dnes 13. januára 2026 o 18:00
Čas čítania 0:39
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijal Rytmus.

Patrik „Rytmus“ Vrbovský patrí k najzvučnejším menám československej rapovej scény a mnohí ho označujú za GOAT domáceho rapu. V novej epizóde obľúbenej šou odpovedá na otázky, ktoré mu kládli fanúšikovia. 

Rytmus je známy svojou aktivitou na sociálnych sieťach a nekompromisným prístupom k hejterom. V rozhovore otvorene vysvetlil, prečo ľudí na Instagrame blokuje a či niekedy vytváral falošné registrácie na koncerty. 

Reč prišla aj na vážnejšie témy. Rytmus sa vyjadril k tomu, prečo si robí srandu z vojny na Ukrajine a odpovedal na otázku, či by mal byť rap podľa neho apolitický. Zhodnotil svoje pôsobenie vo Fight Night Challenge či ohlasy na nové skladby.

V bonusovej časti pre predplatiteľov sa Rytmus prezradil, v čom tkvie tajomstvo jeho dlhovekosti na scéne a podľa čoho si vyberá interpretov, ktorých bude vydávať. Úprimne tiež ohodnotil narodeninovú skladbu od syna Sanela.

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať aj ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

