dnes 13. januára 2026 o 12:06
Čas čítania 0:54
Sofia Angušová

Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu

Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
Zdroj: Netflix
S finálnou piatou sériou obľúbeného seriálu Stranger Things prišlo aj niekoľko konšpiračných teórií od fanúšikov.

Po desiatich rokoch od prvej epizódy je prirodzené, že fanúšikovia Stranger Things majú problém zmieriť sa s definitívnym koncom seriálu. Vzniká preto mnoho rôznych bizarných konšpiračných teórií, píše Unilad.

Posledná piata séria zanechala divákov so zmiešanými pocitmi, najmä kvôli nejasnému osudu postavy Eleven, ktorú stvárňuje Millie Bobby Brown. Niektorí diváci stále špekulujú, či Eleven zomrela, alebo prežila, pričom jediní, ktorí poznajú pravdu, sú herečka a tvorcovia Matt a Ross Dufferovci.

Po finále sa navyše fanúšikovia dočkali nového dokumentu One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, ktorý odhaľuje zákulisie poslednej série. A práve v ňom sa fanúšikovia dopátrali niečoho zvláštneho. Počas záberov, kde bratov Dufferovcov zachytávajú pri práci, bolo vidno, že na ich notebookoch majú otvorené rôzne karty – vrátane Redditu či ChatGPT. To stačilo, aby sa spustila obrovská vlna teórií.

Podľa fanúšikov to údajne naznačuje, že mohli pri písaní finále seriálu hľadať inšpiráciu od AI. Túto teóriu však popiera fakt, že bratia Dufferovci už dávno pred finále presne vedeli, ako seriál skončí.

Jeden z fanúšikov žartoval, že bratia Dufferovci možno sledovali, ktoré teórie fanúšikov sú populárne, aby si podľa toho upravili scenár. Realistickejšie však je, že všetko, čo sa týka záveru, mali bratia Dufferovci naplánované už dávno pred natáčaním.

STRANGER THINGS
