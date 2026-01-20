Hlavné témy
dnes 20. januára 2026 o 8:35
Čas čítania 0:48
Hana Divišová

FOTO: Slováci v noci pozorovali polárnu žiaru. Viaceré regióny zažili nevídané nebeské divadlo

FOTO: Slováci v noci pozorovali polárnu žiaru. Viaceré regióny zažili nevídané nebeské divadlo
Zdroj: Instagram/@thisisslovakia
Viditeľná bola už v pondelok večer, a to vo viacerých regiónoch krajiny.

Hoci pôvodné informácie naznačovali, že polárna žiara by sa nad územím Slovenska mohla objaviť až v utorok nad ránom, situácia sa vyvinula rýchlejšie. Internet zaplavili fotografie už z pondelkovej noci, a to ešte pred 22. hodinou, čo prekvapilo nielen verejnosť, ale aj odborníkov.

Polárnu žiaru bolo možné vidieť vo viacerých regiónoch Slovenska, najmä tam, kde panovala jasná obloha bez oblačnosti. Práve priaznivé poveternostné podmienky umožnili, aby svetelné efekty neprekryli mraky a aby sa tento výnimočný jav dal pozorovať v plnej kráse.

Veľa záberov pochádza z oblasti Zuberca a z ďalších častí krajiny s minimálnou oblačnosťou a nízkym svetelným znečistením. Práve tam sa podarilo zachytiť fotografie, ktoré sa rýchlo začali šíriť na sociálnych sieťach.

polárna žiara slovensko polárna žiara slovensko polárna žiara slovensko polárna ziara slovensko
Zobraziť galériu
(6)
Polárnu žiaru bolo možné pozorovať aj voľným okom. Najčastejšie mala červenkastý až ružový odtieň a objavovala sa nízko nad severným obzorom. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že geomagnetická búrka môže pretrvávať aj v ďalších hodinách či dňoch, takže šanca na opätovné pozorovanie polárnej žiary stále existuje, hoci jej viditeľnosť bude závisieť od aktuálnej slnečnej aktivity a lokálnych podmienok.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vicktor Belicak (@travelbedeker)

OK
