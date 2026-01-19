Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 19. januára 2026 o 16:07
Čas čítania 1:02
Michaela Kedžuchová

VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca

VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
Zdroj: Getty Images / Tim Roney
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Seriál bude mať premiéru už 27. januára.

Netflix zverejnil trailer na nový trojdielny dokument o skupine Take That, ktorý sa zameria na „začiatok konca“ kapely v 90. rokoch. Seriál bude mať premiéru 27. januára a mapuje vzostup jednej z najikonickejších britských boybandov, pôvodne v zložení Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange a Howard Donald, informuje NME

take that take that take that take that
Zobraziť galériu
(5)

Dokument ponúkne 35 rokov archívnych záberov spolu s novými rozhovormi s Howardom Donaldom a Markom Owenom. Podľa Netflixu pôjde o intímny pohľad na úspechy, pády, rozpad aj pretrvávajúci odkaz skupiny. Trailer obsahuje doteraz nezverejnené zábery a upozorňuje, že s rastúcou popularitou „prišiel aj začiatok konca“.

Odporúčané
Poznáme meno prvého headlinera Lovestreamu. Robbie Williams vystúpi v Bratislave Poznáme meno prvého headlinera Lovestreamu. Robbie Williams vystúpi v Bratislave 19. decembra 2025 o 8:34

Gary Barlow hovorí o obrovskom tlaku a o tom, že sa z kapely stal „stroj na peniaze“, pričom séria zachytáva aj odchod Robbieho Williamsa a neskoršie opätovné spojenie kapely, keď si uvedomili, že sa navzájom potrebujú.

Oficiálna synopsa pripomína cestu od manchesterských začiatkov až po popové superhviezdy, dramatický rozchod a jeden z najväčších comebackov v britskej hudobnej histórii, rozprávaný vlastnými slovami členov.

Seriál prichádza viac než rok po Williamsovom biopicu Better Man, ktorý ponúkol jeho osobný pohľad na pôsobenie v Take That. Spevák nedávno vydal aj album „BRITPOP“, ktorého vydanie odložil kvôli nechcenej kolízii s albumom The Life of a Showgirl od Taylor Swift.

Okrem toho Take That oznámili comeback turné „The Circus“ po UK a Írsku, ktoré majú naplánované na tento rok:

29. máj – Southampton, St Mary’s Stadium
5. - 6. jún – Coventry, Building Society Arena
9. jún – Sunderland, Stadium of Light
12. jún – Glasgow, Hampden Park
16. jún – Cardiff, Principality Stadium
19. - 20. jún – Manchester, Etihad Stadium
26. - 27. jún – Londýn, London Stadium
4. júl – Dublin, Aviva Stadium
Odporúčané
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť 19. januára 2026 o 14:32
Odporúčané
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu 19. januára 2026 o 13:49
Odporúčané
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko 19. januára 2026 o 13:09
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY NETFLIX
Odporúčame
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 3 dňami
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
včera o 11:30
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred 2 dňami
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Storky
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Lifestyle news
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
včera o 16:07
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
včera o 15:18
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
včera o 14:32
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
včera o 13:49
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
včera o 13:09
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
včera o 12:18
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
včera o 11:24
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude divoký
včera o 10:36
Dnes je najdepresívnejší deň v roku: Prečo práve pondelok a ako história Blue Monday vznikla?
včera o 09:48
Marty Supreme sa stal najúspešnejším titulom štúdia A24. Prsty v tom má aj Timothée Chalamet a jeho kampaň
včera o 08:47
Spravodajstvo
Počasie Príspevky od štátu Polícia SR Donald Trump
Viac
Inšpekcia varuje spotrebiteľov pred nákupom dovoleniek cez tento web. Informácie o predajcovi sú nejasné
včera o 19:20
Koniec ChatGPT vo WhatsAppe: Meta stopla obľúbenú funkciu pre milióny používateľov
včera o 18:42
Pre rastúce odvody živnostníci rušia živnosť. V banke však nemôžu zabudnúť na túto dôležitú povinnosť
včera o 18:06

Viac z Hudba

Všetko
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
včera o 13:49
Známa hudobná platforma dáva stopku AI. Zavádza prísne pravidlá a vyzýva k nahlasovaniu obsahu
Známa hudobná platforma dáva stopku AI. Zavádza prísne pravidlá a vyzýva k nahlasovaniu obsahu
pred 3 dňami
1
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
14. 1. 2026 10:06
Hudobný vrchol v roku 2016. Tracky One Dance či Let Me Love You aj albumy od Franka Oceana a Rihanny definovali éru
Hudobný vrchol v roku 2016. Tracky One Dance či Let Me Love You aj albumy od Franka Oceana a Rihanny definovali éru
pred 2 dňami
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
pred 4 dňami
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude divoký
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude divoký
včera o 10:36
Viac z Šport Všetko
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
včera o 11:00
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
31. 12. 2025 9:07
Viac z Tech Všetko
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
Hry
6. 1. 2026 8:30
refresher+
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
6. 1. 2026 8:30
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
9. 1. 2026 16:14
Muskova AI reaguje na škandál so sexualizovaným obsahom. Grok obmedzil generovanie obrázkov
9. 1. 2026 12:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
Kultúra
včera o 17:00
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
Michaela prerába starý byt vlastnými rukami, každý krok je pre ňu lekciou trpezlivosti. Zvykla si na to, že nie všetko ide hneď a nie všetko musí byť dokonalé.
Modely, ktoré budeš chcieť okamžite. Pozri si FRESH novinky zo sveta tenisiek a zimnej obuvi
V spolupráci
Modely, ktoré budeš chcieť okamžite. Pozri si FRESH novinky zo sveta tenisiek a zimnej obuvi
včera o 16:00
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
PR správa
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
včera o 15:34
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
včera o 15:18
Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
PR správa
Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
včera o 15:11
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
včera o 06:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 3 dňami
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
pred 2 dňami
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred 2 dňami
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 3 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 4 dňami
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia