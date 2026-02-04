Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. februára 2026 o 16:08
Čas čítania 0:52
Hana Divišová

Umelá inteligencia si vie prenajať človeka. Nová platforma vydesila ľudí

Umelá inteligencia si vie prenajať človeka. Nová platforma vydesila ľudí
Zdroj: renta human
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Cez RentAHuman.ai si AI agenti dokážu vyhľadávať a „najímať“ ľudí na úlohy, ktoré sami ako softvér nedokážu vykonať.

Umelá inteligencia je čoraz väčšou súčasťou našich životov a bežne ju využívame na zjednodušenie rôznych úloh. V Silicon Valley však prišli s nápadom, ktorý tento model úplne obracia. Tentoraz nejde o to, že ľudia využívajú AI, ale naopak – AI si môže doslova „najímať“ ľudí. Cez platformu RentAHuman.ai si totiž AI agenti vyhľadávajú ľudských pracovníkov na úlohy, ktoré ako softvér sami nedokážu vykonať.

Funguje to jednoducho. Ľudia sa na stránke zaregistrujú, uvedú svoje zručnosti a nastavia si hodinovú sadzbu. Niektorí si, podľa dostupných informácií, ktoré uvádza 36kr Europe, pýtajú až 500 dolárov za hodinu, čo je takmer 450 eur.

renta human
Zdroj: renta human

Po registrácii musia používatelia vyplniť zoznam svojich schopností. Až keď ich umelá inteligencia vyhodnotí ako vhodných, pošle im konkrétnu ponuku na úlohu.

V systéme je momentálne deväť hlavných kategórií úloh. Patrí medzi ne napríklad offline účasť na stretnutiach, fyzické úlohy, výskum, organizovanie dokumentov či dokonca ochutnávka jedla.

renta human renta human renta human
Zobraziť galériu
(3)

Zakladateľ platformy, Alexander Liteplo, uviedol, že cieľom je prepojiť umelú inteligenciu s reálnym svetom. AI je podľa neho síce mimoriadne schopná, no nedokáže konať fyzicky. Toto „trhovisko“ má preto spájať agentov umelej inteligencie s ľuďmi, ktorí môžu byť ich rukami, očami a nohami.

Umelá inteligencia má dnes už dokonca aj vlastnú sociálnu sieť – Moltbook. Ide o experimentálnu platformu, kde medzi sebou komunikujú výhradne AI agenti a ľudia môžu ich diskusie len sledovať.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Anketa:
Išiel/a by si pracovať pre umelú inteligenciu? 
Áno, znie to ako zaujímavá príležitosť. 
Nie, toto už je na mňa too much. 
Áno, znie to ako zaujímavá príležitosť. 
0 %
Nie, toto už je na mňa too much. 
100 %
Odporúčané
Johnny Depp sa zmenil na nepoznanie. V novej adaptácii poviedky Vianočná koleda si zahrá postavu mrzutého starca Johnny Depp sa zmenil na nepoznanie. V novej adaptácii poviedky Vianočná koleda si zahrá postavu mrzutého starca 2. februára 2026 o 15:04
Odporúčané
Útoky žralokov sa stupňujú. Na ľudí však neútočia cielene, vedci vysvetľujú príčinu za nárastom incidentov Útoky žralokov sa stupňujú. Na ľudí však neútočia cielene, vedci vysvetľujú príčinu za nárastom incidentov 4. februára 2026 o 10:21
Odporúčané
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia 4. februára 2026 o 11:14
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
refresher+
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
dnes o 10:40
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
dnes o 11:30
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
refresher+
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
včera o 10:30
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
pred 3 hodinami
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
včera o 17:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Storky
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Lifestyle news
Umelá inteligencia si vie prenajať človeka. Nová platforma vydesila ľudí
pred 56 minútami
13-ročný chlapec preplával 4 kilometre na breh, aby pomohol rodine. Zachránil život matke aj dvom mladším súrodencom
pred hodinou
VIDEO: Zendaya a Pattinson ako zasnúbený pár. Trailer k ich spoločnému filmu naznačuje veľký zvrat tesne pred svadbou
pred 2 hodinami
Druhá séria Bachelor Česko má ďalšiu víťazku. Mírovou vyvolenou sa stala táto žena
pred 3 hodinami
Nočný pokus o krádež na Šafárikovom námestí v Bratislave skončil skôr, než poriadne začal. Zlodej zaspal na gauči vedľa klubu
dnes o 12:46
Bentley Supersports ide naplno: Novinka ožíva v dynamickom filme so známym športovcom Travisom Pastranom
dnes o 12:04
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
dnes o 11:14
Útoky žralokov sa stupňujú. Na ľudí však neútočia cielene, vedci vysvetľujú príčinu za nárastom incidentov
dnes o 10:21
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude to pre každého“
dnes o 09:32
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
dnes o 08:44
Spravodajstvo
Slovensko Vlaky Ekonomika Polícia SR
Viac
Mešká ti výplata alebo si dostal výpoveď? Pozri si, kedy porušuje zamestnávateľ zákon
pred 3 minútami
SHMÚ vydal výstrahu pred silným vetrom: Už o pár hodín zasiahne viaceré okresy Slovenska (+ mapy)
pred 48 minútami
Vlaky zadarmo sa pre niektoré skupiny ľudí nemusia vyplatiť. Bez tohto preukazu hrozí pokuta
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Prečo si ľudia v Číne lepia na chladničky Draca Malfoya? Môže za to čínsky horoskop
Prečo si ľudia v Číne lepia na chladničky Draca Malfoya? Môže za to čínsky horoskop
včera o 14:37
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
pred 2 dňami
VIDEO: Do Dúbravky zavítal nečakaný hosť. Nočnými ulicami pobehoval obrovský daniel
VIDEO: Do Dúbravky zavítal nečakaný hosť. Nočnými ulicami pobehoval obrovský daniel
včera o 08:47
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
dnes o 11:14
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
dnes o 08:44
KVÍZ: Poznáš európske pohoria a nížiny? Všetky trafí len správny milovník geografie
KVÍZ: Poznáš európske pohoria a nížiny? Všetky trafí len správny milovník geografie
včera o 11:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
pred 2 dňami
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
28. 1. 2026 8:43
Bratislava prichádza o výrazný kultúrny priestor. Ikonická Fuga sa po 14 rokoch zatvára
včera o 09:32
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
pred 3 hodinami
Mladých ľudí motivujú peniaze, starších ekológia.
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
dnes o 13:00
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
dnes o 11:30
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
dnes o 11:00
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
refresher+
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
dnes o 10:40
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
včera o 17:00
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
pred 2 dňami
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 3 dňami
1
Johnny Depp sa zmenil na nepoznanie. V novej adaptácii poviedky Vianočná koleda si zahrá postavu mrzutého starca
Johnny Depp sa zmenil na nepoznanie. V novej adaptácii poviedky Vianočná koleda si zahrá postavu mrzutého starca
pred 2 dňami
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
dnes o 08:44
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 3 dňami
1
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
30. 1. 2026 14:32
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
pred 2 dňami
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
refresher+
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 3 dňami
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia