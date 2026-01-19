Seriál bude mať premiéru už 27. januára.
Netflix zverejnil trailer na nový trojdielny dokument o skupine Take That, ktorý sa zameria na „začiatok konca“ kapely v 90. rokoch. Seriál bude mať premiéru 27. januára a mapuje vzostup jednej z najikonickejších britských boybandov, pôvodne v zložení Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange a Howard Donald, informuje NME.
Dokument ponúkne 35 rokov archívnych záberov spolu s novými rozhovormi s Howardom Donaldom a Markom Owenom. Podľa Netflixu pôjde o intímny pohľad na úspechy, pády, rozpad aj pretrvávajúci odkaz skupiny. Trailer obsahuje doteraz nezverejnené zábery a upozorňuje, že s rastúcou popularitou „prišiel aj začiatok konca“.
Gary Barlow hovorí o obrovskom tlaku a o tom, že sa z kapely stal „stroj na peniaze“, pričom séria zachytáva aj odchod Robbieho Williamsa a neskoršie opätovné spojenie kapely, keď si uvedomili, že sa navzájom potrebujú.
Oficiálna synopsa pripomína cestu od manchesterských začiatkov až po popové superhviezdy, dramatický rozchod a jeden z najväčších comebackov v britskej hudobnej histórii, rozprávaný vlastnými slovami členov.
Seriál prichádza viac než rok po Williamsovom biopicu Better Man, ktorý ponúkol jeho osobný pohľad na pôsobenie v Take That. Spevák nedávno vydal aj album „BRITPOP“, ktorého vydanie odložil kvôli nechcenej kolízii s albumom The Life of a Showgirl od Taylor Swift.
Okrem toho Take That oznámili comeback turné „The Circus“ po UK a Írsku, ktoré majú naplánované na tento rok:
5. - 6. jún – Coventry, Building Society Arena
9. jún – Sunderland, Stadium of Light
12. jún – Glasgow, Hampden Park
16. jún – Cardiff, Principality Stadium
19. - 20. jún – Manchester, Etihad Stadium
26. - 27. jún – Londýn, London Stadium
4. júl – Dublin, Aviva Stadium