Film režiséra Gregora Valentoviča nedávno dorazil na streamovaciu platformu a divákov aj diváčky očividne zaujal.
Podľa serveru FlixPatrol, ktorý zbiera divácke štatistiky z celého sveta, sa dráma Nepela vyšvihla na prvé miesto sledovanosti medzi filmami na Slovensku. Porazila tak aj zahraničné snímky veľkých produkcií ako People We Meet on Vacation, The Rip alebo KPop Demon Hunters.
Úspech filmu, v ktorom hrajú Josef Trojan, Zuzana Mauréry, Tereza Smetanová a Antonia Formanová, je najmä u nás a na Slovensku. Na ČSFD získal celkovo kladné hodnotenie dosahujúce 73 percent. Domácemu publiku sa páči viac ako filmy od Netflixu, ako The Rip, The Big Fake či Kidnapped: Elizabeth Smart, ktoré skončili na ďalších priečkach.
Snímka rozpráva príbeh úspešného krasokorčuliara Ondreja Nepelu, konkrétne úsek z jeho života, keď sa mu v roku 1972 podarilo vybojovať zlatú medailu zo Zimných olympijských hier v Sappore. Po oslavách obrovského úspechu je však jeho eufória konfrontovaná s realitou krutého komunistického režimu, ktorý vládne na Slovensku a nechce ho nechať vystúpiť na zahraničnú show.
„Kvalitne zahrané“
„Na lokálne pomery prekvapivo kvalitná filmárčina, ktorá sa ku koncu aj okázale predvedie v inovatívnom smere. Tiež kvalitne zahrané,“ píšu užívatelia na ČSFD. „Možno mohli tvorcovia súdruhom ku koncu trochu zdvihnúť kredit, je to dopovedané možno zbytočne mimo zábery kamier. A aj keď rozhodne nie som cieľovka, tak kvalitný lokálny počin.“
„Gregor Valentovič ma presvedčil, že ako režisér vie pracovať s hercami a natočiť technicky veľmi kvalitný film. Josef Trojan si konečne získal môj rešpekt ako herec, a nielen ako značka Trojan, a Zuzana Mauréry opäť dokázala, že patrí k najlepším slovenským herečkám súčasnosti,“ pridávajú sa ďalší.