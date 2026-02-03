Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026 púta pozornosť aj za hranicami a láka na festivaly, umenie aj netradičné zásahy do mestského priestoru.
Zahraničné weby ako EuroNews či Yahoo si začínajú všímať, čo sa deje na Považí. Trenčín sa v polovici februára oficiálne rozbehne ako Európske hlavné mesto kultúry 2026. Program sa nesie v duchu zvedavosti a ambíciou je spájať ľudí, minulosť s budúcnosťou aj predstavivosť s realitou.
Jedným z hlavných ťahákov bude Trenčiansky hrad, ktorý sa premení na priestor súčasného umenia. Už začiatkom februára sa tu otvoria tri výstavy od multimediálne spracovanej legendy o Studni lásky, cez inštaláciu pracujúcu s pamäťou bývalej textilky Merina, až po krehké dielo japonského umelca Yasuakiho Onishiho.
Počas roka sa mesto zaplní ďalšími podujatiami: Light Art Festival rozžiari Trenčín na jar, v lete sa na Váhu pokúsia plávať ručne vyrobené plavidlá v rámci podujatia Splanekor a chýbať nebude ani hudba – festival Garage dá priestor nastupujúcej slovenskej scéne. Jeseň prinesie Fiesta Bridge Festival na bývalom železničnom moste a netradičný Altofest, ktorý presunie umenie priamo do bytov a domov.
Trenčín je len druhým slovenským mestom, ktoré tento titul získalo. Pred ním ho v roku 2013 niesli Košice. Ako zdôrazňuje vedenie mesta, nejde len o jeden rok kultúry, ale o dlhodobú premenu.