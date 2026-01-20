Dominika Mirgová sa rozhodla ísť viac do hĺbky a pootvoriť témy, ktoré si dlhé roky nechávala pre seba.
Dominika Mirgová len pred pár dňami na svojich sociálnych sieťach teasovala svoj nový projekt. Teraz už je jasné, o čo ide – speváčka zverejnila prvú epizódu svojho podcastu „No a čo?“, v ktorom sa rozhodla otvorene hovoriť o témach, o ktorých dlhé roky mlčala.
„Sú veci, o ktorých som dlho mlčala. Nie preto, že by som nechcela hovoriť, ale preto, že najprv museli prebolieť,“ napísala Dominika k svojmu projektu. Hneď v úvodnej epizóde sa dotkla viacerých osobných a citlivých tém, ktoré formovali jej život aj kariéru.
Otvorene prehovorila napríklad o šou Let's Dance, o ktorej dlhé roky túžila. Priznala, že hoci mala pocit, že by do formátu zapadla, oficiálnu ponuku z televízie nikdy priamo nedostala, hoci jej manažment vraj áno. Venovala sa aj svojmu bývalému tímu, ktorý jej, ako sama naznačila, nevyplácal všetky príjmy z hudby a dotkla sa aj jej rómskeho pôvodu.
Silnou témou bol aj rozvod s jej bývalým manželom. Dominika prezradila, že v deň rozvodu natáčala videoklip a bola vďačná, že sa samotného aktu nemusela osobne zúčastniť, pretože si nevie predstaviť, ako by to v tom čase psychicky zvládla.
Časť prvej epizódy podcastu je dostupná na YouTube, kde si už vyslúžila množstvo podporných komentárov. Plná verzia podcastu je zároveň dostupná na jej HeroHero za 5 eur mesačne.