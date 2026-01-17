Televízia Markíza odhaľuje ďalšie tajomstvá jubilejnej série Let's Dance.
Televízia Markíza predstavila moderátorskú dvojicu, ktorá nás prevedie jedenástou sériou obľúbenej šou Let's Dance. Tanečnými vystúpeniami nás budú sprevádzať Jana Kovalčíková a Adam Bardy.
Nová výzva pre známe tváre
Janka Kovalčíková neskrýva nadšenie z novej úlohy: „Na ďalšiu veľkolepú a jubilejnú sériu sa mimoriadne teším. Stretnú sa tam tanečné aj osobnostné esá a rovnako tak sa teším aj na Adama. V takejto situácii sme sa spoločne ešte nestretli."
Svoje pocity opísal aj Adam Bardy, ktorý pociťuje najmä zodpovednosť voči divákom: „Veľmi sa teším. Je to opäť niečo nové. Musím povedať, že zatiaľ nemám obavy. Je možné, že prídu s prvým priamym prenosom. To, čo zatiaľ cítim, je rešpekt. Ale úprimne sa veľmi teším. Aj na to, že tam bude väčšie publikum, ktoré nám s atmosférou bude pomáhať.”
