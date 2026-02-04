Pri južnom pobreží Talianska objavili pozostatky starovekej rímskej nákladnej lode s cenným nákladom amfor. Nález, ktorý úrady dlhé mesiace tajili z obáv pred rabovaním, môže priniesť nové poznatky o námornej doprave.
Talianska polícia objavila počas rutinných kontrol na morskom dne pri pobreží regiónu Apúlia pozostatky starovekej rímskej lode. K nálezu došlo už v polovici minulého roka, verejnosť sa o ňom však dozvedela až teraz. Dôvodom bolo riziko nelegálneho vykrádania archeologicky cenného miesta.
Na anomálie na dne mora upozornili príslušníci záchranných zložiek počas bežnej hliadky. Po následnom ponore objavili vrak nákladnej lode, na ktorej sa zachovalo niekoľko amfor. Odborníci predpokladajú, že plavidlo pochádza približne zo 4. storočia nášho letopočtu.
Podľa talianskeho denníka La Repubblica loď pravdepodobne vyplávala zo severnej Afriky. V amforách prevážala garum - výraznú omáčku z fermentovaných rýb, ktorá patrila medzi základné ingrediencie starovekej rímskej kuchyne a bola významným obchodným artiklom svojej doby.
Archeológovia plánujú v najbližších mesiacoch systematickú dokumentáciu vraku a jeho okolia. Výskum by mal priniesť cenné informácie o obchodných trasách v Stredomorí, technikách stavby lodí aj o pohybe tovaru v záverečnom období Rímskej ríše.