BigSip z 13K má nečakaný day job, ktorý ho mega baví, no deň bez hudby si predstaviť nevie.
BigSipa už od mala definovala láska k hudbe. Ak si ho videl s chalanmi z 13K, s ktorými je v skupine, mohol si si všimnúť, že je kľudnejší než oni, no to neznamená, že nedokáže urobiť občas poriadny bordel. Hudbe sa venuje už od mala vďaka obom rodičom. Aj to, že si vyskúšal okrem klavíra aj gitaru, basu či bicie, Tadeáša doviedlo tam, kde je dnes.
Neviem si predstaviť deň, kedy by som hudbu nepočúval. Kamkoľvek idem, musím mať slúchadlá.
Pamätáš si, na akej hudbe si vyrastal?Jasné. Otec počúval veľa jazzu – napríklad Nilsa Landgrena – ale aj Beatles či Mozarta, to u nás doma hrávalo často. Na druhej strane, mama, tým, že ma mala veľmi mladá, mi púšťala rap – Missy Elliott, 50 Cent, Luniz.
Teraz sa k hudbe, ktorú hrával otec, rád vraciam, aj keď sa mi spočiatku vôbec nepáčila.
Keď si začal počúvať hudbu sám, čo to bolo?Najprv som počúval strašne veľa elektroniky. Potom okolo jedenástich som sa dostal k slovenskému rapu cez bratranca a keď som išiel na strednú, teda keď som mal asi pätnásť, som sa namotal aj na ten zahraničný.
Akých raperov si počúval?Amerických. Pamätám si, že tam boli J. Cole, A$AP Rocky, Kendrick Lamar, Tyler, The Creator. Potom musím spomenúť aj Key Glocka, Kodaka, Futurea – k tým som sa však dostal až neskôr. Najprv som počúval skôr veľké mainstreamové mená.
Keď si si v sedemnástich stiahol DAW, ktoré to bolo?FL Studio. Vieš čo, keď som bol malý a chodil som venčiť psa, počúval som hudbu a predstavoval si, že buď tie rapové tracky rapujem ja na stagei, alebo som DJ v pozadí.
Stiahnuť si FL-ko bol len ďalší logický krok, lebo sme to už predtým skúšali s kamošmi.
Odvtedy to bol default – keď som zapol počítač, neriešil som hry ani nič iné, hneď som zapínal FL.
Pomáha ti pri tvorbe beatov to, že si chodil na klavír?Určite áno, aj keď nie úplne po teoretickej stránke. Melódie stále nenahrávam na klavíri, skôr ich vyťukávam myškou. Ale pomohlo mi to v cítení hudby a v tom, že viem rozoznať, čo funguje a čo nie.
Ako si sa spojil s chalanmi z 13K?Poznali sme sa vonku z ulice a dlhší čas som im robil DJ-a.
Si tiež z Rače?
Nie, vyrastal som na Dlhých dieloch a motal som sa hlavne v starom meste, kde teraz aj bývam.
Ale teda, asi dva–tri roky dozadu mi napísal Šmolko, že chce robiť album a nemá beatmakerov. Ja som mal za sebou ťažké obdobie, bol som plný energie a chcel som robiť veci.
V strede albumu sme zistili, že medzi nami funguje chémia – a že je to fakt dobré. Počas nahrávania Jewellery Boyz sa ma chalani spýtali, či by som nechcel byť členom 13K. Dovtedy ma nebrali kvôli osobným problémom, ktoré nechcem veľmi rozoberať. Šmolko to vtedy neakceptoval, čo úplne chápem. Ja by som to tiež neakceptoval.
Čakali ste, že to tak vybuchne, alebo to bolo prekvapenie?Pre mňa to bolo dosť veľké prekvapenie, aj keď som v to dúfal. Robil som hudbu od roku 2017-18 s rôznymi ľuďmi a nikdy mi to nič reálne nedalo späť. Boli tam nejaké tracky, ktoré stáli za to, ale celkovo sa za tie roky nestalo nič, čo by stálo za zmienku.
Predtým, než som začal robiť s chalanmi, som bol nastavený tak, že s hudbou končím. Už mi nič nedávala. A potom som si uvedomil, prečo som s tým vlastne začal.
A prečo teda?Raz som sedel doma v kuchyni, mal som zimomriavky a plakal som pri hudbe, ktorú som počúval. Vtedy som si povedal, že chcem, aby moja hudba raz dávala ľuďom rovnaký pocit, aký som mal ja v tej chvíli.
Počas rokov som sa od tohto dôvodu vzdialil – robil som hudbu preto, aby mala čísla, a práve preto to nefungovalo, lebo to nebolo úprimné.
Tak som si povedal, že budem robiť beaty čisto pre seba. Spravil som tak asi sto beatov.
Robil si beaty aj pre niekoho iného?Áno. Bol som v skupine Exotic Wuzi a potom som robil so Sakitom. To je asi všetko. Okrem toho som pár beatov rozdal alebo predal.
Čo by si robil, keby si nerobil hudbu?Asi to, čo mám ako day job – divadlo. Robím tam zvukára a svetliča. Je to fajn robota a dá sa tam slušne zarobiť. Hudbu by som však určite robil aj tak, aspoň pre seba, do šuflíka.
Baví ťa divadlo?Jasné. Je to super, stále je to umenie, takže sa tam viem kreatívne vyžiť.
Drako o tebe povedal, že si najlepší producent. Cítiš sa tak?Mám pocit, že sme už niečo dokázali a že sme sa na scéne zapísali. Zároveň ale viem, že mám ešte obrovský priestor sa zlepšovať a že máme stále veľa čo ukázať.
Každý projekt je iný, každý beat sa snažím robiť inak. Neustále objavujem nové nástroje a postupy. Na začiatku som veľa samploval, teraz si už melódie čoraz viac vyťukávam sám.
Máš producentov, ktorí ťa inšpirujú?Jasné. Moje najväčšie beatmakerské inšpirácie sú $crim zo $uicideboy$ – veľa ľudí to v mojich beatoch počuje. Veľká inšpirácia je aj Metro Boomin. Bandplay ma tiež veľmi baví, hlavne veci, ktoré robí pre Key Glocka.
A z našej scény?Skôr by som vypichol kamarátov, ktorých si veľmi vážim – Tristan, MJ a LUJA. A samozrejme Getro, ten to dotiahol extrémne ďaleko.
Aké sú podľa teba najhoršie a najlepšie vlastnosti Ondra a Dávida?
Najlepšia Dávidova vlastnosť je, že nás vie neuveriteľne motivovať a poháňa nás dopredu. A Ondrova je jeho dobromyselnosť a úprimnosť.
A najhoršie? No, u Dávida je to jeho ADHD – niekedy chce robiť štyri veci naraz a ty nemáš hotovú ani jednu. U Ondra asi to, že musí mať vždy pravdu.
Pracuješ radšej sám, alebo s niekým?Vždy som to mal nastavené tak, že som rád pracoval sám. Ale v poslednej dobe som zistil, že keď sme dvaja, je to asi najoptimálnejšie. Nepovedal by som, že jedno je lepšie než druhé. Keď ste dvaja, chytáš inšpiráciu od toho druhého, učíte sa navzájom a vymieňate si skúsenosti.
Keď robím sám, je to zas veľmi autentické – robím presne to, čo sa páči mne, nerozmýšľam nad tým, čo by chcel niekto iný, proste iba tvorím.
Aký je tvoj obľúbený beat, ktorý je už vonku?
Neviem povedať jeden jediný. Moje dve najobľúbenejšie veci, pri ktorých som si fakt povedal, že sú bangre a som rád, že vyšli, sú samplovačky.
Sampling mám všeobecne najradšej – má pre mňa inú dušu, pôsobí autentickejšie.
Musím ale spomenúť „Beťara“. To bola vyslovene moja vízia. Pozeral som Mikyho, počul hlavnú melódiu a stále som si ju púšťal, aj vo fitku. Vedel som, že z toho musí byť hit. Beat som mal v hlave asi dva týždne a keď som ho konečne spravil, vznikol doslova „na kolene“. V štúdiu chalani začali rapovať a bolo jasné, že to vybuchne.
Takže keby mám povedať nejaké beaty, ktoré sú vonku a fakt ich milujem, sú to „BA Connect“, „Mr. Magic“ a „Beťar“.
Prečo používaš práve FL Studio?Úprimne – preto, lebo som ho poznal ako prvé. Skúšal som aj Ableton či Logic, ale ten je podľa mňa najhorší. Ableton je super na nahrávanie, ale na trapové beaty mi FL-ko vyhovuje najviac.
Poznám ľudí, čo robia brutálne beaty v Abletone, ale mne sa tam jednoducho nerobí dobre. Ja si to rozdeľujem – beaty robím vo FL-ku a nahrávanie robíme v Abletone.
David o sebe hovorí, že sa nevie ani nahrať, že vlastne nevie robiť s počítačom.To je pravda. Ale to vôbec nevadí, lebo všetko robíme spolu v štúdiu.
Ja mám rád nahrávanie a celkovo ten proces. Často sa hovorí, že beatmaker je ten, čo spraví beat, a tým to končí. Ale producent je ten, kto robí beat spolu s interpretom, pomáha mu s flowom, s nahrávaním, s vibeom v miestnosti. A to je podľa mňa strašne dôležité. Takže som skôr producent.
Čo ťa na celom procese baví najviac?Najviac ma baví samotné robenie beatov a potom mixovanie. Mixovanie je moja druhá záľuba. Mixoval som Jewellery Boyz, potom aj ďalšie albumy, no nemyslím si, že môj mix je ešte na úrovni, aby sme ho vydávali finálne, ale na demá viem spraviť veľmi dobrý zvuk.
S kým by si chcel spolupracovať, keby si si mohol vybrať kohokoľvek?Na Slovensku som si splnil sen – spolupracujem s ľuďmi, ktorých som vždy chcel. Ale keby som mal povedať ešte niekoho, tak určite Yzo. S ním by som chcel niečo spraviť, beriem ho ako taký cieľ.
Kto sú podľa teba najlepší raperi na scéne?Na Slovensku určite Drako a Šmolko. Je to tak. Ale okrem nich by som povedal, že Gleb a Karlo. Už dlhšie nepočúvam ani rap celkovo, nielen u nás. Tým, že ho robím, som ho dosť „prepočúvaný“. Inšpiráciu momentálne hľadám hlavne v jazze a starších veciach.
Čo musí mať podľa teba dobrý beat?Dušu a charakter. Nemôže byť prekomplikovaný, lebo potom tam raper nemá kde rapovať. Treba mu vytvoriť priestor. Zároveň to ale nemôže byť prázdne. Ide o balans medzi tým, čo je málo a čo je veľa – niekde presne v strede.
Si aj súčasťou projektu Obscene Therapy. Ako vznikol?
Vzniklo to tak, že za mnou prišiel Hugo, ktorému sa ozval Underdog s tým, že chce rozbehnúť projekt. Postupne sme sa dali dokopy štyria: Šajmo, ja, Hugo a Underdog.
Čo teda chcete s Obscene Therapy priniesť?
Čo sme chceli priniesť, sa musím asi opýtať niekoho povolanejšieho. Zavolám Šajmovi.
Šajmo: Temné obrodenie DJskej scény. Chceme byť kontrast k tým „usmiatym“, denným akciám. Byť komunitní, noční a sústrediť sa na temnejšie polohy hudby, ktoré tu podľa nás nemajú veľa priestoru.
Celé je to postavené na netradičnej kombinácii žánrov. Ja hrám veľa trapu, chalani skôr elektronické a tanečné veci. Keď sa striedame, vzniká vibe, kde počuješ tracky, ktoré by si normálne v jednom sete nepočul.
Baví ťa DJing?Áno, veľmi. Ale nie na rapových akciách. Tam ľudia čakajú iba na show – predtým sú vonku, po show odídu. Na DJských akciách, ako je Obscene, ľudia prídu vyslovene kvôli DJingu. Nikto nečaká rap, ide čisto o hudbu – a to ma baví najviac.
Na Instagrame máš starý post venovaný Oliverovi a značke Freak. Čo pre teba tá značka znamená?Je to symbol komunity a kamarátstva. Oliver to vždy robil tak, že zapájal ľudí, aby každý priložil ruku k dielu. Pre mňa Freak predstavuje presne toto – komunitu, priateľstvo a spoločné tvorenie.
Viem, že nosíš aj veci napríklad od Etne. Čo pre teba znamená undergroundová a streetová kultúra?Podľa mňa sme stále skôr underground, len sa to teraz začína pomaly prelievať do mainstreamu. Nechcem to hodnotiť, ale underground bol pre mňa vždy autentickejší – a stále je. V mainstreame už často robíš veci podľa očakávaní labelov, ľudí či trhu, kým v undergrounde tvoríš hlavne preto, že ťa to baví a máš potrebu to robiť.
Pre mňa je to najmä o tej autenticite. A je dôležité udržať si túto mentalitu aj vtedy, keď sa veci posúvajú vyššie. Keď ju stratíš, odpojíš sa od reality aj od dôvodu, prečo si s hudbou začal. Už som sa k tomu párkrát nebezpečne priblížil – a presne tomu sa chcem vyhnúť. Nechcem robiť niečo, s čím sa nestotožňujem.
Povedal by si, že underground je základ toho, čo robíte?Určite. Podľa mňa je underground základ rapu ako takého.
Ale dnes už to tak veľa ľudí nevníma.Ako to myslíš?
Že ľudia na ten underground často zabúdajú.To je pravda, ale zároveň každý raper vznikol v undergrounde. Každý si tým musel prejsť, aby sa vôbec mohol dostať do mainstreamu. Underground je obrovská súčasť rapu a vždy ňou bude. Aj dnes – aj keď ľudia chcú počúvať hlavne mainstream – všetci noví interpreti stále vychádzajú z undergroundu. Je to tak dodnes.
Aj pri veľkých menách to vidíš. Napríklad EsDeeKid– obrovský skok, obrovský úspech, ale ten základ bol stále v undergrounde. To prepojenie tam jednoducho vždy je a bude.