Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijal Rytmus.
Patrik „Rytmus“ Vrbovský patrí k najzvučnejším menám československej rapovej scény a mnohí ho označujú za GOAT domáceho rapu. V novej epizóde obľúbenej šou odpovedá na otázky, ktoré mu kládli fanúšikovia.
Rytmus je známy svojou aktivitou na sociálnych sieťach a nekompromisným prístupom k hejterom. V rozhovore otvorene vysvetlil, prečo ľudí na Instagrame blokuje a či niekedy vytváral falošné registrácie na koncerty.
Reč prišla aj na vážnejšie témy. Rytmus sa vyjadril k tomu, prečo si robí srandu z vojny na Ukrajine a odpovedal na otázku, či by mal byť rap podľa neho apolitický. Zhodnotil svoje pôsobenie vo Fight Night Challenge či ohlasy na nové skladby.
V bonusovej časti pre predplatiteľov sa Rytmus prezradil, v čom tkvie tajomstvo jeho dlhovekosti na scéne a podľa čoho si vyberá interpretov, ktorých bude vydávať. Úprimne tiež ohodnotil narodeninovú skladbu od syna Sanela.
