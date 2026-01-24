Aké jedlo je najlepšie na opicu? Vyskúšali sme vysoko kalorické pecky, ale aj chody plné vitamínov

Relácia Čoje dobré powered by Bistro.sk pokračuje a tentokrát bolo našou témou to najlepšie hangover food v Bratislave.
Sober január je už pomaly za nami, preto prichádzame s gastro sprievodcom do dní, kedy si chceš iba objednať jedlo do postele, relaxovať a zapnúť si Simpsonovcov.
Na úvod sme začali Regal Burgrom Underground, ktorý Čojeho úprimne prekvapil. Šokovalo ho mäso, ale aj špecifické miesto nakladaných uhoriek vo výslednej chuti.
Pokračovali sme v Six Euro Pizza, bezkonkurenčnom podniku priamo v centre mesta.
Ďalšou zastávkou bolo chačapuri plné kalórií, syra a kysnutého cesta v Zepene. Poriadne cheesy jedlo človeka buď postaví na nohy rýchlejšie než káva, alebo ho priklincuje pod perinou až do ďalšieho dňa.
Následne sme sa presunuli na pho do Phočkárne, pretože rozrušenému bruchu urobí dobre poctivý vývar. Ako v Čojeho hodnotení dopadol tento sa dozvieš, keď klikneš na video.
Testovačku sme zakončili absolútne jedinečným vegánskym sushi v Šmaku. Nečakaná bodka na záver, ktorá ukázala, že aj vegánske jedlo vie byť geniálnym comfort food.
