Markíza a Refresher spoja sily na festivale Grape: Spoločná regeneračná zóna prinesie masáže, karaoke či singles party (PREHĽAD)

V zóne budú aj lovci talentov do obľúbených televíznych programov – možno oslovia práve teba.

Na festivale Grape 2025, ktorý sa koná v piatok 8. a sobotu 9. augusta na trenčianskom letisku, sme si pre teba v spolupráci s televíziou Markíza pripravili spoločnú „Markíza x Refresher Regeneračnú zónu“. V tomto špeciálnom priestore sa môžeš zrelaxovať, načerpať energiu, zabaviť sa alebo si vypočuť zaujímavé diskusie.

Spoločná zóna bude pozostávať z priestranného stanu so zaujímavými aktivitami, vrátane originálnej fotobúdky, priestoru na masáže či Pilates & Matcha by Refresher – workshopu a diskusie zameranej na pohodu tela i mysle.

Veríme, že Markíza x Refresher Regeneračná zóna sa stane miestom, kde si ľudia dobijú baterky, zabavia sa a spoznajú nových ľudí.

Počas dvoch dní sa tento priestor premení na živé miesto stretnutí, relaxu aj zábavy – od masáží, cez talky so známymi tvárami, až po obľúbené karaoke a odviazanú singles party. K dispozícii budú aj chill-out miesta, kde si budeš môcť oddýchnuť v tieni na ležadlách či sedacích vakoch.

V zóne nebudú chýbať ani lovci talentov, ktorí budú počas oboch dní aktívne vyhľadávať zaujímavé osobnosti a potenciálne nové hviezdy do obľúbených programov TV Markíza. Spoznáš ich vďaka dizajnovému karavanu, ktorý bude ich základňou a miestom, ktoré nesmieš obísť, ak sa túžiš objaviť na obrazovke.

„Spolupráca s Refresherom na festivale Grape nám dáva veľký zmysel. Kým Markíza oslovuje široké publikum a Refresher reprezentuje svet modernej generácie, práve na Grape sa naše cieľovky prirodzene prepájajú. Spoločne vytvárame zónu, ktorá je nielen vizuálne atraktívna a štýlová, ale zároveň funkčná – chceme ľuďom ponúknuť priestor na relax, zábavu aj nové zážitky,“ hovorí riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza, Michal Borec.

👀 Celý program v Markíza x Refresher Regeneračnej zóne:



Piatok:

👉 14:00 – 20:00: Masáže

👉 18:30 – 19:30: Karaoke



Sobota:

👉 10:00 – 11:00: Pilates&Matcha by Refresher (Talk&Workshop)

👉 12:00 – 12:30: Markíza talk – Rasťo Zvara (Ruža pre nevestu III.)

👉 12:30 – 13:00: Markíza talk – Kristi & Trabo (víťazi Love Islandu IV.)

👉 10:00 – 20:00: Masáže

👉 13:30 – 15:00: Singles party

👉 18:30 – 19:30: Karaoke

Masáže, rozhovory, workshop aj love vibes

V zóne si budeš môcť každý deň dopriať profesionálne masáže, ktoré ťa po náročnej noci doslova postavia na nohy. Tešiť sa môžeš aj na talky s obľúbenými tvárami, ako sú víťazi štvrtej série Love Islandu – Kristi a Trabo – či Rasťo Zvara z poslednej série Ruže pre nevestu. Pripravený bude aj workshop s diskusiou Pilates & Matcha by Refresher.

Na sobotnej singles party dostaneš farebný náramok podľa svojho aktuálneho „vibe“. Je to ideálny spôsob, ako sa ľahšie zoznámiť počas festivalu a nechať náhodu trochu pomôcť. Vo fotobúdke alias „Fotosaune“ si zas budeš môcť vytlačiť originálne fotky na pamiatku.

„Grape je miesto, kde chceme byť – nielen ako značka, ale aj ako ľudia. Hodnoty festivalu sú Refresheru blízke, preto nás teší, že sa sem každoročne ako partner vraciame. S Markízou dlhodobo prepájame televízny a digitálny svet a je pre nás veľmi prirodzené priniesť toto spojenie aj na festival Grape,“ dopĺňa Brand specialist Refresheru, Patrícia Pajtášová.

Grape 2025: Hudba, pohyb a sloboda pod holým nebom

Festival Grape patrí medzi najväčšie a najobľúbenejšie hudobné podujatia na Slovensku. Aj tento rok sa uskutoční na svojom už tradičnom mieste – trenčianskom letisku – a ponúkne silný hudobný line-up, ktorý doplní športovo ladený tematický koncept.

Na pódiách sa predstavia svetové mená ako Justice, Empire Of The Sun, The Kooks, Two Feet, Kenya Grace, Caribou, Palaye Royale, Snow Strippers, Hippie Sabotage, Hedex, Koven, Balu Brigada, Culture Shock či Pola & Bryson.

Domáci a českí interpreti rozprúdia atmosféru na viacerých žánrových pódiách – od techna cez hip-hop až po drum and bass. Výrazný priestor opäť dostane český projekt Addict od NobodyListen, v rámci ktorého vystúpia Viktor Sheen, Nik Tendo či Annet X.

Chýbať nebudú ani vystúpenia populárnych skupín ako Para, Billy Barman, Hex, Puding Pani Elvisovej, Malalata, Fallgrapp či Bad Karma Boy.