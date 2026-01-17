Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. januára 2026 o 10:04
Katarína Jánošíková

Poznáme moderátorskú dvojicu Let's dance. Kto nás bude sprevádzať tanečnými kreáciami tento rok?

Poznáme moderátorskú dvojicu Let's dance. Kto nás bude sprevádzať tanečnými kreáciami tento rok?
Zdroj: TV Markíza/dunaj
Televízia Markíza odhaľuje ďalšie tajomstvá jubilejnej série Let's Dance.

Televízia Markíza predstavila moderátorskú dvojicu, ktorá nás prevedie jedenástou sériou obľúbenej šou Let's Dance. Tanečnými vystúpeniami nás budú sprevádzať Jana Kovalčíková a Adam Bardy.

Nová výzva pre známe tváre

Janka Kovalčíková neskrýva nadšenie z novej úlohy: „Na ďalšiu veľkolepú a jubilejnú sériu sa mimoriadne teším. Stretnú sa tam tanečné aj osobnostné esá a rovnako tak sa teším aj na Adama. V takejto situácii sme sa spoločne ešte nestretli."

Svoje pocity opísal aj Adam Bardy, ktorý pociťuje najmä zodpovednosť voči divákom: „Veľmi sa teším. Je to opäť niečo nové. Musím povedať, že zatiaľ nemám obavy. Je možné, že prídu s prvým priamym prenosom. To, čo zatiaľ cítim, je rešpekt. Ale úprimne sa veľmi teším. Aj na to, že tam bude väčšie publikum, ktoré nám s atmosférou bude pomáhať.”

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Poznáme moderátorskú dvojicu Let's dance. Kto nás bude sprevádzať tanečnými kreáciami tento rok?
pred hodinou
