Nový rebríček od Taste Atlas ocenil aj naše kulinárske schopnosti.
Portál Taste Atlas zverejnil rebríčky World Food Awards 2025/2026 a v niektorých sme sa objavili aj my. Napríklad v rebríčku najlepších svetových kuchýň. Okrem top priečok, v ktorých nájdeš aj našich susedov ako Maďarsko na 22. priečke či Česko na 33. priečke, sme sa do top stovky dostali aj my, a to na 75. priečku. Aj keď asi nie všetci súhlasíme s takýmto nízkym umiestnením, hádať sa nebudeme.
A ako vyzerajú top priečky?
8. Čínska kuchyňa
Najlepšie jedlá podľa Food Atlasu, ktoré treba vyskúšať, sú Zhēngjiǎo, Tangbao, Guotie, Xiaolongbao či Jiaozi, čo sú všetko druhy pirôžkov, no taktiež nemožno zabudnúť na Pekingskú kačku či Siu mei.
7. Turecká kuchyňa
Najlepšie turecké jedlá podľa portálu Food Atlas sú Kalamar tava, výber malých pokrmov Kahvaltı, kebab Cağ kebabı či sladké pečivo Antakya künefesi, no nezabudli ani na Tombik Döner.
6. Japonská kuchyňa
Japonská kuchyňa sa môže pýšiť jedinečnosťou v jej sviežosti a výberových surovinách. Od Wagyu cez sushi, na ktorom najčastejšie nájdeš kúsky tuniaka, ako napríklad na Otoro nigiri sushi či Maguro nigiri sushi, ktoré sa líšia podľa toho, z ktorej časti ryby kúsok na ryži je. Taktiež nemôžeme zabudnúť ani na ikonický Ramen či Kobe beef.
5. Španielska kuchyňa
Okrem legendárnej Paelly netreba zabudnúť aj na Churros, Cortado, Chorizo či Tortilla de patata a Migas, ktoré určite chutia všetky lepšie práve v slnečnom Španielsku.
4. Portugalská kuchyňa
Všetci sme počuli o vychýrených Pastel de nata, ale čo tak skúsiť napríklad aj Bacalhau, jedinečný sendvič Francesinha či Espetada.