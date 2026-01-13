Cestovanie bez víz je pre Slovákov realitou vo väčšine sveta. Najnovší rebríček pre rok 2026 ukazuje, že slovenský pas sa drží medzi globálnou elitou a predbehol aj niektoré veľké svetové mocnosti.
Slovensko si v aktuálnom rebríčku Henley Passport Index udržalo výnimočne silnú pozíciu. Spolu s Maďarskom, Portugalskom, Slovinskom a Spojenými arabskými emirátmi obsadilo piate miesto, pričom slovenský pas umožňuje bezvízový alebo zjednodušený vstup až do 184 krajín sveta.
Na samotnom vrchole rebríčka sa nachádza Singapur, ktorého občania môžu cestovať bez víz do 192 destinácií. Nasledujú Japonsko a Južná Kórea so 188 krajinami a silná európska päťka na treťom mieste, vrátane Švédska či Švajčiarska. Tesne za nimi sa držia krajiny ako Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko. Česko s Poľskom sú v našom tesnom závese na šiestej priečke.
Úspech Slovenska potvrdzuje, že aj menšie krajiny môžu patriť medzi svetovú špičku v oblasti globálnej mobility. Podľa autorov indexu sila pasu odráža nielen vízové dohody, ale aj politickú stabilitu, diplomatickú dôveryhodnosť a medzinárodné vzťahy.
Na opačnom konci rebríčka zostáva Afganistan, ktorého občania majú bezvízový prístup len do 24 krajín. Rozdiel medzi najsilnejším a najslabším pasom tak dosahuje priepastných 168 destinácií.
|Priečka
|Pas
|Počet dostupných krajín
|1.
|Singapur
|192
|2.
|Japonsko, Južná Kórea
|188
|3.
|Dánsko, Luxembursko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko
|186
|4.
|Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko
|185
|5.
|Maďarsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty
|184
|6.
|Chorvátsko, Česko, Estónsko, Malta, Nový Zéland, Poľsko
|183
|7.
|Austrália, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo
|182
|8.
|Kanada, Island, Litva
|181
|9.
|Malajzia
|180
|10.
|Spojené štáty americké
|179
Pre Slovákov to znamená jediné: svet je otvorenejší než kedykoľvek predtým a spontánne cestovanie je v roku 2026 jednoduchšie než pre veľkú časť planéty.