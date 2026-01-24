Hlavné témy
dnes 24. januára 2026 o 12:00
Čas čítania 1:01
Petra Nižnanská

Aké jedlo je najlepšie na opicu? Vyskúšali sme vysoko kalorické pecky, ale aj chody plné vitamínov

Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
 Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
14. 1. 2026 18:00
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
 CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
13. 1. 2026 18:00 2
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
 Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
 Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
4. 1. 2026 14:00 1
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
 Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
 Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
30. 12. 2025 18:00
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
 Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
26. 12. 2025 17:00
Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
 Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
25. 12. 2025 18:00

Relácia Čoje dobré powered by Bistro.sk pokračuje a tentokrát bolo našou témou to najlepšie hangover food v Bratislave.

Sober január je už pomaly za nami, preto prichádzame s gastro sprievodcom do dní, kedy si chceš iba objednať jedlo do postele, relaxovať a zapnúť si Simpsonovcov. 

Na úvod sme začali Regal Burgrom Underground, ktorý Čojeho úprimne prekvapil. Šokovalo ho mäso, ale aj špecifické miesto nakladaných uhoriek vo výslednej chuti.

Pokračovali sme v Six Euro Pizza, bezkonkurenčnom podniku priamo v centre mesta.

Ďalšou zastávkou bolo chačapuri plné kalórií, syra a kysnutého cesta v Zepene. Poriadne cheesy jedlo človeka buď postaví na nohy rýchlejšie než káva, alebo ho priklincuje pod perinou až do ďalšieho dňa. 

Následne sme sa presunuli na pho do Phočkárne, pretože rozrušenému bruchu urobí dobre poctivý vývar. Ako v Čojeho hodnotení dopadol tento sa dozvieš, keď klikneš na video. 

Testovačku sme zakončili absolútne jedinečným vegánskym sushi v Šmaku. Nečakaná bodka na záver, ktorá ukázala, že aj vegánske jedlo vie byť geniálnym comfort food.

Ak chceš vedieť, ktorý podnik nás presvedčil najviac, aké boli naše dojmy a kde nájdeš brutálne jedinečné jedlo sleduj skvelé Čoje dobré powered by Bistro.sk.

Máš chuť na niečo naozaj dobré, ale nechceš vytiahnuť päty z domu? Reštaurácie, ktoré sme testovali, nájdeš aj na Bistro.sk, takže keď budeš mať chuť na poriadny burger, lahodné phočko alebo niečo originálnejšie – stačí ti len niekoľko klikov na apke alebo webe Bistro.sk.

Ak nie si z Bratislavy, nevadí. Bistro.sk doručuje do viac ako 140 slovenských miest, takže hlad nemá u teba šancu.

Ak si nový zákazník Bistro.sk, určite využi kód REFRESHER, s ktorým získaš zľavu 7 eur pri objednávke nad 15 eur. 😋
