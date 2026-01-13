Kategórie
dnes 13. januára 2026 o 9:32
Čas čítania 0:48
Michal Drahný

Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá

Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá
Zdroj: Unsplash / Berke Citak
Možno nás čaká doba ľadová sociálnych sietí. Štatistiky tvrdia, že ich používanie dosiahlo vrchol v roku 2022 a teraz sa o niekoľko jednotiek prepadajú.

Pokles využívania sociálnych sietí je najviac viditeľný u generácie Z, ktorá medzi rokmi 2022 a 2024 strávila o desať percent menej času na týchto platformách. Túto informáciu priniesla štúdia GWI, ktorú uverejnil The Financial Times.

Aj keď sa desaťpercentný pokles môže zdať malý, mení sa hlavne spôsob, akým mladí ľudia sociálne siete používajú. Generácia Z prechádza z aktívnych užívateľov, ktorí zdieľajú všetko, čo sa im v živote stane, k pasívnym sledovateľom, ktorí sa viac zaujímajú o životy iných.

Časy, keď nás zaujímali cudzie raňajky, sú preč

Tento trend opísal publicista Kyle Chayka v článku pre The New Yorker a nazval ho „Posting Zero“. Podľa neho sa môže stať, že Generácia Z úplne prestane pridávať vlastné príspevky a len konzumovať obsah od influencerov, pseudoinfluencerov, umelcov alebo značiek.

„To by znamenalo koniec sociálnych sietí v podobe, v akej ich pôvodne chápali: ako živého, real-time záznamu sveta, ktorý mohol vytvárať ktokoľvek, kto niečo prežíval,“ píše Kyle Chayka vo svojom článku. „Zdieľanie fotiek toho, čo sme si ráno dali na raňajky, bol fenomén začiatkov Twitteru a Instagramu, a vtedy to bolo niečo nové: zrazu ste mohli zdieľať tie najobyčajnejšie momenty svojho života s davmi čakajúcich neznámych, ktorí možno boli nadšení ich vidieť.“

Anketa:
Klesla tvoja aktivita na sociálnych sieťach?
Áno, registrujem to.
Asi trochu áno.
Nie, vôbec.
Áno, registrujem to.
88 %
Asi trochu áno.
13 %
Nie, vôbec.
0 %
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
DUŠEVNÉ ZDRAVIE SOCIÁLNE SIETE
