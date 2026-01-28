Hlavné témy
dnes 28. januára 2026 o 13:22
Čas čítania 0:36
Sofia Angušová

Bol národným hrdinom, no doma bojoval sám. Silný slovenský film o legendárnom krasokorčuliarovi už dnes nájdeš na Voyo

Bol národným hrdinom, no doma bojoval sám. Silný slovenský film o legendárnom krasokorčuliarovi už dnes nájdeš na Voyo
Zdroj: CinemArt SK / Bara Podola
Film Nepela si môžeš už od dnešného dňa pozrieť aj na svojej obrazovke.

Život športovca Ondreja Nepelu nebol len o zlatých medailách a potlesku. Film Nepela prináša osobný a citlivý pohľad na jedného z najväčších slovenských športovcov a už od dnešného dňa si ho môžu pozrieť aj predplatitelia Voyo.

Intímna dráma režiséra Gregora Valentoviča prichádza na Voyo len krátko po úspešnej kinopremiére a zaradí sa medzi exkluzívne tituly pod značkou Voyo Film. Snímka sa zameriava na zlomové obdobie v živote krasokorčuliarskej legendy. Hoci bol Nepela navonok symbolom úspechu, v súkromí čelil tlaku režimu, slávy a vlastnej identity.

Odporúčame
Vyšiel prvý teaser na film Nepela. Ukazuje príbeh slovenskej športovej legendy a jeho boj so socialistickým režimom Vyšiel prvý teaser na film Nepela. Ukazuje príbeh slovenskej športovej legendy a jeho boj so socialistickým režimom 3. septembra 2025 o 15:42

Hlavnú úlohu stvárnil Josef Trojan, ktorý sa kvôli filmu naučil po slovensky, absolvoval intenzívnu prípravu na ľade aj baletné tréningy. „Nechcel som to podceniť. Ondreja si nesmierne vážim a rovnako aj svoju prácu. Vedel som, že ak to mám robiť, musím do toho ísť naplno,“ hovorí Trojan.

Výraznú postavu trénerky Hildy Múdrej si zahrala Zuzana Mauréry, ktorá oceňuje, že film ukazuje nielen vrcholové úspechy, ale aj ich tienisté stránky.

Nepela Nepela Nepela Nepela
Zobraziť galériu
(5)
Anketa:
Bol/-a si v kine na Nepelovi?
Áno, veľmi sa mi páčil.
Nie, ale pozriem si.
Áno, veľmi sa mi páčil.
20 %
Nie, ale pozriem si.
80 %
FILMY A SERIÁLY
