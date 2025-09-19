Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 19. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 1:06
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky

KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Zdroj: Pixabay/vikino
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE CESTOVANIE PO SLOVENSKU KVÍZ
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Opráš si svoje skills z geografie.

Myslíš si, že celkom dobre ovládaš kde ležia slovenské mestá? Táto jednoduchá úloha však môže byť oveľa náročnejšia, než si myslíš. Pripomeň si s nami hodiny geografie v podobe slepej mapy, ktorá otestuje tvoje mozgové závity. V kvíze nižšie ťa čaká 10 otázok, v ktorých budeš hádať, kde presne sa nachádzajú väčšie a menšie slovenské mestá.

Mestá v kvíze majú jednu spoločnú vec – v každom z nich zaparkuješ vďaka službe ParkDots. Tú nájdeš v apke ČSOB SmartBanking. Ak si vodič, určite vieš, že parkovanie môže byť pain, no s touto apkou to tak nebude. Vďaka Parkdots si jednoducho nájdeš najbližšie parkovacie miesto. Navyše nemusíš hľadať najbližší parkomat, pretože parkovanie uhradíš niekoľkými klikmi cez apku aj bez toho, aby si zadával*a údaje zo svojej platobnej karty.

No Parkdots nie je jediná užitočná smart služba, ktorú ČSOB apka ponúka. S niekoľkými klikmi si vybavíš aj lístok na vlak či MHD, uložíš bločky, vernostné karty či zaplatíš diaľničnú známku – a to všetko s jednou aplikáciou ČSOB.

Ak si teraz otvoríš Smart účet v ČSOB online cez náš web, získaš k nemu predplatné Refresher+ na 6 mesiacov a môžeš získať navyše aj bonus vo výške 30 €. Otvorenie aj vedenie účtu ťa budú stáť presne 0 €. Tento balík sa volá ČSOB Smart predplatné. Bonus vo výške 30 € získaš po otvorení účtu a po prihlásení do apky ČSOB SmartBanking.

Členstvo Refresher+ ti zase otvorí prístup k prémiovým článkom, videám a k exkluzívnym benefitom – lístky na koncerty, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok. Benefity pravidelne obmieňame, aby sme potešili každého.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.

Založ si ČSOB SMART ÚČET
Kvíz
Dokážeš trafiť slovenské mesto na slepej mape?
Začneme západným Slovenskom. Na ktoré mesto ukazuje špendlík?
Zdroj: REFRESHER
1 10
Začneme západným Slovenskom. Na ktoré mesto ukazuje špendlík?
Dunajská Streda
Šaľa
Nové Zámky
Toto mesto je známe pre svoje upršané počasie a hovorí sa mu ako „perla na Váhu.“ O aké mesto ide?
Zdroj: Refresher
2 10
Toto mesto je známe pre svoje upršané počasie a hovorí sa mu ako „perla na Váhu.“ O aké mesto ide?
Vrútky
Žilina
Trenčín
V tomto okresnom meste sa rozvíjal hutnícky priemysel a žije tu približne 16 677 obyvateľov. Ako sa volá?
Zdroj: REFRESHER
3 10
V tomto okresnom meste sa rozvíjal hutnícky priemysel a žije tu približne 16 677 obyvateľov. Ako sa volá?
Banská Štiavnica
Nová Baňa
Žiar nad Hronom
Poďme na východné Slovensko. Vieš, kde ukazuje špendlík? Hint: Je to druhé najväčšie mesto Zemplína.
Zdroj: Refresher
4 10
Poďme na východné Slovensko. Vieš, kde ukazuje špendlík? Hint: Je to druhé najväčšie mesto Zemplína.
Humenné
Košice
Michalovce
Toto mesto má mestské časti ako Malé Bedzany a Veľké Bedzany. Ako sa volá?
Zdroj: Refresher
5 10
Toto mesto má mestské časti ako Malé Bedzany a Veľké Bedzany. Ako sa volá?
Prievidza
Topoľčany
Hlohovec
Ako sa volá mesto, ktoré je od roku&nbsp;2009&nbsp;zapísané na&nbsp;zozname svetového kultúrneho dedičstva&nbsp;UNESCO a vyznačuje sa stredovekou architektúrou?
Zdroj: Refresher
6 10
Ako sa volá mesto, ktoré je od roku 2009 zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a vyznačuje sa stredovekou architektúrou?
Poprad
Veľký Šariš
Levoča
Poďme na sever. Skús uhádnuť, na aké mesto ukazuje špendlík.
Zdroj: Refresher
7 10
Poďme na sever. Skús uhádnuť, na aké mesto ukazuje špendlík.
Čadca
Oravská Lesná
Dolný Kubín
Toto okresné mesto je známe svojou väznicou, ktoré sa nachádza hneď pri vlakovej stanici. Vieš jeho názov?
Zdroj: Refresher
8 10
Toto okresné mesto je známe svojou väznicou, ktoré sa nachádza hneď pri vlakovej stanici. Vieš jeho názov?
Partizánske
Ilava
Leopoldov
Iba ti poradíme, že v tomto meste sa vyrába papier.
Zdroj: Refresher
9 10
Iba ti poradíme, že v tomto meste sa vyrába papier.
Liptovský Mikuláš
Martin
Ružomberok
Fun fact: V tomto meste sa narodil Karol Duchoň. Ako sa volá?
Zdroj: Refresher
10 10
Fun fact: V tomto meste sa narodil Karol Duchoň. Ako sa volá?
Galanta
Trnava
Senec
Vyhodnotiť kvíz
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
CESTOVANIE CESTOVANIE PO SLOVENSKU KVÍZ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash/Biro Zoltan, REFRESHER/Daniel Tichý
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
včera o 19:00
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
refresher+
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
pred 2 dňami
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
včera o 11:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
pred 3 dňami
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
dnes o 09:30
Storky
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lifestyle news
Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme“ pred 34 minútami
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu pred hodinou
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“ pred 3 hodinami
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli pred 3 hodinami
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom dnes o 11:29
Jeden zo zakladateľov Ben & Jerry's po takmer 50 rokoch odchádza z firmy. Značka vraj prišla o slobodu slova dnes o 11:06
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo dnes o 10:11
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Rusko Polícia SR Dopravné správy
Viac
AKTUÁLNE: Na moste Lanfranconi sa zrazilo šesť áut. Doprava je čiastočne obmedzená
pred hodinou
AKTUÁLNE: Na priecestí v Seredi došlo k zrážke vlaku s autom. Na mieste obmedzili dopravu
pred hodinou
EÚ navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného plynu do roku 2027
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Česko
dnes o 11:29
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
dnes o 11:29
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
včera o 11:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
pred 2 dňami
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma
pred 2 dňami
Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty
Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty
včera o 18:19
Viac z Móda Všetko
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
14. 9. 2025 13:31
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
pred 3 dňami
Finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2025 sú známe. Prácu týchto Sloveniek sa oplatí sledovať
pred 3 hodinami
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
pred 3 dňami
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
včera o 11:00
Viac z Šport Všetko
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu
Slovensko
pred hodinou
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu
pred hodinou
Najrýchlejšie rastúca hviezda MMA chce opäť šokovať. Po jednom víťazstve v Oktagone získal 500 000 followerov
včera o 15:58
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
Móda
pred 39 minútami
Odporúčané
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
pred 39 minútami
Lexx spája strihy mikín a ďalších kúskov s unikátnym airbrush umením. „Môj tvorivý proces sa zlepšoval spolu so sebapoznaním,“ tvrdí.
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 39 minútami
Finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2025 sú známe. Prácu týchto Sloveniek sa oplatí sledovať
Mediálna spolupráca
Finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2025 sú známe. Prácu týchto Sloveniek sa oplatí sledovať
pred 3 hodinami
Najlepšia degustácia vín či let ponad Dóm sv. Alžbety: Toto všetko zažiješ cez predĺžený víkend v Košiciach
Odporúčané
Najlepšia degustácia vín či let ponad Dóm sv. Alžbety: Toto všetko zažiješ cez predĺžený víkend v Košiciach
pred 3 hodinami
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
pred 2 dňami
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
včera o 19:04
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
dnes o 11:29
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
včera o 09:15
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
dnes o 10:11
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
14. 9. 2025 11:26
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia