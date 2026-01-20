Viditeľná bola už v pondelok večer, a to vo viacerých regiónoch krajiny.
Hoci pôvodné informácie naznačovali, že polárna žiara by sa nad územím Slovenska mohla objaviť až v utorok nad ránom, situácia sa vyvinula rýchlejšie. Internet zaplavili fotografie už z pondelkovej noci, a to ešte pred 22. hodinou, čo prekvapilo nielen verejnosť, ale aj odborníkov.
Polárnu žiaru bolo možné vidieť vo viacerých regiónoch Slovenska, najmä tam, kde panovala jasná obloha bez oblačnosti. Práve priaznivé poveternostné podmienky umožnili, aby svetelné efekty neprekryli mraky a aby sa tento výnimočný jav dal pozorovať v plnej kráse.
Veľa záberov pochádza z oblasti Zuberca a z ďalších častí krajiny s minimálnou oblačnosťou a nízkym svetelným znečistením. Práve tam sa podarilo zachytiť fotografie, ktoré sa rýchlo začali šíriť na sociálnych sieťach.
Polárnu žiaru bolo možné pozorovať aj voľným okom. Najčastejšie mala červenkastý až ružový odtieň a objavovala sa nízko nad severným obzorom. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že geomagnetická búrka môže pretrvávať aj v ďalších hodinách či dňoch, takže šanca na opätovné pozorovanie polárnej žiary stále existuje, hoci jej viditeľnosť bude závisieť od aktuálnej slnečnej aktivity a lokálnych podmienok.