YouTuber Markiplier, ktorý svoj prvý celovečerný film Iron Lung financoval a tvoril úplne sám, za prvý víkend zarobil štvornásobok jeho 3-miliónového rozpočtu.
Mark Edward Fischbach, ktorého desiatky miliónov fanúšikov na YouTube poznajú pod menom Markiplier, bol vždy zvyknutý pracovať samostatne. Práve preto pri svojom prvom celovečernom filme nezostal len pri réžii, ale ujal sa aj hlavných hereckých povinností, napísal scenár, film zostrihal, financoval a zabezpečil jeho distribúciu.
Jeho debutom je dusivá hororová adaptácia videohry Iron Lung, ktorá vstupuje do kín vo veľkom. Príbeh sa odohráva v postapokalyptickom svete, kde odsúdenec – stvárnený samotným Fischbachom – putuje v ponorke po oceáne plnom krvi. Počas pátrania po vzácnych zdrojoch postupne naráža na čoraz znepokojivejšie a desivejšie tajomstvá.
Film si môžeš pozrieť aj u nás. V Cinema City Eurovea ho hrajú už od 30. januára.
Fischbach pre Variety povedal, že práve záhadnosť pôvodnej hry ho motivovala preniesť ju na filmové plátno. „Keď tú hru hráte, nedá sa neklásť si otázku, čo sa vlastne deje,“ hovorí. Podľa neho existuje len málo hier, po ktorých dohraní má človek pocit, že chce pochopiť celý ich svet.
Vďaka úspechu na YouTube a finančnej slobode si mohol dovoliť film financovať z vlastných prostriedkov. Na zisku mu podľa vlastných slov nezáleží, keďže platforma sa k nemu správala férovo a umožnila mu riskovať tam, kde by si to iní dovoliť nemohli. Za osobný úspech považuje už samotné dokončenie filmu. „Ak by ho po tom videlo len desať ľudí, je to pre mňa v poriadku,“ dodáva a zdôrazňuje, že cieľom nikdy nebol masový úspech.
Bol by spokojný, keby sa film premietal v niekoľkých desiatkach kín, no aj keby sa mu investované peniaze nikdy nevrátili, nepovažoval by to za zlyhanie. „Ak sa mi investícia nikdy nevráti, je to úplne v poriadku,“ uzatvára s tým, že najdôležitejšie je, že film vznikol a on naň môže byť hrdý.
No opak bol pravdou. Film sa stal trhákom a z rozpočtu 2,5 miliónov eur na samotný film počas prvého víkendu zarobil 18,4 miliónov eur, čím viac než štvornásobne prekonal výrobné náklady.
V piatok sa dostal na 1. miesto v box office, pričom za celý víkend skončil na 2. priečke, tesne za filmom Send Help od Sama Raimiho.
Podľa jeho slov bol film stále o 508 tisíc eur pred konkurenciou, aj keď sa na chvíľu nezobrazoval v oficiálnych rebríčkoch. Pre porovnanie, dokument o Melanii Trumpovej mal marketingový rozpočet 29,7 miliónov eur, no Iron Lung ho výrazne prekonal bez masívnej reklamnej kampane.