ho Forbes zaradil do prestížneho rebríčka 30 pod 30.

Odporúčané
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec 3. februára 2026 o 12:53
Odporúčané
Umelá inteligencia si vie prenajať človeka. Nová platforma vydesila ľudí Umelá inteligencia si vie prenajať človeka. Nová platforma vydesila ľudí 4. februára 2026 o 16:08
Odporúčané
13-ročný chlapec preplával 4 kilometre na breh, aby pomohol rodine. Zachránil život matke aj dvom mladším súrodencom 13-ročný chlapec preplával 4 kilometre na breh, aby pomohol rodine. Zachránil život matke aj dvom mladším súrodencom 4. februára 2026 o 15:21
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI RAP
Odporúčame
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
včera o 11:30
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
refresher+
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
pred 2 dňami
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
včera o 14:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
refresher+
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
včera o 10:40
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
pred 2 dňami
Storky
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Lifestyle news
Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci
pred 22 minútami
Playstation ovládač s dotykovou plochou? Hráči by si mohli vďaka Sony meniť rozloženie tlačidiel
pred hodinou
Jan Strach z The Mag po roku znovu pred súdom: Podľa žaloby mal Železnému spôsobiť PTSD
pred 2 hodinami
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
včera o 17:23
Umelá inteligencia si vie prenajať človeka. Nová platforma vydesila ľudí
včera o 16:08
13-ročný chlapec preplával 4 kilometre na breh, aby pomohol rodine. Zachránil život matke aj dvom mladším súrodencom
včera o 15:21
VIDEO: Zendaya a Pattinson ako zasnúbený pár. Trailer k ich spoločnému filmu naznačuje veľký zvrat tesne pred svadbou
včera o 14:39
Druhá séria Bachelor Česko má ďalšiu víťazku. Mírovou vyvolenou sa stala táto žena
včera o 13:51
Nočný pokus o krádež na Šafárikovom námestí v Bratislave skončil skôr, než poriadne začal. Zlodej zaspal na gauči vedľa klubu
včera o 12:46
Bentley Supersports ide naplno: Novinka ožíva v dynamickom filme so známym športovcom Travisom Pastranom
včera o 12:04
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Vlaky Počasie
Viac
Vysoké dane a odvody položili ďalšiu slovenskú firmu. Ide do konkurzu, prepustiť museli desiatky zamestnancov
pred 22 minútami
Na budovu ministerstva obrany osadili obrovskú LED obrazovku za 400-tisíc eur. Má slúžiť na propagáciu ozbrojených síl
pred hodinou
Kto sú najzamestnávatelia roka 2025 na Slovensku? Uspelo Tesco, Penta Hospitals či Magistrát hlavného mesta Bratislavy
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Martin a Michelle z Love Islandu opísali hrozivý zážitok z Maroka. Na dovolenke sa takmer otrávili plynom
Martin a Michelle z Love Islandu opísali hrozivý zážitok z Maroka. Na dovolenke sa takmer otrávili plynom
27. 1. 2026 8:45
YouTuber natočil hororový film. Za jeden deň štvornásobne prekonal svoj trojmiliónový rozpočet
YouTuber natočil hororový film. Za jeden deň štvornásobne prekonal svoj trojmiliónový rozpočet
pred 2 dňami
Nový pár v Hollywoode? Kim Kardashian sa má stretávať s F1 hviezdou Lewisom Hamiltonom
Nový pár v Hollywoode? Kim Kardashian sa má stretávať s F1 hviezdou Lewisom Hamiltonom
pred 3 dňami
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
30. 1. 2026 9:58
Nový predstaviteľ Dumbledora ani pod tlakom kritiky neustúpil. Prečo prijal rolu v seriáli Harry Potter aj napriek kontroverzii?
Nový predstaviteľ Dumbledora ani pod tlakom kritiky neustúpil. Prečo prijal rolu v seriáli Harry Potter aj napriek kontroverzii?
pred 3 dňami
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
28. 1. 2026 10:12
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Last minute tipy na cestovanie vo februári: Čaká ťa programom nabité Holandsko, novinky v Paríži či Viedeň, ktorá nestarne
Last minute tipy na cestovanie vo februári: Čaká ťa programom nabité Holandsko, novinky v Paríži či Viedeň, ktorá nestarne
pred 24 minútami
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
28. 1. 2026 8:43
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
pred 3 dňami
Viac z Gastro Všetko
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
včera o 11:30
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
27. 1. 2026 8:30
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
22. 1. 2026 19:30
Viac z Silné príbehy Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
14. 8. 2025 19:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Last minute tipy na cestovanie vo februári: Čaká ťa programom nabité Holandsko, novinky v Paríži či Viedeň, ktorá nestarne
Last minute tipy na cestovanie vo februári: Čaká ťa programom nabité Holandsko, novinky v Paríži či Viedeň, ktorá nestarne
pred 24 minútami
Február má povesť chladného, sivého a prechodného mesiaca. Lenže tí, ktorí vedia čítať medzi riadkami kultúrnych kalendárov a cestovateľských sezón, vedia aj niečo iné: február je jeden z najlepších mesiacov na objavovanie sveta.
Rodičia chceli zarobiť na chorom bábätku aj zlomenina za 1,2 milióna. Poistní podvodníci vymýšľajú naozaj neuveriteľné príbehy
PR správa
Rodičia chceli zarobiť na chorom bábätku aj zlomenina za 1,2 milióna. Poistní podvodníci vymýšľajú naozaj neuveriteľné príbehy
pred hodinou
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
refresher+
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
včera o 18:15
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
včera o 17:23
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
včera o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
včera o 08:44
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
pred 2 dňami
Johnny Depp sa zmenil na nepoznanie. V novej adaptácii poviedky Vianočná koleda si zahrá postavu mrzutého starca
Johnny Depp sa zmenil na nepoznanie. V novej adaptácii poviedky Vianočná koleda si zahrá postavu mrzutého starca
pred 3 dňami
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
pred 2 dňami
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
pred 3 dňami
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 4 dňami
1
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
pred 3 dňami
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
30. 1. 2026 14:32
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
refresher+
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 4 dňami
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia